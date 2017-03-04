12:20, 04 Mart 2017 Cumartesi

BiliÅŸim Vadisi 100 bin kiÅŸiye iÅŸ saÄŸlayacak





BiliÅŸim Vadisi'nin birinci etap inÅŸaatÄ± bitirildiÄŸinde yaklaÅŸÄ±k 100 bin nitelikli insana, iÅŸ ve istihdam saÄŸlanacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanÄ± Faruk Ã–zlÃ¼, BiliÅŸim Vadisi'nin birinci etap inÅŸaatÄ± bitirildiÄŸinde 2 bin kiÅŸiye, tÃ¼m etaplarÄ±n inÅŸaatÄ± tamamlandÄ±ÄŸÄ±nda ve faaliyete geÃ§tiÄŸinde ise yaklaÅŸÄ±k 100 bin nitelikli insana, iÅŸ ve istihdam saÄŸlayacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

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