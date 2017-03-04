13:28, 04 Mart 2017 Cumartesi

Myanmar hÃ¼kÃ¼metinden etnik direniÅŸÃ§ilere gÃ¶rÃ¼ÅŸme daveti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Myanmar DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± ve Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan sorumlu Devlet BakanÄ± Aung San Suu Ã‡ii, BirleÅŸik Va Devleti Ordusu (UWSA) lideri Bao Youxiang'Ä± UWSA'nÄ±n barÄ±ÅŸ sÃ¼recine katÄ±lÄ±mÄ±yla ilgili gÃ¶rÃ¼ÅŸmeye davet etti.

Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Zaw Htay dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, Myanmar BarÄ±ÅŸ Komisyonunun UWSA lideri Bao Youxiang'a, Suu Ã‡ii ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi iÃ§in mektup gÃ¶nderdiÄŸini belirtti.

Htay, "Suu Ã‡ii, BarÄ±ÅŸ Komisyonu aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla barÄ±ÅŸ sÃ¼recini gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere UWSA liderini davet etti." dedi.

Ã–te yandan, hÃ¼kÃ¼metle Ulusal AteÅŸkes AnlaÅŸmasÄ±'nÄ± (NCA) imzalamayÄ± kabul etmeyen 7 silahlÄ± etnik grubun oluÅŸturduÄŸu BirleÅŸik Milliyetler Federal Konseyi (UNFC), "KapsayÄ±cÄ± olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in NCA'yÄ± imzalamanÄ±n barÄ±ÅŸ getirmeyeceÄŸine inanÄ±yoruz." aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±.

UNFC delegasyonunun lideri Khu Oo Reh de yerel bir gazeteye verdiÄŸi rÃ¶portajda, "HÃ¼kÃ¼met, dokuz maddelik Ã¶nerimizi kabul ederse etnik liderler NCA'yÄ± imzalayacak ve barÄ±ÅŸ sÃ¼recine katÄ±lacak." ifadelerini kullandÄ±.

Ãœlkedeki 7 silahlÄ± etnik grubun liderleri, geÃ§en hafta Åžan eyaletinin Pangkham kentinde bir araya gelmiÅŸ ve Ulusal AteÅŸkes AnlaÅŸmasÄ±'nÄ± imzalamama kararÄ± almÄ±ÅŸtÄ±.

GÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ardÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, BirleÅŸik Va Devleti Ordusu (UWSA), Ulusal Demokratik Ä°ttifak Ordusu (NDAA), KaÃ§in BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k Ordusu (KIA), Åžan Eyaleti Ordusu-Kuzey (SSA-N), Myanmar Ulusal Demokratik Ä°ttifakÄ± Ordusu (MNDAA), Ta'an Ulusal KurtuluÅŸ Ordusu (TNLA) ve Arakan Ordusunun (AA) barÄ±ÅŸÄ±n tesisi iÃ§in Ulusal AteÅŸkes AnlaÅŸmasÄ±'nÄ± imzalamak yerine farklÄ± bir yol bulunmasÄ± gerektiÄŸine inandÄ±klarÄ± vurgulanmÄ±ÅŸtÄ±.

Suu Ã‡ii, babasÄ± ve Ã¼lkenin kurucularÄ±ndan Aung San tarafÄ±ndan 1947'de organize edilen Panglong BarÄ±ÅŸ KonferansÄ±'nÄ±n geÃ§en haftaki 70. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ etkinliÄŸinde etnik isyancÄ±lara hÃ¼kÃ¼metle ateÅŸkes anlaÅŸmasÄ± imzalayarak barÄ±ÅŸ sÃ¼recine dahil olmalarÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunmuÅŸtu.

Myanmar'da bir Ã¶nceki hÃ¼kÃ¼met, 8 isyancÄ± Ã¶rgÃ¼tle Ulusal AteÅŸkes AnlaÅŸmasÄ± imzalamÄ±ÅŸtÄ±. Ãœlkedeki etnik gruplar, merkezi yÃ¶netime ve orduya karÅŸÄ± silahlÄ± eylemler dÃ¼zenliyor, daha fazla Ã¶zerklik talebinde bulunuyor.