DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
13:17, 04 Mart 2017 Cumartesi
Orta Asya
11:51, 04 Mart 2017 Cumartesi

  • PaylaÅŸ
Asya KalkÄ±nma BankasÄ±'ndan Ã–zbekistan'a kredi desteÄŸi
Asya KalkÄ±nma BankasÄ±'ndan Ã–zbekistan'a kredi desteÄŸi

Asya KalkÄ±nma BankasÄ± Ã–zbekistan'la ortak projelerin hayata geÃ§irilmesi planlanÄ±rken Ã¼lkeye 2,6 milyar dolarlÄ±k kredi ayrÄ±lmasÄ± ele alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Asya KalkÄ±nma BankasÄ± 2017-2019'da Ã¼lke ekonomisi ve altyapÄ±nÄ±n geliÅŸtirilmesi iÃ§in Ã–zbekistan'a 2,6 milyar dolarlÄ±k kredi ayÄ±rmayÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼yor.

Ã–zbekistan CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± BasÄ±n Ofisinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, CumhurbaÅŸkanÄ± Åžavkat Mirziyoyev, temaslarda bulunmak Ã¼zere Ã¼lkeye gelen Asya KalkÄ±nma BankasÄ± BaÅŸkanÄ± Takehiko Nakao'yu kabul etti.

GÃ¶rÃ¼ÅŸme sÄ±rasÄ±nda Mirziyoyev, Ã¼lke ekonomisinin ve altyapÄ± sistemlerinin modernizasyonuna iliÅŸkin projelerin hayata geÃ§irilmesinde Ã–zbekistan ile Asya KalkÄ±nma BankasÄ± arasÄ±ndaki iÅŸ birliÄŸinin giderek geliÅŸmesinden duyduÄŸu memnuniyeti dile getirdi.

GÃ¶rÃ¼ÅŸmede, 2017-2019'a yÃ¶nelik ortak projelerin hayata geÃ§irilmesi kapsamÄ±nda iÅŸ birliÄŸinin daha da artÄ±rÄ±lmasÄ± ele alÄ±nÄ±rken, kÃ¶ylerdeki yaÅŸam dÃ¼zeyinin yÃ¼kseltilmesi, KOBÄ°'lerin desteklenmesi, tarÄ±m sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ä±slah edilmesi, kara yollarÄ± ve enerji sistemlerinin geliÅŸtirilmesi gibi projeler de masaya yatÄ±rÄ±ldÄ±.

Asya KalkÄ±nma BankasÄ± BaÅŸkanÄ± Takehiko Nakao, ortaklÄ±k iliÅŸkilerinin pekiÅŸtirilmesine verdiÄŸi destekten dolayÄ± Mirziyoyev'e teÅŸekkÃ¼r ederken, Asya KalkÄ±nma BankasÄ±nÄ±n Ã–zbekistan ile geniÅŸ kapsamlÄ± iÅŸ birliÄŸini geliÅŸtirmeye hazÄ±r olduÄŸunu vurguladÄ±. Takehiko Nakao ele alÄ±nan konulara vurgu yaparken Ã–zbekistan'a 2,6 milyar dolarlÄ±k kredi ayÄ±rmayÄ± planladÄ±klarÄ±nÄ± dile getirdi.

Takehiko Nakao'nun temaslarÄ± kapsamÄ±nda Ã–zbekistan ile Asya KalkÄ±nma BankasÄ± arasÄ±nda; KOBÄ°'ler, meyve-sebzecilik, ilÃ§e sularÄ± ve kara yollarÄ±nÄ±n altyapÄ±sÄ±nÄ±n geliÅŸtirilmesi konularÄ±nÄ± kapsayan projelere 573 milyon dolarlÄ±k kredi ayrÄ±lmasÄ±na yÃ¶nelik anlaÅŸma da imzalandÄ±.



Ä°lgili Konular Ã–zbekistan
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

Orta Asya Haberleri
Afganistan gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri yanlÄ±ÅŸlÄ±kla sivilleri vurdu 9 Ã¶lÃ¼
Afganistan gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri yanlÄ±ÅŸlÄ±kla sivilleri vurdu: 9 Ã¶lÃ¼

Afganistan gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin havadan ve karadan dÃ¼zenlenen operasyonda yanlÄ±ÅŸlÄ±kla sivillerin evinin bombalandÄ±. SaldÄ±rÄ±da 7 Ã§ocuk ile 2 kadÄ±nÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybetti
ABD Yemen'de savaÅŸÄ± tÄ±rmandÄ±rÄ±yor
ABD Yemen'de savaÅŸÄ± tÄ±rmandÄ±rÄ±yor

Yemen'deki El Kaide varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ABD'nin hava saldÄ±rÄ±larÄ± ile yok etmeye Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n bÃ¶lgede savaÅŸÄ± tÄ±rmandÄ±racaÄŸÄ± belirtildi
Asya KalkÄ±nma BankasÄ±'ndan Ã–zbekistan'a kredi desteÄŸi
Asya KalkÄ±nma BankasÄ±'ndan Ã–zbekistan'a kredi desteÄŸi

Asya KalkÄ±nma BankasÄ± Ã–zbekistan'la ortak projelerin hayata geÃ§irilmesi planlanÄ±rken Ã¼lkeye 2,6 milyar dolarlÄ±k kredi ayrÄ±lmasÄ± ele alÄ±ndÄ±
Ä°ran BAE'ye ait iki tekneye el koydu
Ä°ran BAE'ye ait iki tekneye el koydu

Ä°ran, kara sularÄ±nÄ± ihlal ettiÄŸi gerekÃ§esiyle Basra KÃ¶rfezi'nde BAE'ye ait iki tekneye el koyarak, teknelerdeki 9 kiÅŸiyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±
Ä°srail askerleri 2 Filistinliyi yaraladÄ±
Ä°srail askerleri 2 Filistinliyi yaraladÄ±

Ä°srail askerlerinin, Gazze Åžeridi'nin sÄ±nÄ±r bÃ¶lgesinde aÃ§tÄ±ÄŸÄ± ateÅŸ sonucu 2 Filistinlinin yaralandÄ±.
Kosova DÃ¼nya GÃ¼mrÃ¼kleri Ã–rgÃ¼tÃ¼ne kabul edildi
Kosova, DÃ¼nya GÃ¼mrÃ¼kleri Ã–rgÃ¼tÃ¼ne kabul edildi

2008 yÄ±lÄ±nda SÄ±rbistan'dan tek taraflÄ± olarak baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilan eden Kosova BelÃ§ika'nÄ±n yardÄ±mlarÄ± ile DÃ¼nya GÃ¼mrÃ¼kler Ã–rgÃ¼tÃ¼ne kabul edildi
Hollanda'dan quot Evet quot etkinliÄŸine engel
Hollanda'dan "Evet" etkinliÄŸine engel

Almanya'da yaÅŸanan BozdaÄŸ'Ä±n etkinliÄŸinin iptal vakasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Hollanda da Rotterdam'da yapÄ±lacak referandum etkinliÄŸine izin vermeyeceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
Suriye konulu Cenevre 4 gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri sona erdi FOTO
Suriye konulu Cenevre 4 gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri sona erdi | FOTO

Ä°sviÃ§re'nin Cenevre kentinde 23 Åžubat'ta baÅŸlayan Suriye konulu 4. tur gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri sona erdi
Klimt'in 'Ã‡iÃ§ek BahÃ§esi' rekor fiyata satÄ±ldÄ± FOTO
Klimt'in 'Ã‡iÃ§ek BahÃ§esi' rekor fiyata satÄ±ldÄ± | FOTO

AvusturyalÄ± ressam Gustav Klimt'in "Bauerngarten (Ã‡iÃ§ek BahÃ§esi )" adlÄ± eseri, Ä°ngiltere'nin baÅŸkenti Londra'da dÃ¼zenlenen aÃ§Ä±k artÄ±rmada rekor fiyata alÄ±cÄ± buldu
Merkel Ãœlkemizde oturma izni olmayanlar terk etmeli
Merkel: Ãœlkemizde oturma izni olmayanlar terk etmeli

Almanya BaÅŸbakanÄ± Merkel, kaÃ§ak gÃ¶Ã§menlere iliÅŸkin "Ãœlkemizde oturma izni olmayanlar Ã¼lkeyi terk etmelidir. Gerekirse bunu gÃ¼Ã§ kullanarak yaparÄ±z." dedi.
De Niro'nun otizmli oÄŸluna civalÄ± aÅŸÄ± iddiasÄ±
De Niro'nun otizmli oÄŸluna civalÄ± aÅŸÄ± iddiasÄ±

ÃœnlÃ¼ aktÃ¶r Robert De Niro'nun, oÄŸlunun otizmli olmasÄ±nÄ± "tiyomersal" iÃ§eren aÅŸÄ±ya baÄŸlamasÄ± civalÄ± aÅŸÄ± tartÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± yeniden kÃ¶rÃ¼kledi
PYD ENKS'nin bÃ¼rolarÄ±nÄ± ateÅŸe verdi
PYD, ENKS'nin bÃ¼rolarÄ±nÄ± ateÅŸe verdi

PYD mensuplarÄ±nÄ±n, Haseke'ye baÄŸlÄ± KamÄ±ÅŸlÄ± kentindeki S-KDP ve SKBP binalarÄ±nÄ± basÄ±p ateÅŸe verdi
Merkel'den BozdaÄŸ'nÄ±n engellenmesine yÃ¶nelik aÃ§Ä±klama
Merkel'den BozdaÄŸ'nÄ±n engellenmesine yÃ¶nelik aÃ§Ä±klama

Almanya BaÅŸbakanÄ± Merkel, Adalet BakanÄ± BozdaÄŸ'Ä±n Almanya'da katÄ±lacaÄŸÄ± etkinliÄŸin iptal edilmesine iliÅŸkin "Almanya'da federal bir yÃ¶netim ve belediyeler var. ToplantÄ± kanuni izne ve belediyenin iznine baÄŸlÄ±dÄ±r." dedi
MÃ¼nbiÃ§'te 'FÄ±rat KalkanÄ±' paniÄŸi
MÃ¼nbiÃ§'te 'FÄ±rat KalkanÄ±' paniÄŸi

FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nÄ±n MÃ¼nbiÃ§'e yÃ¶nelme olasÄ±lÄ±ÄŸÄ± sahadaki geliÅŸmeleri hÄ±zlandÄ±rdÄ±
Mercedes ABD'de 354 bin aracÄ±nÄ± geri Ã§aÄŸÄ±rÄ±yor
Mercedes, ABD'de 354 bin aracÄ±nÄ± geri Ã§aÄŸÄ±rÄ±yor

Mercedes-Benz, ABD'deki 354 bin aracÄ±nÄ± bazÄ± modellerin marÅŸ motorunda bir sorun olduÄŸu gerekÃ§esiyle geri Ã§aÄŸÄ±rdÄ±
Ä°srail'den BatÄ± Åžeria'daki gÃ¶sterilere mÃ¼dahale
Ä°srail'den BatÄ± Åžeria'daki gÃ¶sterilere mÃ¼dahale

Ä°srail askerlerinin BatÄ± Åžeria'daki gÃ¶sterilere mÃ¼dahalesinde aralarÄ±nda gazetecilerin de olduÄŸu Ã§ok sayÄ±da Filistinli yaralandÄ±

Haberler

Aral GÃ¶lÃ¼ havzasÄ±na turizm yatÄ±rÄ±mÄ±
Aral GÃ¶lÃ¼ havzasÄ±na turizm yatÄ±rÄ±mÄ±

Ã–zbekistan'da UluslararasÄ± AraÅŸtÄ±rmalar Merkezi kurulacak
Ã–zbekistan'da UluslararasÄ± AraÅŸtÄ±rmalar Merkezi kurulacak

Ã–zbekistan-Tacikistan arasÄ±nda 25 yÄ±l sonra uÃ§ak seferi
Ã–zbekistan-Tacikistan arasÄ±nda 25 yÄ±l sonra uÃ§ak seferi

Aral GÃ¶lÃ¼ iÃ§in 2,6 milyar dolar
Aral GÃ¶lÃ¼ iÃ§in 2 6 milyar dolar

Ã–zbekistan 27 Ã¼lkeye vize muafiyetini 2021 yÄ±lÄ±na erteledi
Ã–zbekistan 27 Ã¼lkeye vize muafiyetini 2021 yÄ±lÄ±na erteledi

Ã–zbekistan'dan tekstile vergi ve gÃ¼mrÃ¼k avantajÄ±
Ã–zbekistan'dan tekstile vergi ve gÃ¼mrÃ¼k avantajÄ±

Ã–zbekistan'da Yolsuzlukla MÃ¼cadele YasasÄ± yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdi
Ã–zbekistan'da Yolsuzlukla MÃ¼cadele YasasÄ± yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdi

Ã–zbeklerin Hac kotasÄ± deÄŸiÅŸmedi
Ã–zbeklerin Hac kotasÄ± deÄŸiÅŸmedi






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k
EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
DÃ¼nyada Ramazan
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 