09:36, 04 Mart 2017 Cumartesi

Hollanda'dan "Evet" etkinliÄŸine engel





Almanya'da yaÅŸanan BozdaÄŸ'Ä±n etkinliÄŸinin iptal vakasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Hollanda da Rotterdam'da yapÄ±lacak referandum etkinliÄŸine izin vermeyeceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Hollanda hÃ¼kÃ¼meti, TÃ¼rk yetkililerin Rotterdam'da dÃ¼zenlemeyi planladÄ±klarÄ± referandum etkinliÄŸine izin vermeyeceklerini aÃ§Ä±kladÄ±. Reuters'a konuÅŸan Hollanda hÃ¼kÃ¼metinden bir yetkili, kararÄ±n Ankara'ya en kÄ±sa sÃ¼rede iletileceÄŸini sÃ¶yledi. Rotterdam'da 11 Mart'ta yapÄ±lmasÄ± planlanan etkinliÄŸe DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun katÄ±lmasÄ± bekleniyordu. Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ ve Ekonomi BakanÄ± Nihat Zeybekci'nin Almanya'daki toplantÄ±larÄ± da iptal edilmiÅŸti.

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