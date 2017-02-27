13:09, 04 Mart 2017 Cumartesi

Afganistan gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri yanlÄ±ÅŸlÄ±kla sivilleri vurdu: 9 Ã¶lÃ¼





Afganistan gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin havadan ve karadan dÃ¼zenlenen operasyonda yanlÄ±ÅŸlÄ±kla sivillerin evinin bombalandÄ±. SaldÄ±rÄ±da 7 Ã§ocuk ile 2 kadÄ±nÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybetti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Afganistan'Ä±n batÄ±sÄ±ndaki Farah vilayetinde gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin, yanlÄ±ÅŸlÄ±kla sivillerin evini bombalamasÄ± sonucu 9 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi. Farah Emniyet Amiri GÃ¼lbahar MÃ¼cahid yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin, Farah'Ä±n Bala Buluk ilÃ§esine baÄŸlÄ± Tavdanak bÃ¶lgesinde militanlara karÅŸÄ± operasyon dÃ¼zenlediÄŸini belirtti. Havadan ve karadan dÃ¼zenlenen operasyonda yanlÄ±ÅŸlÄ±kla sivillerin evinin bombalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden MÃ¼cahid, saldÄ±rÄ±da 7 Ã§ocuk ile 2 kadÄ±nÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini sÃ¶yledi. MÃ¼cahid, saldÄ±rÄ±da aralarÄ±nda Ã§ocuklarÄ±n da bulunduÄŸu 22 sivilin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, konuyla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±. Farah Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ä°kbal Bahir de operasyonda 15 Taliban militanÄ±nÄ±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, 19 militanÄ±n yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti. GÃ¶rgÃ¼ tanÄ±klarÄ± ise saldÄ±rÄ±da en az 20 sivilin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸini ileri sÃ¼rdÃ¼.

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