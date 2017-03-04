AÄŸrÄ±'da uyuÅŸturucu operasyonu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
AÄŸrÄ±'nÄ±n DoÄŸubayazÄ±t ilÃ§esinde, bir tÄ±rda 129 kilo 160 gram eroin ele geÃ§irildi.
AÄŸrÄ± ValiliÄŸinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, GÃ¼rbulak GÃ¼mrÃ¼k Muhafaza KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k ve Ä°stihbarat MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerince Ä°ran'dan gelerek Hollanda'ya gitmek Ã¼zere GÃ¼rbulak SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'ndan Ã¼lkeye giren bir tÄ±r durduruldu.
X-ray cihazÄ±ndan geÃ§irilmesinden sonra durumundan ÅŸÃ¼phelenilen tÄ±rÄ±n dorsesinde "Madox" ve "Lacko" isimli narkotik kÃ¶peklerle arama yapÄ±ldÄ±.
KÃ¶peklerin tepki vermesi sonucu tÄ±rÄ±n dorsesindeki detaylÄ± incelemede 25 demir profil iÃ§erisinde zulalanmÄ±ÅŸ 129 kilo 160 gram eroin bulundu.
Narkotik kÃ¶peklerinin katÄ±lÄ±mÄ±yla bir tÄ±rÄ±n dorsesinde yapÄ±lan aramada 129 kilo 160 gram eroin bulundu
Valilik, kentin bazÄ± noktalarÄ±nda gÃ¶steri yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼, basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±, toplantÄ±, imza standÄ± aÃ§ma ve Ã§adÄ±r kurma gibi faaliyetleri mart ayÄ± boyunca yasakladÄ±
Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanÄ± MÃ¼ezzinoÄŸlu, 1 milyon 433 bin 290 bin emekliye promosyon Ã¶demesinin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Almanya'daki etkinliklerin iptal edilmesine iliÅŸkin, "TerÃ¶re yardÄ±m ve yataklÄ±k yapmaktan bunlarÄ±n yargÄ±lanmasÄ± gerekir. Olay bu kadar aÃ§Ä±k ortadadÄ±r" dedi
AdÄ±yaman'Ä±n Samsat ilÃ§esinde Ã¶nceki gÃ¼n etkili olan 5,5 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki depremin ardÄ±ndan bu kez de dÃ¼n saat 23.51 sularÄ±nda 3,7 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde bir deprem meydana geldi
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimine iliÅŸkin soruÅŸturma kapsamÄ±nda ÅžÄ±rnak'ta 49'u tutuklu 385 asker hakkÄ±nda, 3'er kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet ile 15 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istemiyle iddianame hazÄ±rlandÄ±
Ekonomi BakanÄ± Zeybekci'nin Almanya'nÄ±n Frechen beldesinde katÄ±lacaÄŸÄ± etkinliÄŸin, salonu iÅŸleten ÅŸirket tarafÄ±ndan iptal edildiÄŸi bildirildi
Kaynak Holding'e yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturmada, Ä°stanbul merkezli 5 ilde operasyon baÅŸlatÄ±lan 12 ÅŸÃ¼phelinin, Ã§eÅŸitli tarihlerde GÃ¼len'in malikanesinin Ã§evresindeki otellerde konakladÄ±klarÄ±nÄ±n tespit edildiÄŸi belirtildi
Tunceli merkezi ile PÃ¼lÃ¼mÃ¼r, Ã‡emiÅŸgezek, OvacÄ±k ve Hozat ilÃ§elerinde bazÄ± tali yollarÄ±n ikinci duyuruya kadar araÃ§ trafiÄŸine kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi
EskiÅŸehir'de tedavi edilen baykuÅŸ ve ÅŸahinler doÄŸaya salÄ±ndÄ±
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Alman mevkidaÅŸÄ± ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz darbe giriÅŸimine iliÅŸkin Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki eylemlerle ilgili, 26'sÄ± general 221 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda hazÄ±rlanan 2 bin 581 sayfalÄ±k Ã§atÄ± iddianamesi Ankara 17. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesine gÃ¶nderildi
Fethullah GÃ¼lenâ€™in 21 yÄ±ldÄ±r yakÄ±nÄ±nda olan baÅŸ avukatÄ± olarak bilinen Orhan Erdemli tutuklandÄ±.
Siirt'te PKK'ya yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyonda 3 zanlÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
TÃ¼rkiye GenÃ§lik VakfÄ± Ankara Åžubesi Ã¼yeleri, Ä°srail'de ezanÄ±n belli saatlerde hoparlÃ¶rden okunmasÄ±nÄ± yasaklayan yasa tasarÄ±sÄ±nÄ± protesto etti
FETÃ–/PDY soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda aranan eski SPK Piyasa GÃ¶zetim ve Denetim Daire BaÅŸkanÄ± Sancak gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±