DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

10:57, 04 Mart 2017 Cumartesi

"PYD KÃ¼rtleri temsil etmiyor"

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Milli Savunma BakanÄ± Fikri IÅŸÄ±k, AK Parti Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan BalÄ±kesir Ã–ÄŸretmenevi'nde dÃ¼zenlenen toplantÄ±da 16 Nisan'da yapÄ±lacak halk oylamasÄ±na iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulundu.

Milli Savunma BakanÄ± Fikri IÅŸÄ±k, Suriye'nin kuzeyinde devam eden FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± ile ilgili aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

TÃ¼rkiye'nin bu coÄŸrafyada istikrarÄ± teminat altÄ±na almasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yleyen IÅŸÄ±k, "TÃ¼rkiye'nin hÄ±zlÄ± kararlar alabilmesi ve sÃ¼ratle uygulayabilmesi lazÄ±m. ParÃ§alÄ± bir yapÄ± olsaydÄ± FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± kararÄ±nÄ± alabilir miydik? FÄ±rat KalkanÄ± kararÄ±nÄ± almasaydÄ±k bugÃ¼n PYD kantonlarÄ± birleÅŸtirmiÅŸ olur muydu? Olurdu. Bunun maliyetinin TÃ¼rkiye'ye ne olacaÄŸÄ±nÄ± hepimiz hesap edebiliyoruz. Åžu iÃ§inde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z sÃ¼reÃ§ bile 'CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± hÃ¼kÃ¼met sistemi'nin TÃ¼rkiye iÃ§in ne kadar Ã¶nemli olduÄŸunu ortaya koyuyor." deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.

Milli Savunma BakanÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "PYD'nin, Suriye'deki KÃ¼rtleri temsil ettiÄŸi de Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir yalandÄ±r. Åžu anda Suriye'de KÃ¼rtlere karÅŸÄ± en fazla cinayeti iÅŸleyen Ã¶rgÃ¼t PYD'dir. Kendi anlayÄ±ÅŸÄ±nda olmayan ve kendi emir komutasÄ±na girmeyen bÃ¼tÃ¼n KÃ¼rt unsurlarÄ±na yÃ¶nelik dÃ¼ÅŸmanca tavrÄ± sergileyen, zaman zaman onlarÄ± Ã¶ldÃ¼ren, ortadan kaldÄ±ran bir Ã¶rgÃ¼t PYD. Bunun Ã¶zellikle altÄ±nÄ±n Ã§izilmesi gerekiyor Ã§Ã¼nkÃ¼ TÃ¼rkiye'nin tavrÄ± KÃ¼rtlere karÅŸÄ± deÄŸildir." dedi.

IÅŸÄ±k sÃ¶zlerine, "(PYD'nin) BÃ¶lgede bir egemenlik alanÄ± oluÅŸturma gayretinin de farkÄ±ndayÄ±z. Zaman zaman buna yÃ¶nelik bazÄ± cÃ¼retlerde bulunduÄŸunu da biliyoruz ama bu cÃ¼rette bulunduÄŸu her an, tepelerine TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin o Ã¶ldÃ¼rÃ¼cÃ¼ darbesi iniyor." diyerek devam etti.