Yurt dÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸayanlar istediÄŸi yerde oy kullanabilecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
TÃ¼rkiyeâ€™nin BrÃ¼ksel BaÅŸkonsolosu DilÅŸad KÄ±rbaÅŸlÄ± KaraoÄŸlu, tÃ¼m dÃ¼nyanÄ±n tek seÃ§im bÃ¶lgesi olarak kabul edildiÄŸini belirterek, "VatandaÅŸlarÄ±mÄ±z sadece baÄŸlÄ± bulunduklarÄ± temsilciliklerde deÄŸil, arzu ettikleri tÃ¼m temsilciliklerde oy kullanma imkanÄ±na kavuÅŸtu." dedi.
KaraoÄŸlu, TÃ¼rkiye'nin BrÃ¼ksel BaÅŸkonsolosluÄŸunda referandum sÃ¼recinde oy kullanÄ±mÄ±na iliÅŸkin AA'ya deÄŸerlendirmelerde bulundu.
Referandum sÃ¼recinde vatandaÅŸlarÄ±n Ã§ok kolay oylarÄ±nÄ± kullanabilmesi iÃ§in iki bÃ¼yÃ¼k yenilik getirildiÄŸini sÃ¶yleyen KaraoÄŸlu,"Oy kullanma saatleri artÄ±rÄ±ldÄ±. Bu yeni dÃ¶nemde oy kullanma yaklaÅŸÄ±k 12 saat olacak. Sabah 9'dan akÅŸam 9'a kadar kesintisiz bir ÅŸekilde ve 14 gÃ¼n boyunca sÃ¼recek." diye konuÅŸtu.
KaraoÄŸlu, tÃ¼m dÃ¼nyanÄ±n tek seÃ§im bÃ¶lgesi olarak kabul edildiÄŸini ve yurt dÄ±ÅŸÄ±nda 27 Mart - 9 Nisan tarihleri arasÄ±nda referandum iÃ§in oy kullanÄ±mÄ±nÄ±n devam edeceÄŸini belirterek, "VatandaÅŸlarÄ±mÄ±z sadece baÄŸlÄ± bulunduklarÄ± temsilciliklerde deÄŸil, arzu ettikleri tÃ¼m temsilciliklerde oy kullanma imkanÄ±na kavuÅŸtu. VatandaÅŸlarÄ±mÄ±z, BrÃ¼ksel BaÅŸkonsolosluÄŸuna baÄŸlÄ± olsalar da oy kullanmayÄ± arzu ettikleri gÃ¼n baÅŸka bir temsilciliÄŸe yakÄ±nlarsa o temsilciliÄŸe gidip oy kullanabilecekler." ifadelerini kullandÄ±.
GÃœVENLÄ°K Ã–NLEMLERÄ°
BelÃ§ika'da BrÃ¼ksel ve Anvers baÅŸkonsolosluklarÄ±nda vatandaÅŸlarÄ±n oylarÄ±nÄ± kullanabileceÄŸini anlatan KaraoÄŸlu, YSK'nÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± kararlar Ã§erÃ§evesinde 3 halkalÄ± bir gÃ¼venlik sistemi olacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
KaraoÄŸlu, BaÅŸkonsolosluk binasÄ± iÃ§erisinde gÃ¶revlendirilen devlet memurlarÄ± ve siyasi parti temsilcileriyle oy sandÄ±klarÄ±nÄ±n ve tÃ¼m oy malzemelerinin gÃ¼venliÄŸinin Ã§eÅŸitli sÄ±kÄ± kurallar altÄ±nda saÄŸlanacaÄŸÄ±nÄ±, YSK'nÄ±n izin verdiÄŸi Ã¶lÃ§Ã¼de Ã¶zel gÃ¼venlik hizmetinden yararlanÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± ve son olarak da BelÃ§ikalÄ± makamlarla yakÄ±n iÅŸbirliÄŸi halinde tÃ¼m gÃ¼venlik Ã¶nlemlerinin alÄ±nmÄ±ÅŸ durumda olduÄŸunu anlattÄ±.
VatandaÅŸlarÄ±n referanduma geniÅŸ bir ÅŸekilde katÄ±lacaÄŸÄ±na inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bÃ¼tÃ¼n hazÄ±rlÄ±klarÄ±n buna gÃ¶re yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden KaraoÄŸlu, kayÄ±tlÄ± tÃ¼m vatandaÅŸlarÄ±n oy kullanmasÄ± halinde bile BaÅŸkonsolosluÄŸun bu durumu kaldÄ±rabilecek kapasitede olduÄŸunu sÃ¶yledi.
KaraoÄŸlu, TÃ¼rkiye Cumhuriyeti'nin mevcut sisteminin dÃ¼nyadaki en geliÅŸmiÅŸ konsolosluk hizmetlerini verebilecek bir altyapÄ±ya sahip olduÄŸuna dikkati Ã§ekerek, "Bu Ã§erÃ§evede randevulardan, baÅŸvurulara, baÅŸvuru hazÄ±rlanmasÄ±ndan Ã¶demelere kadar bÃ¼tÃ¼n sistemimiz elektronik bir ÅŸekilde yapÄ±lmakta." dedi.
Elektronik iÅŸlemlerin Ã§eÅŸitli avantajlarÄ± olduÄŸuna iÅŸaret eden KaraoÄŸlu, "HiÃ§bir ÅŸekilde vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n kuyruÄŸa girmesine, o gÃ¼n beklemesine gerek kalmadan, randevularÄ±nÄ± evlerinden alabiliyorlar. Randevu saatinde gelip belgeleri tamam olmak koÅŸuluyla o iÅŸlemlerini o gÃ¼n iÃ§erisinde bitirebiliyorlar. Ã–demelerini de aynÄ± ÅŸeklide yapÄ±yorlar. Bu hem bir standardizasyon saÄŸlÄ±yor hemde iÅŸlemlerin Ã§ok hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde bitirilmesini saÄŸlÄ±yor." diye konuÅŸtu.
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Hollanda'nÄ±n TÃ¼rkiye'deki referandum ile ilgili etkinlik yapmasÄ±na izin vermeyeceÄŸini aÃ§Ä±klamasÄ± Ã¼zerine Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "Ä°stediÄŸimiz yerde toplantÄ± yaparÄ±z" dedi
BrÃ¼ksel BaÅŸkonsolosu KaraoÄŸlu, "VatandaÅŸlarÄ±mÄ±z sadece baÄŸlÄ± bulunduklarÄ± temsilciliklerde deÄŸil, arzu ettikleri tÃ¼m temsilciliklerde oy kullanma imkanÄ±na kavuÅŸtu. VatandaÅŸlarÄ±mÄ±z, BrÃ¼ksel BaÅŸkonsolosluÄŸuna baÄŸlÄ± olsalar da oy kullanmayÄ± arzu ettikleri gÃ¼n baÅŸka bir temsilciliÄŸe yakÄ±nlarsa o temsilciliÄŸe gidip oy kullanabilecekler" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
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