DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
10:35, 04 Mart 2017 Cumartesi
Avrupa
09:36, 04 Mart 2017 Cumartesi

  • PaylaÅŸ
Hollanda'dan "Evet" etkinliÄŸine engel
Hollanda'dan

Almanya'da yaÅŸanan BozdaÄŸ'Ä±n etkinliÄŸinin iptal vakasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Hollanda da Rotterdam'da yapÄ±lacak referandum etkinliÄŸine izin vermeyeceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Hollanda hÃ¼kÃ¼meti, TÃ¼rk yetkililerin Rotterdam'da dÃ¼zenlemeyi planladÄ±klarÄ± referandum etkinliÄŸine izin vermeyeceklerini aÃ§Ä±kladÄ±.

Reuters'a konuÅŸan Hollanda hÃ¼kÃ¼metinden bir yetkili, kararÄ±n Ankara'ya en kÄ±sa sÃ¼rede iletileceÄŸini sÃ¶yledi.

Rotterdam'da 11 Mart'ta yapÄ±lmasÄ± planlanan etkinliÄŸe DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun katÄ±lmasÄ± bekleniyordu.

Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ ve Ekonomi BakanÄ± Nihat Zeybekci'nin Almanya'daki toplantÄ±larÄ± da iptal edilmiÅŸti.



Ä°lgili Konular Hollanda
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

Avrupa Haberleri
Ä°srail askerleri 2 Filistinliyi yaraladÄ±
Ä°srail askerleri 2 Filistinliyi yaraladÄ±

Ä°srail askerlerinin, Gazze Åžeridi'nin sÄ±nÄ±r bÃ¶lgesinde aÃ§tÄ±ÄŸÄ± ateÅŸ sonucu 2 Filistinlinin yaralandÄ±.
Kosova DÃ¼nya GÃ¼mrÃ¼kleri Ã–rgÃ¼tÃ¼ne kabul edildi
Kosova, DÃ¼nya GÃ¼mrÃ¼kleri Ã–rgÃ¼tÃ¼ne kabul edildi

2008 yÄ±lÄ±nda SÄ±rbistan'dan tek taraflÄ± olarak baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilan eden Kosova BelÃ§ika'nÄ±n yardÄ±mlarÄ± ile DÃ¼nya GÃ¼mrÃ¼kler Ã–rgÃ¼tÃ¼ne kabul edildi
Hollanda'dan quot Evet quot etkinliÄŸine engel
Hollanda'dan "Evet" etkinliÄŸine engel

Almanya'da yaÅŸanan BozdaÄŸ'Ä±n etkinliÄŸinin iptal vakasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Hollanda da Rotterdam'da yapÄ±lacak referandum etkinliÄŸine izin vermeyeceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
Suriye konulu Cenevre 4 gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri sona erdi FOTO
Suriye konulu Cenevre 4 gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri sona erdi | FOTO

Ä°sviÃ§re'nin Cenevre kentinde 23 Åžubat'ta baÅŸlayan Suriye konulu 4. tur gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri sona erdi
Klimt'in 'Ã‡iÃ§ek BahÃ§esi' rekor fiyata satÄ±ldÄ± FOTO
Klimt'in 'Ã‡iÃ§ek BahÃ§esi' rekor fiyata satÄ±ldÄ± | FOTO

AvusturyalÄ± ressam Gustav Klimt'in "Bauerngarten (Ã‡iÃ§ek BahÃ§esi )" adlÄ± eseri, Ä°ngiltere'nin baÅŸkenti Londra'da dÃ¼zenlenen aÃ§Ä±k artÄ±rmada rekor fiyata alÄ±cÄ± buldu
Merkel Ãœlkemizde oturma izni olmayanlar terk etmeli
Merkel: Ãœlkemizde oturma izni olmayanlar terk etmeli

Almanya BaÅŸbakanÄ± Merkel, kaÃ§ak gÃ¶Ã§menlere iliÅŸkin "Ãœlkemizde oturma izni olmayanlar Ã¼lkeyi terk etmelidir. Gerekirse bunu gÃ¼Ã§ kullanarak yaparÄ±z." dedi.
De Niro'nun otizmli oÄŸluna civalÄ± aÅŸÄ± iddiasÄ±
De Niro'nun otizmli oÄŸluna civalÄ± aÅŸÄ± iddiasÄ±

ÃœnlÃ¼ aktÃ¶r Robert De Niro'nun, oÄŸlunun otizmli olmasÄ±nÄ± "tiyomersal" iÃ§eren aÅŸÄ±ya baÄŸlamasÄ± civalÄ± aÅŸÄ± tartÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± yeniden kÃ¶rÃ¼kledi
PYD ENKS'nin bÃ¼rolarÄ±nÄ± ateÅŸe verdi
PYD, ENKS'nin bÃ¼rolarÄ±nÄ± ateÅŸe verdi

PYD mensuplarÄ±nÄ±n, Haseke'ye baÄŸlÄ± KamÄ±ÅŸlÄ± kentindeki S-KDP ve SKBP binalarÄ±nÄ± basÄ±p ateÅŸe verdi
Merkel'den BozdaÄŸ'nÄ±n engellenmesine yÃ¶nelik aÃ§Ä±klama
Merkel'den BozdaÄŸ'nÄ±n engellenmesine yÃ¶nelik aÃ§Ä±klama

Almanya BaÅŸbakanÄ± Merkel, Adalet BakanÄ± BozdaÄŸ'Ä±n Almanya'da katÄ±lacaÄŸÄ± etkinliÄŸin iptal edilmesine iliÅŸkin "Almanya'da federal bir yÃ¶netim ve belediyeler var. ToplantÄ± kanuni izne ve belediyenin iznine baÄŸlÄ±dÄ±r." dedi
MÃ¼nbiÃ§'te 'FÄ±rat KalkanÄ±' paniÄŸi
MÃ¼nbiÃ§'te 'FÄ±rat KalkanÄ±' paniÄŸi

FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nÄ±n MÃ¼nbiÃ§'e yÃ¶nelme olasÄ±lÄ±ÄŸÄ± sahadaki geliÅŸmeleri hÄ±zlandÄ±rdÄ±
Mercedes ABD'de 354 bin aracÄ±nÄ± geri Ã§aÄŸÄ±rÄ±yor
Mercedes, ABD'de 354 bin aracÄ±nÄ± geri Ã§aÄŸÄ±rÄ±yor

Mercedes-Benz, ABD'deki 354 bin aracÄ±nÄ± bazÄ± modellerin marÅŸ motorunda bir sorun olduÄŸu gerekÃ§esiyle geri Ã§aÄŸÄ±rdÄ±
Ä°srail'den BatÄ± Åžeria'daki gÃ¶sterilere mÃ¼dahale
Ä°srail'den BatÄ± Åžeria'daki gÃ¶sterilere mÃ¼dahale

Ä°srail askerlerinin BatÄ± Åžeria'daki gÃ¶sterilere mÃ¼dahalesinde aralarÄ±nda gazetecilerin de olduÄŸu Ã§ok sayÄ±da Filistinli yaralandÄ±
SÄ±rp milliyetÃ§iler Mogherini'yi protesto etti
SÄ±rp milliyetÃ§iler Mogherini'yi protesto etti

AB DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler ve GÃ¼venlik PolitikasÄ± YÃ¼ksek Temsilcisi Mogherini, meclisteki konuÅŸmasÄ± sÄ±rasÄ±nda SÄ±rp milliyetÃ§isi partilerin milletvekilleri tarafÄ±ndan protesto edildi
Ä°spanya'nÄ±n Valira nehrinde tehlikeli yeÅŸil
Ä°spanya'nÄ±n Valira nehrinde tehlikeli yeÅŸil

Ä°spanya'daki Valeria nehrinde dÃ¼nden bu yana yaÅŸanan aÅŸÄ±rÄ± renk deÄŸiÅŸim Ã¼zerine bÃ¶lgedeki halk korkarken yetkililer suyun rengini deÄŸiÅŸtiren ÅŸeyin ne olduÄŸunu bulmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor
Gaggenau Belediyesi'ne yapÄ±lan bomba ihbarÄ± asÄ±lsÄ±z Ã§Ä±ktÄ±
Gaggenau Belediyesi'ne yapÄ±lan bomba ihbarÄ± asÄ±lsÄ±z Ã§Ä±ktÄ±

Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ'Ä±n Almanya'daki konuÅŸma yapma iznini geri Ã§eken belediye bu sabah yapÄ±lan bomba ihbarÄ±nÄ±n asÄ±lsÄ±z olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±
Ä°nsan haklarÄ± gruplarÄ±ndan BM'ye Myanmar Ã§aÄŸrÄ±sÄ±
Ä°nsan haklarÄ± gruplarÄ±ndan BM'ye Myanmar Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

Ä°nsan haklarÄ±nÄ± savunan gruplar, BM Ä°nsan HaklarÄ± Konseyinin Ã¼ye ve gÃ¶zlemci Ã¼lkelerinin daimi temsilcilerine aÃ§Ä±k mektup yolladÄ±

Haberler

Hollandaâ€™dan kenevir yetiÅŸtirmeye onay
Hollanda dan kenevir yetiÅŸtirmeye onay

DÃ¼nyanÄ±n ilk ticari uÃ§an arabasÄ± satÄ±ÅŸa sunuldu
DÃ¼nyanÄ±n ilk ticari uÃ§an arabasÄ± satÄ±ÅŸa sunuldu

Hollanda'nÄ±n aÅŸÄ±rÄ± saÄŸ ile imtihanÄ± | ANALÄ°Z
Hollanda'nÄ±n aÅŸÄ±rÄ± saÄŸ ile imtihanÄ± ANALÄ°Z

Hollanda Adalet BakanÄ± Steur istifa etti
Hollanda Adalet BakanÄ± Steur istifa etti

Hollanda BaÅŸbakanÄ±: IrkÃ§Ä± parti ile koalisyon kurmayacaÄŸÄ±z
Hollanda BaÅŸbakanÄ± IrkÃ§Ä± parti ile koalisyon kurmayacaÄŸÄ±z

Hollanda'da MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n okuluna silahlÄ± saldÄ±rÄ±
Hollanda'da MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n okuluna silahlÄ± saldÄ±rÄ±

Ä°slam dÃ¼ÅŸmanÄ± HollandalÄ± vekile ceza
Ä°slam dÃ¼ÅŸmanÄ± HollandalÄ± vekile ceza

AB rÃ¼yasÄ± Hollanda'da bitebilir
AB rÃ¼yasÄ± Hollanda'da bitebilir






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k
EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
DÃ¼nyada Ramazan
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 