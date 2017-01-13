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15:44, 04 Mart 2017 Cumartesi
DÄ±ÅŸ Politika
14:19, 04 Mart 2017 Cumartesi

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Baykal, Almanya programÄ±nÄ± iptal etti
Baykal, Almanya programÄ±nÄ± iptal etti

CHP Almanya BasÄ±n YayÄ±n ve Sosyal Medya Sorumlusu Dr. Hayri Ã‡iÃ§ekdaÄŸÄ±, Deniz Baykal'Ä±n Almanya programÄ±nÄ±n iptal edildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CHP Almanya BasÄ±n YayÄ±n ve Sosyal Medya Sorumlusu Dr. Hayri Ã‡iÃ§ekdaÄŸÄ±, Baykal'Ä±n iptal kararÄ±nÄ± doÄŸruladÄ±. Ã‡iÃ§ekdaÄŸÄ±, Deniz Baykal'Ä±n iptal kararÄ± almasÄ±nda Almanya'nÄ±n iki bakanÄ±n toplantÄ±larÄ±nÄ± iptal etmesi Ã¼zerine, kendisinin katÄ±lmasÄ±na izin verilmesinin iÃ§ siyasete alet edileceÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼ncesinin etkili olduÄŸunu sÃ¶yledi.

CHP olarak AK Partililerin de gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini aÃ§Ä±klayabilmelerinden yana olduklarÄ±nÄ± kaydeden Dr. Hayri Ã‡iÃ§ekdaÄŸÄ±, "Biz TÃ¼rkiye'de bize yapÄ±lan engellemelerin burada AK Partililere yapÄ±lmasÄ±nÄ± doÄŸru bulmuyoruz. Zaten sÃ¶yleyecek sÃ¶zleri yoktu. Neyi anlatacaklardÄ±? " diye konuÅŸtu.



Ä°lgili Konular Almanya TÃ¼rkiye BaÅŸkanlÄ±k referandum chp Deniz Baykal
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