11:58, 04 Mart 2017 Cumartesi

ABD Yemen'de savaÅŸÄ± tÄ±rmandÄ±rÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD'deki yeni yÃ¶netimin, Yemen'deki El-Kaide'ye yÃ¶nelik operasyonlarda "savaÅŸÄ± tÄ±rmandÄ±rma" yÃ¶ntemini takip ettiÄŸi, bunun da operasyonlarÄ±n seyrini olumsuz etkileyeceÄŸi belirtiliyor.

Uzmanlar, yeni ABD yÃ¶netiminin, Yemen'deki terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ El-Kaide'ye karÅŸÄ± dÃ¼zenlediÄŸi ve ABD'li askerlerin yer aldÄ±ÄŸÄ± kara harekatlarÄ±nÄ±n Ã¼lkedeki mevcut durumu olumsuz etkileyeceÄŸini ifade ediyor.

Yemenli siyasi analist Abdulbari Tahir, yeni ABD yÃ¶netiminin El-Kaide'ye karÅŸÄ± savaÅŸÄ± tÄ±rmandÄ±rma yolunu benimsediÄŸinin aÅŸikar olduÄŸunu ifade ederek, savaÅŸ halinde olan bir Ã¼lke iÃ§in askeri seÃ§eneÄŸe gÃ¼venmenin Ã¼lkeyi daha fazla Ã§Ã¶kÃ¼ÅŸe gÃ¶tÃ¼receÄŸini ifade etti.

Tahir, "Yemen El-Kaide iÃ§in ana merkezlerden biri. El-Kaide'nin Yemen'de bazÄ± ittifaklarÄ± var ancak sorunun gÃ¼Ã§ kullanarak iyileÅŸtirilmesi, aÅŸÄ±rÄ± Ã¶rgÃ¼tlere karÅŸÄ± yÃ¼rÃ¼tÃ¼len savaÅŸÄ± uzatÄ±r. Ãœlkenin siyasi Ã§Ã¶zÃ¼m ve ulusal uzlaÅŸÄ±ya ihtiyacÄ± var. Sonra da sosyal durumun tedavi edilmesi ve terÃ¶re karÅŸÄ± mÃ¼cadele edilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandÄ±.

ABD'nin El-Kaide'ye karÅŸÄ± savaÅŸÄ± tÄ±rmandÄ±rarak ve kara harekatlarÄ± dÃ¼zenleyerek Ã¶rgÃ¼tÃ¼ gÃ¼Ã§lendireceÄŸine, aÅŸÄ±rÄ±cÄ±lÄ±ÄŸa meyilli ortamlarda sempatizanlarÄ±n Ã§oÄŸalmasÄ±na neden olacaÄŸÄ±na inanan Tahir, bu duruma Ã¶rnek olarak da Afganistan ile Irak'Ä± gÃ¶sterdi.

El-Kaide konusunda uzman gazeteci Abdurrezzak el-Cemel, ABD'nin "Ebyen, Beyda ve Åžebve" illerindeki son El-Kaide operasyonlarÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak, "ABD yÃ¶netimi, El-Kaide'ye dÃ¼zenlediÄŸi ikinci harekatla daha Ã¶nce El-Beyda ilinde gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi harekatÄ± hakkÄ±nda yapÄ±lan baÅŸarÄ±sÄ±z yorumlarÄ± sonlandÄ±rmak istemiÅŸ olabilir." gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ dile getirdi.

Cemel, "GÃ¶rÃ¼nen o ki ikinci harekat da baÅŸarÄ±sÄ±z oldu ancak baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±ÄŸÄ± Amerika basÄ±nÄ±nda geniÅŸ yer almadÄ± zira zayiat yaÅŸanmadÄ±." dedi.

SON HAVADAN Ä°NDÄ°RME OPERASYONU

ABD Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Albay Jeff Davis, 2 Mart'ta yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Yemen'in Ebyen, Beyda ve Åžebve illerinde El-Kaide'ye ait altyapÄ± ve ekipmanlarÄ±nÄ± hedef alan 20'den fazla hava saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenlendiÄŸini belirtmiÅŸti.

AÃ§Ä±klamada, operasyonda Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ±na yer verilmezken saldÄ±rÄ±nÄ±n Yemen hÃ¼kÃ¼meti ve Yemen CumhurbaÅŸkanÄ± Abdurabbu Mansur Hadi ile koordinasyon iÃ§erisinde gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸi bilgisi yer almÄ±ÅŸtÄ±.

Yerel kaynaklar, ABD gÃ¼Ã§lerinin, Umman Denizi sahilinde Ebyen'in merkezi Zencibar'a baÄŸlÄ± Mucan beldesine helikopterle gerÃ§ekleÅŸtirilen operasyon sonrasÄ±nda bÃ¶lgedeki silahlÄ± kiÅŸilerle Ã§atÄ±ÅŸma yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtmiÅŸ ancak can kaybÄ± yaÅŸanÄ±p yaÅŸanmadÄ±ÄŸÄ±yla ilgili bilgi vermemiÅŸti.

ABD'NÄ°N BEYDA'DAKÄ° EL-KAÄ°DE OPERASYONU

Amerikan savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ±n El-Beyda iline baÄŸlÄ± Kayfe kasabasÄ±na 29 Ocak'ta dÃ¼zenlediÄŸi hava saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan paraÅŸÃ¼tÃ§Ã¼ komando birlikleri bÃ¶lgeye indirme yapmÄ±ÅŸ, El-Kaide komutanlarÄ±ndan Abdurrauf ez-Zeheb'in evine dÃ¼zenlenen baskÄ±nda aralarÄ±nda Zeheb ile kardeÅŸi Sultan'Ä±n yanÄ± sÄ±ra Ã¶rgÃ¼t komutanlarÄ±ndan olduÄŸu belirtilen Seyfinnems el-Cufi'nin de yer aldÄ±ÄŸÄ± 6'sÄ± kadÄ±n, 3'Ã¼ Ã§ocuk 40 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼.

Beyaz Saray'dan 30 Ocak'ta yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Yemen'de El-Kaide'ye yÃ¶nelik operasyonda 14 El-Kaide mensubunun Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirtilmiÅŸti. AÃ§Ä±klamada, operasyon sÄ±rasÄ±nda 1 ABD askerinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ 3'Ã¼nÃ¼n yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± da ifade edilmiÅŸti.

Beyaz Saray SÃ¶zcÃ¼ Sean Michael Spicer, 28 Åžubat'ta dÃ¼zenlediÄŸi gÃ¼nlÃ¼k basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda ise 29 Ocak'ta ABD kuvvetlerinin Yemen'de El-Kaide liderlerine karÅŸÄ± dÃ¼zenlediÄŸi ve bir ABD askeri ile 29 sivilin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi saldÄ±rÄ±yla ilgili ABD Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n (Pentagon) 3 farklÄ± soruÅŸturma yÃ¼rÃ¼teceÄŸini bildirmiÅŸti.

Daha Ã¶nceki aÃ§Ä±klamalarÄ±nda, "SaldÄ±rÄ± yÃ¼zde 100 baÅŸarÄ±lÄ±ydÄ±" diyen Spicer, o gÃ¼nkÃ¼ aÃ§Ä±klamasÄ±nda, "EÄŸer bir saldÄ±rÄ±da insanlar hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ ve bazÄ±larÄ± da yaralanmÄ±ÅŸsa ona yÃ¼zde 100 baÅŸarÄ±lÄ± diyemezsiniz." deÄŸerlendirmesini yapmÄ±ÅŸtÄ±.

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