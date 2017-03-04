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AÄŸrÄ±'da uyuÅŸturucu operasyonu
AÄŸrÄ±'da uyuÅŸturucu operasyonu

Narkotik kÃ¶peklerinin katÄ±lÄ±mÄ±yla bir tÄ±rÄ±n dorsesinde yapÄ±lan aramada 129 kilo 160 gram eroin bulundu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

AÄŸrÄ±'nÄ±n DoÄŸubayazÄ±t ilÃ§esinde, bir tÄ±rda 129 kilo 160 gram eroin ele geÃ§irildi.

AÄŸrÄ± ValiliÄŸinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, GÃ¼rbulak GÃ¼mrÃ¼k Muhafaza KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k ve Ä°stihbarat MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerince Ä°ran'dan gelerek Hollanda'ya gitmek Ã¼zere GÃ¼rbulak SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'ndan Ã¼lkeye giren bir tÄ±r durduruldu.

X-ray cihazÄ±ndan geÃ§irilmesinden sonra durumundan ÅŸÃ¼phelenilen tÄ±rÄ±n dorsesinde "Madox" ve "Lacko" isimli narkotik kÃ¶peklerle arama yapÄ±ldÄ±.

KÃ¶peklerin tepki vermesi sonucu tÄ±rÄ±n dorsesindeki detaylÄ± incelemede 25 demir profil iÃ§erisinde zulalanmÄ±ÅŸ 129 kilo 160 gram eroin bulundu.



Ä°lgili Konular aÄŸrÄ± eroin kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±
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