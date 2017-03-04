10:02, 04 Mart 2017 Cumartesi

Ä°srail askerleri 2 Filistinliyi yaraladÄ±





Ä°srail askerlerinin, Gazze Åžeridi'nin sÄ±nÄ±r bÃ¶lgesinde aÃ§tÄ±ÄŸÄ± ateÅŸ sonucu 2 Filistinlinin yaralandÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Beyt Lahiya beldesinin kuzeyindeki sÄ±nÄ±r bÃ¶lgesinde Ä°srail askerlerinin aÃ§tÄ±ÄŸÄ± ateÅŸ sonucu biri aÄŸÄ±r 2 Filistinli yaralandÄ±. Yaralanan Filistinliler Ä°brahim Åžahadde (19) ve Fahmi Hamattu (17) Endonezya Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±. GÃ¶rgÃ¼ tanÄ±klarÄ±, 2 Filistinlinin sÄ±nÄ±r ÅŸeridinde Ä°srailli bir keskin niÅŸancÄ± tarafÄ±ndan vurulduÄŸunu aktardÄ±.

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