13:39, 04 Mart 2017 Cumartesi

GÃ¼neydoÄŸu'daki aÅŸiretlerden "evet" kararÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DiyarbakÄ±r ve ÅžÄ±rnak'Ä±n Ã¶nde gelen bazÄ± aÅŸiretlerinin temsilcileri halk oylamasÄ±nda, "evet" oyu kullanacaklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

DiyarbakÄ±r'daki Åžahinan AÅŸireti temsilcilerinden Mehmet Sait GÃ¼lÃ§er yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ve AK Parti'nin politikalarÄ±nÄ± beÄŸendikleri iÃ§in yÄ±llardan bu yana hep aynÄ± partiye oy verdiklerini sÃ¶yledi.

AK Parti hÃ¼kÃ¼meti dÃ¶neminde yapÄ±lan hizmetleri Cumhuriyet tarihinden bu yana hiÃ§bir hÃ¼kÃ¼metin yapmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren GÃ¼lÃ§er, yapÄ±lan hizmetleri de gÃ¶z Ã¶nÃ¼ne alarak halk oylamasÄ±nda "evet" oyu kullanmaya karar verdiklerini belirtti.

GÃ¼lÃ§er, KaracadaÄŸ bÃ¶lgesinde bulunan kÃ¶ylerinin yÃ¼zde 90'Ä±nda iÃ§me suyu yok iken 2 yÄ±l iÃ§erisinde 10 hanelik mezranÄ±n dahi iÃ§me suyuna kavuÅŸtuÄŸunu anlatarak, bunlarÄ± gÃ¶rmezden gelemeyeceklerini aktardÄ±.

"CUMHURBAÅžKANIMIZIN ARKASINDAYIZ"

"CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n arkasÄ±ndayÄ±z, hiÃ§bir zaman onu yalnÄ±z bÄ±rakmadÄ±k, bÄ±rakmayÄ±z da." diyen GÃ¼lÃ§er, yÄ±llardÄ±r bÃ¶lgede terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK ile mÃ¼cadele ettiklerini vurguladÄ±.

GÃ¼lÃ§er, Ã¼lkeyi ve devleti her zaman destekleyeceklerine iÅŸaret ederek, "Ãœlkemizle, hÃ¼kÃ¼metimizle hiÃ§bir sÄ±kÄ±ntÄ±mÄ±z yok. TÃ¼rkiye Cumhuriyeti vatandaÅŸÄ±yÄ±z. AÅŸiret olarak vatanÄ±mÄ±zÄ±, milletimiz severiz. KÃ¼rt'Ã¼m ama 20 yÄ±l Ã¶nce KÃ¼rtÃ§e bir ÅŸarkÄ± dahi Ã§alamÄ±yorduk. Åžu anda ise hem dilimiz serbest hem de KÃ¼rtÃ§e kanalÄ±mÄ±z var. Bunu gÃ¶rmezlikten gelen kiÅŸilerin KÃ¼rtlÃ¼kle alakalarÄ± yoktur, art niyetlidirler." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

"TÃ¼m terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri 'hayÄ±r' diyor. TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri baÅŸka gÃ¼Ã§ler tarafÄ±ndan kullanÄ±lÄ±yor." ifadelerini kullanan GÃ¼lÃ§er, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin amacÄ±nÄ±n Ã¼lkeyi zayÄ±flatÄ±p, bÃ¼yÃ¼meyi ve kalkÄ±nmayÄ± engellemek olduÄŸunu kaydetti.

GÃ¼lÃ§er, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"Bir ailede iki aile reisi veya bir aÅŸirette iki reis olduÄŸu zaman huzur olmaz. BaÅŸkanlÄ±k sistemi olduÄŸu zaman tek kiÅŸiyle yÃ¶netilir. O zaman da tÃ¼m alanlarda ileriye gideriz. AÅŸiret olarak 30 bine yakÄ±n nÃ¼fusumuz, 10 binin Ã¼zerinde oyumuz var. Allah'Ä±n izniyle bu oylarÄ±mÄ±zÄ±n tek bir tanesi dahi 'hayÄ±r' olmayacak. Herkes benden daha fazla istekli 'evet' oyu kullanmaya."

AÅŸiret Ã¼yelerinden Hadi GÃ¼lÃ§er de halk oylamasÄ± iÃ§in gece gÃ¼ndÃ¼z Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.

AK Parti'nin dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerine uyan bir parti olduÄŸunu vurgulayan GÃ¼lÃ§er, "AK Parti yanlÄ±ÅŸa, 'hayÄ±r' doÄŸruya ise 'doÄŸru' diyor. EÄŸer referandumda 'evet' Ã§Ä±karsa bÃ¶lgede Ã§ok ÅŸey deÄŸiÅŸecek. HÃ¼kÃ¼metin Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± hÄ±zlanacak, Ã¼lke kalkÄ±nacak." diye konuÅŸtu.

"DEVLETÄ°N VE MÄ°LLETÄ°N YANINDAYIZ"

ÅžÄ±rnak merkeze baÄŸlÄ± KumÃ§atÄ± beldesindeki BatÃ¼yan AÅŸireti de referandumda, "evet" oyu kullanma kararÄ± aldÄ±.

Belde meydanÄ±nda dÃ¼zenlenen basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±nda konuÅŸan BatÃ¼yan AÅŸireti temsilcilerinden Nimet Demir, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a baÄŸlÄ± olacaklarÄ±nÄ± belirterek, birlik ve beraberlik mesajÄ± verdi.

AÅŸiret olarak devletin ve milletin yanÄ±nda yer alacaklarÄ±nÄ± dile getiren Demir, "Meclisi dÄ±ÅŸarÄ±dan karÄ±ÅŸtÄ±ran vesayetÃ§ilerin gÃ¼cÃ¼nÃ¼ kÄ±rmak, tÃ¼m terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleriyle etkin mÃ¼cadelenin devam etmesi, yÃ¼rÃ¼tmenin tek elde toplanmasÄ±, Ã¼lkenin darbecilerle yÃ¶netilmesine fÄ±rsat vermemek, TÃ¼rkiyeâ€™yi kutuplaÅŸtÄ±rmak ve Ã§atÄ±ÅŸma Ã§Ä±karmak isteyenlerin heveslerini kursaÄŸÄ±nda bÄ±rakmak iÃ§in, 'evet' diyeceÄŸiz, hep birlikte 2023 hedefine yÃ¼rÃ¼yeceÄŸiz." ÅŸeklinde konuÅŸtu."

ÅžÄ±rnak Åžehit Aileleri Gazi ve GÃ¼venlik KorucularÄ± Federasyonu BaÅŸkanÄ± Mehmet GÃ¼ngÃ¶r de BatÃ¼yan aÅŸiretinin terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nden Ã§ok bÃ¼yÃ¼k sÄ±kÄ±ntÄ±lar yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, PKK'nÄ±n bu aÅŸirete karÅŸÄ± bÃ¼yÃ¼k katliamlar yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.

Åžehit ve gazileri bulunduÄŸunu dile getiren GÃ¼ngÃ¶r, "PKK'nÄ±n, 'hayÄ±r' dediÄŸi bir yolda bizim de 'hayÄ±r' deme durumumuz asla olamaz. Onun iÃ§in biz CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n arkasÄ±ndayÄ±z ve sonuna kadar, 'evet' diyoruz." ifadelerini kullandÄ±.

VatandaÅŸlardan Edip Demir, 16 Nisan gÃ¼nÃ¼ iki baharÄ± birlikte yaÅŸayacaklarÄ±nÄ± anlatarak, "CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ± sevmeyen, Ã¼lkeyi bÃ¶lmek isteyenlere inat, 'evet' diyeceÄŸiz." dedi.