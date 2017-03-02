13:13, 04 Mart 2017 Cumartesi

Ã‡avuÅŸoÄŸlu'ndan Hollanda'ya: Ä°stediÄŸimiz yere gideriz

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu Hollanda'da referandum etkinliÄŸine izin verilmemesi ile ilgili, "Ä°ÅŸte Hollanda, o da demiÅŸ 'Bizim kamu alanÄ±mÄ±zda siz kampanya yapamazsÄ±nÄ±z' Ne demek yapamazsÄ±nÄ±z? Hani demokrasi, hani Ã¶zgÃ¼rlÃ¼kler, hani ifade Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, bize ders veriyorsunuz ya... Hani toplanma Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼. Bu mu sizin demokrasi anlayÄ±ÅŸÄ±nÄ±z. HiÃ§ kusura bakmayÄ±n, hiÃ§biriniz bizi engelleyemezsiniz. Ä°stediÄŸimiz yere de gideriz, vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zla da buluÅŸuruz, toplantÄ±mÄ±zÄ± yaparÄ±z." dedi.