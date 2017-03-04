BeytÃ¼ÅŸÅŸebap Belediye BaÅŸkanÄ± serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
TerÃ¶r soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ÅžÄ±rnak'Ä±n BeytÃ¼ÅŸÅŸebap ilÃ§esinin DBP'li Belediye BaÅŸkanÄ± Nurettin Ataman ile 2 yakÄ±nÄ± serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.
BeytÃ¼ÅŸÅŸebap Cumhuriyet SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len terÃ¶r soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne yardÄ±m ve yataklÄ±k ettiÄŸi" iddiasÄ±yla 1 Mart'ta dÃ¼zenlenen operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Ataman ile yakÄ±nlarÄ± Davut ve Cindi Ataman'Ä±n emniyetteki iÅŸlemleri tamamlandÄ±.
Adliyeye sevk edilen ve savcÄ±lÄ±ktaki sorgularÄ±nÄ±n ardÄ±ndan nÃ¶betÃ§i mahkemeye Ã§Ä±karÄ±lan Ataman ile yakÄ±nlarÄ±nÄ±n adli kontrol hÃ¼kÃ¼mlerince serbest bÄ±rakÄ±lmalarÄ±na karar verildi.
Nurettin Ataman'Ä±n gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± onayÄ±yla ÅžÄ±rnak ValiliÄŸince BeytÃ¼ÅŸÅŸebap KaymakamÄ± Murat Åžener, BeytÃ¼ÅŸÅŸebap Belediye BaÅŸkan Vekili olarak gÃ¶revlendirilmiÅŸti.
Hollanda'nÄ±n TÃ¼rkiye'deki referandum ile ilgili etkinlik yapmasÄ±na izin vermeyeceÄŸini aÃ§Ä±klamasÄ± Ã¼zerine Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "Ä°stediÄŸimiz yerde toplantÄ± yaparÄ±z" dedi
BrÃ¼ksel BaÅŸkonsolosu KaraoÄŸlu, "VatandaÅŸlarÄ±mÄ±z sadece baÄŸlÄ± bulunduklarÄ± temsilciliklerde deÄŸil, arzu ettikleri tÃ¼m temsilciliklerde oy kullanma imkanÄ±na kavuÅŸtu. VatandaÅŸlarÄ±mÄ±z, BrÃ¼ksel BaÅŸkonsolosluÄŸuna baÄŸlÄ± olsalar da oy kullanmayÄ± arzu ettikleri gÃ¼n baÅŸka bir temsilciliÄŸe yakÄ±nlarsa o temsilciliÄŸe gidip oy kullanabilecekler" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
YÃ–K BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. SaraÃ§, sosyal medya sayfalarÄ±ndan YÃ–KDÄ°L sÄ±navÄ±na girecek adaylara baÅŸarÄ±lar diledi
Adana'da silahlÄ± kavgaya mÃ¼dahale iÃ§in olay yerine giden sivil polis aracÄ±na ateÅŸ aÃ§tÄ±klarÄ± iddia edilen 5 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Milli Savunma BakanÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "PYD'nin, Suriye'deki KÃ¼rtleri temsil ettiÄŸi de Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir yalandÄ±r. Åžu anda Suriye'de KÃ¼rtlere karÅŸÄ± en fazla cinayeti iÅŸleyen Ã¶rgÃ¼t PYD'dir. " dedi
DBP'li BeytÃ¼ÅŸÅŸebap Belediye BaÅŸkanÄ± Nurettin Ataman ile 2 yakÄ±nÄ± serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±
Narkotik kÃ¶peklerinin katÄ±lÄ±mÄ±yla bir tÄ±rÄ±n dorsesinde yapÄ±lan aramada 129 kilo 160 gram eroin bulundu
Valilik, kentin bazÄ± noktalarÄ±nda gÃ¶steri yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼, basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±, toplantÄ±, imza standÄ± aÃ§ma ve Ã§adÄ±r kurma gibi faaliyetleri mart ayÄ± boyunca yasakladÄ±
Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanÄ± MÃ¼ezzinoÄŸlu, 1 milyon 433 bin 290 bin emekliye promosyon Ã¶demesinin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Almanya'daki etkinliklerin iptal edilmesine iliÅŸkin, "TerÃ¶re yardÄ±m ve yataklÄ±k yapmaktan bunlarÄ±n yargÄ±lanmasÄ± gerekir. Olay bu kadar aÃ§Ä±k ortadadÄ±r" dedi
AdÄ±yaman'Ä±n Samsat ilÃ§esinde Ã¶nceki gÃ¼n etkili olan 5,5 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki depremin ardÄ±ndan bu kez de dÃ¼n saat 23.51 sularÄ±nda 3,7 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde bir deprem meydana geldi
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimine iliÅŸkin soruÅŸturma kapsamÄ±nda ÅžÄ±rnak'ta 49'u tutuklu 385 asker hakkÄ±nda, 3'er kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet ile 15 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istemiyle iddianame hazÄ±rlandÄ±
Ekonomi BakanÄ± Zeybekci'nin Almanya'nÄ±n Frechen beldesinde katÄ±lacaÄŸÄ± etkinliÄŸin, salonu iÅŸleten ÅŸirket tarafÄ±ndan iptal edildiÄŸi bildirildi
Kaynak Holding'e yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturmada, Ä°stanbul merkezli 5 ilde operasyon baÅŸlatÄ±lan 12 ÅŸÃ¼phelinin, Ã§eÅŸitli tarihlerde GÃ¼len'in malikanesinin Ã§evresindeki otellerde konakladÄ±klarÄ±nÄ±n tespit edildiÄŸi belirtildi
Tunceli merkezi ile PÃ¼lÃ¼mÃ¼r, Ã‡emiÅŸgezek, OvacÄ±k ve Hozat ilÃ§elerinde bazÄ± tali yollarÄ±n ikinci duyuruya kadar araÃ§ trafiÄŸine kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi
EskiÅŸehir'de tedavi edilen baykuÅŸ ve ÅŸahinler doÄŸaya salÄ±ndÄ±