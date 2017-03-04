13:56, 04 Mart 2017 Cumartesi

Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Rusya'yÄ± ziyaret edecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sergey Lavrov'un davetini kabul eden Johnson'Ä±n Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki haftalarda baÅŸkent Moskova'yÄ± ziyaret edeceÄŸi kaydedildi.

Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "BaÅŸbakan Theresa May ve DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Johnson, Rusya'ya yÃ¶nelik 'iliÅŸki kur ama dikkat et' olan politikamÄ±zÄ± gayet aÃ§Ä±k bir ÅŸekilde belirtti. Ziyaret tamamÄ±yla bu yaklaÅŸÄ±mla uyumludur." ifadelerine yer verilerek ziyarette Ä°ngiltere-Rusya iliÅŸkilerinin yanÄ± sÄ±ra Suriye ve Ukrayna dahil olmak Ã¼zere uluslararasÄ± konularÄ±n ele alÄ±nacaÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.

AÃ§Ä±klamada, "Bu ziyaret, her ÅŸeyin normale dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼ anlamÄ±na gelmiyor. DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±, gÃ¶rÃ¼ÅŸ ayrÄ±lÄ±klarÄ± olan konularda direnÃ§li olmayÄ± sÃ¼rdÃ¼recek. Ulusal Ã§Ä±karlarÄ±mÄ±za uygun olan yerlerde Ä°ngiltere'nin Rusya ile iliÅŸki kuracaÄŸÄ± konusunda her zaman aÃ§Ä±k olduk. Ziyaretin ne zaman yapÄ±lacaÄŸÄ±na iliÅŸkin kesin bilgiler zaman iÃ§inde aÃ§Ä±klanacak." ifadesi yer aldÄ±.

AÃ§Ä±klamada, bir sÃ¼redir olasÄ± bir ziyaret Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtilerek, Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May ile Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin'in geÃ§en eylÃ¼l ayÄ±nda Ã‡in'de yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmede de ziyaret konusunu ele aldÄ±klarÄ± bildirildi.

Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Johnson, aralÄ±kta yaptÄ±ÄŸÄ± bir konuÅŸmada, Ã¼lkesinin Rusya'ya yÃ¶nelik sert tutumunu sÃ¼rdÃ¼receÄŸini belirterek, "Ancak bu, konuÅŸmanÄ±n ve iliÅŸki kurmanÄ±n yanlÄ±ÅŸ olduÄŸu anlamÄ±na gelmiyor." demiÅŸti.

Johnson, ekim ayÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada da, Ã¼lkesinin Rusya ile sÃ¼rekli bir Ã§atÄ±ÅŸma halinde olmamasÄ± ve Rusya ile yeni bir soÄŸuk savaÅŸa girilmemesi gerektiÄŸini sÃ¶yleyerek, "Ä°ngiltere ve Rusya'nÄ±n terÃ¶rle mÃ¼cadele gibi birlikte yapmasÄ± gerekenler var. Rusya ile dost olmalÄ±yÄ±z. Ancak Rusya, Suriye'deki barbarca tutumuna son vermeli." ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.