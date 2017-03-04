Ä°ran BAE'ye ait iki tekneye el koydu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Basra KÃ¶rfezi'ndeki KiÅŸ AdasÄ± yakÄ±nlarÄ±nda Ä°ran kara sularÄ±nÄ± ihlal ettiÄŸi Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len BirleÅŸik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait iki teknedeki 9 kiÅŸinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Ä°ran YargÄ± Erki'ne ait Mizan Haber AjansÄ±'na konuÅŸan KiÅŸ AdasÄ± BaÅŸsavcÄ±sÄ± Muhammed Abbasi, ada yakÄ±nlarÄ±nda BAE'ye ait iki balÄ±kÃ§Ä± teknesinin Ä°ran kara sularÄ±nÄ± ihlal ettiÄŸi gerekÃ§esiyle alÄ±konulduÄŸunu duyurdu.
BaÅŸsavcÄ± Abbasi, el koyulan teknelerdeki yabancÄ± uyruklu 9 kiÅŸinin de gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.
Afganistan gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin havadan ve karadan dÃ¼zenlenen operasyonda yanlÄ±ÅŸlÄ±kla sivillerin evinin bombalandÄ±. SaldÄ±rÄ±da 7 Ã§ocuk ile 2 kadÄ±nÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybetti
Yemen'deki El Kaide varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ABD'nin hava saldÄ±rÄ±larÄ± ile yok etmeye Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n bÃ¶lgede savaÅŸÄ± tÄ±rmandÄ±racaÄŸÄ± belirtildi
Asya KalkÄ±nma BankasÄ± Ã–zbekistan'la ortak projelerin hayata geÃ§irilmesi planlanÄ±rken Ã¼lkeye 2,6 milyar dolarlÄ±k kredi ayrÄ±lmasÄ± ele alÄ±ndÄ±
Ä°ran, kara sularÄ±nÄ± ihlal ettiÄŸi gerekÃ§esiyle Basra KÃ¶rfezi'nde BAE'ye ait iki tekneye el koyarak, teknelerdeki 9 kiÅŸiyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±
Ä°srail askerlerinin, Gazze Åžeridi'nin sÄ±nÄ±r bÃ¶lgesinde aÃ§tÄ±ÄŸÄ± ateÅŸ sonucu 2 Filistinlinin yaralandÄ±.
2008 yÄ±lÄ±nda SÄ±rbistan'dan tek taraflÄ± olarak baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilan eden Kosova BelÃ§ika'nÄ±n yardÄ±mlarÄ± ile DÃ¼nya GÃ¼mrÃ¼kler Ã–rgÃ¼tÃ¼ne kabul edildi
Almanya'da yaÅŸanan BozdaÄŸ'Ä±n etkinliÄŸinin iptal vakasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Hollanda da Rotterdam'da yapÄ±lacak referandum etkinliÄŸine izin vermeyeceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
Ä°sviÃ§re'nin Cenevre kentinde 23 Åžubat'ta baÅŸlayan Suriye konulu 4. tur gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri sona erdi
AvusturyalÄ± ressam Gustav Klimt'in "Bauerngarten (Ã‡iÃ§ek BahÃ§esi )" adlÄ± eseri, Ä°ngiltere'nin baÅŸkenti Londra'da dÃ¼zenlenen aÃ§Ä±k artÄ±rmada rekor fiyata alÄ±cÄ± buldu
Almanya BaÅŸbakanÄ± Merkel, kaÃ§ak gÃ¶Ã§menlere iliÅŸkin "Ãœlkemizde oturma izni olmayanlar Ã¼lkeyi terk etmelidir. Gerekirse bunu gÃ¼Ã§ kullanarak yaparÄ±z." dedi.
ÃœnlÃ¼ aktÃ¶r Robert De Niro'nun, oÄŸlunun otizmli olmasÄ±nÄ± "tiyomersal" iÃ§eren aÅŸÄ±ya baÄŸlamasÄ± civalÄ± aÅŸÄ± tartÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± yeniden kÃ¶rÃ¼kledi
PYD mensuplarÄ±nÄ±n, Haseke'ye baÄŸlÄ± KamÄ±ÅŸlÄ± kentindeki S-KDP ve SKBP binalarÄ±nÄ± basÄ±p ateÅŸe verdi
Almanya BaÅŸbakanÄ± Merkel, Adalet BakanÄ± BozdaÄŸ'Ä±n Almanya'da katÄ±lacaÄŸÄ± etkinliÄŸin iptal edilmesine iliÅŸkin "Almanya'da federal bir yÃ¶netim ve belediyeler var. ToplantÄ± kanuni izne ve belediyenin iznine baÄŸlÄ±dÄ±r." dedi
FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nÄ±n MÃ¼nbiÃ§'e yÃ¶nelme olasÄ±lÄ±ÄŸÄ± sahadaki geliÅŸmeleri hÄ±zlandÄ±rdÄ±
Mercedes-Benz, ABD'deki 354 bin aracÄ±nÄ± bazÄ± modellerin marÅŸ motorunda bir sorun olduÄŸu gerekÃ§esiyle geri Ã§aÄŸÄ±rdÄ±
Ä°srail askerlerinin BatÄ± Åžeria'daki gÃ¶sterilere mÃ¼dahalesinde aralarÄ±nda gazetecilerin de olduÄŸu Ã§ok sayÄ±da Filistinli yaralandÄ±