Kosova, Dünya Gümrükleri Örgütüne kabul edildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Kosova Dışişleri Bakanı Enver Hoxhaj, Kosova’nın Dünya Gümrükler Örgütüne kabul edildiğini bildirdi.
Bakan Hoxhaj Facebook profilinde haberi şöyle paylaştı:
“Kosova bugün resmen Dünya Gümrükler Örgütü üyeliğine kabul edildi. 2009 yılında Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonuna üyeliğimiz ardından bu üyelik ülke için büyük önem taşımaktadır. İki yıl süren yoğun lobicilik ardından Kosova’nın bu örgüte üyeliğine Belçika Hükümeti yardım sunmuştur.”
Bakan Hoxhaj Belçika Hükümeti ve Dışişleri Bakanı Didier Reynders’e teşekkürlerini ifade etti.
1999 yılında Birleşmiş Milletler kontrolü altına alınan Kosova, 2008 yılında Sırbistan'dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan etti. Bugüne kadar 112 ülke tarafından tanındı.
İsrail askerlerinin, Gazze Şeridi'nin sınır bölgesinde açtığı ateş sonucu 2 Filistinlinin yaralandı.
2008 yılında Sırbistan'dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Kosova Belçika'nın yardımları ile Dünya Gümrükler Örgütüne kabul edildi
Almanya'da yaşanan Bozdağ'ın etkinliğinin iptal vakasının ardından Hollanda da Rotterdam'da yapılacak referandum etkinliğine izin vermeyeceğini açıkladı
İsviçre'nin Cenevre kentinde 23 Şubat'ta başlayan Suriye konulu 4. tur görüşmeleri sona erdi
Avusturyalı ressam Gustav Klimt'in "Bauerngarten (Çiçek Bahçesi )" adlı eseri, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen açık artırmada rekor fiyata alıcı buldu
Almanya Başbakanı Merkel, kaçak göçmenlere ilişkin "Ülkemizde oturma izni olmayanlar ülkeyi terk etmelidir. Gerekirse bunu güç kullanarak yaparız." dedi.
Ünlü aktör Robert De Niro'nun, oğlunun otizmli olmasını "tiyomersal" içeren aşıya bağlaması civalı aşı tartışmalarını yeniden körükledi
PYD mensuplarının, Haseke'ye bağlı Kamışlı kentindeki S-KDP ve SKBP binalarını basıp ateşe verdi
Almanya Başbakanı Merkel, Adalet Bakanı Bozdağ'ın Almanya'da katılacağı etkinliğin iptal edilmesine ilişkin "Almanya'da federal bir yönetim ve belediyeler var. Toplantı kanuni izne ve belediyenin iznine bağlıdır." dedi
Fırat Kalkanı Harekatı'nın Münbiç'e yönelme olasılığı sahadaki gelişmeleri hızlandırdı
Mercedes-Benz, ABD'deki 354 bin aracını bazı modellerin marş motorunda bir sorun olduğu gerekçesiyle geri çağırdı
İsrail askerlerinin Batı Şeria'daki gösterilere müdahalesinde aralarında gazetecilerin de olduğu çok sayıda Filistinli yaralandı
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Mogherini, meclisteki konuşması sırasında Sırp milliyetçisi partilerin milletvekilleri tarafından protesto edildi
İspanya'daki Valeria nehrinde dünden bu yana yaşanan aşırı renk değişim üzerine bölgedeki halk korkarken yetkililer suyun rengini değiştiren şeyin ne olduğunu bulmaya çalışıyor
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Almanya'daki konuşma yapma iznini geri çeken belediye bu sabah yapılan bomba ihbarının asılsız olduğunu açıkladı
İnsan haklarını savunan gruplar, BM İnsan Hakları Konseyinin üye ve gözlemci ülkelerinin daimi temsilcilerine açık mektup yolladı