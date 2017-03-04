Asya KalkÄ±nma BankasÄ±'ndan Ã–zbekistan'a kredi desteÄŸi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Asya KalkÄ±nma BankasÄ± 2017-2019'da Ã¼lke ekonomisi ve altyapÄ±nÄ±n geliÅŸtirilmesi iÃ§in Ã–zbekistan'a 2,6 milyar dolarlÄ±k kredi ayÄ±rmayÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼yor.
Ã–zbekistan CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± BasÄ±n Ofisinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, CumhurbaÅŸkanÄ± Åžavkat Mirziyoyev, temaslarda bulunmak Ã¼zere Ã¼lkeye gelen Asya KalkÄ±nma BankasÄ± BaÅŸkanÄ± Takehiko Nakao'yu kabul etti.
GÃ¶rÃ¼ÅŸme sÄ±rasÄ±nda Mirziyoyev, Ã¼lke ekonomisinin ve altyapÄ± sistemlerinin modernizasyonuna iliÅŸkin projelerin hayata geÃ§irilmesinde Ã–zbekistan ile Asya KalkÄ±nma BankasÄ± arasÄ±ndaki iÅŸ birliÄŸinin giderek geliÅŸmesinden duyduÄŸu memnuniyeti dile getirdi.
GÃ¶rÃ¼ÅŸmede, 2017-2019'a yÃ¶nelik ortak projelerin hayata geÃ§irilmesi kapsamÄ±nda iÅŸ birliÄŸinin daha da artÄ±rÄ±lmasÄ± ele alÄ±nÄ±rken, kÃ¶ylerdeki yaÅŸam dÃ¼zeyinin yÃ¼kseltilmesi, KOBÄ°'lerin desteklenmesi, tarÄ±m sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ä±slah edilmesi, kara yollarÄ± ve enerji sistemlerinin geliÅŸtirilmesi gibi projeler de masaya yatÄ±rÄ±ldÄ±.
Asya KalkÄ±nma BankasÄ± BaÅŸkanÄ± Takehiko Nakao, ortaklÄ±k iliÅŸkilerinin pekiÅŸtirilmesine verdiÄŸi destekten dolayÄ± Mirziyoyev'e teÅŸekkÃ¼r ederken, Asya KalkÄ±nma BankasÄ±nÄ±n Ã–zbekistan ile geniÅŸ kapsamlÄ± iÅŸ birliÄŸini geliÅŸtirmeye hazÄ±r olduÄŸunu vurguladÄ±. Takehiko Nakao ele alÄ±nan konulara vurgu yaparken Ã–zbekistan'a 2,6 milyar dolarlÄ±k kredi ayÄ±rmayÄ± planladÄ±klarÄ±nÄ± dile getirdi.
Takehiko Nakao'nun temaslarÄ± kapsamÄ±nda Ã–zbekistan ile Asya KalkÄ±nma BankasÄ± arasÄ±nda; KOBÄ°'ler, meyve-sebzecilik, ilÃ§e sularÄ± ve kara yollarÄ±nÄ±n altyapÄ±sÄ±nÄ±n geliÅŸtirilmesi konularÄ±nÄ± kapsayan projelere 573 milyon dolarlÄ±k kredi ayrÄ±lmasÄ±na yÃ¶nelik anlaÅŸma da imzalandÄ±.
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Asya KalkÄ±nma BankasÄ± Ã–zbekistan'la ortak projelerin hayata geÃ§irilmesi planlanÄ±rken Ã¼lkeye 2,6 milyar dolarlÄ±k kredi ayrÄ±lmasÄ± ele alÄ±ndÄ±
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