11:14, 04 Mart 2017 Cumartesi

Ä°ran BAE'ye ait iki tekneye el koydu





Ä°ran, kara sularÄ±nÄ± ihlal ettiÄŸi gerekÃ§esiyle Basra KÃ¶rfezi'nde BAE'ye ait iki tekneye el koyarak, teknelerdeki 9 kiÅŸiyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Basra KÃ¶rfezi'ndeki KiÅŸ AdasÄ± yakÄ±nlarÄ±nda Ä°ran kara sularÄ±nÄ± ihlal ettiÄŸi Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len BirleÅŸik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait iki teknedeki 9 kiÅŸinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Ä°ran YargÄ± Erki'ne ait Mizan Haber AjansÄ±'na konuÅŸan KiÅŸ AdasÄ± BaÅŸsavcÄ±sÄ± Muhammed Abbasi, ada yakÄ±nlarÄ±nda BAE'ye ait iki balÄ±kÃ§Ä± teknesinin Ä°ran kara sularÄ±nÄ± ihlal ettiÄŸi gerekÃ§esiyle alÄ±konulduÄŸunu duyurdu. BaÅŸsavcÄ± Abbasi, el koyulan teknelerdeki yabancÄ± uyruklu 9 kiÅŸinin de gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

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