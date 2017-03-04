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Kosova, Dünya Gümrükleri Örgütüne kabul edildi
Kosova, Dünya Gümrükleri Örgütüne kabul edildi

2008 yılında Sırbistan'dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Kosova Belçika'nın yardımları ile Dünya Gümrükler Örgütüne kabul edildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kosova Dışişleri Bakanı Enver Hoxhaj, Kosova’nın Dünya Gümrükler Örgütüne kabul edildiğini bildirdi.

Bakan Hoxhaj Facebook profilinde haberi şöyle paylaştı:

“Kosova bugün resmen Dünya Gümrükler Örgütü üyeliğine kabul edildi. 2009 yılında Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonuna üyeliğimiz ardından bu üyelik ülke için büyük önem taşımaktadır. İki yıl süren yoğun lobicilik ardından Kosova’nın bu örgüte üyeliğine Belçika Hükümeti yardım sunmuştur.”

Bakan Hoxhaj Belçika Hükümeti ve Dışişleri Bakanı Didier Reynders’e teşekkürlerini ifade etti.

1999 yılında Birleşmiş Milletler kontrolü altına alınan Kosova, 2008 yılında Sırbistan'dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan etti. Bugüne kadar 112 ülke tarafından tanındı.



İlgili Konular Dünya Gümrükler Örgütü Kosova
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