14:19, 04 Mart 2017 Cumartesi

Baykal, Almanya programÄ±nÄ± iptal etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CHP Almanya BasÄ±n YayÄ±n ve Sosyal Medya Sorumlusu Dr. Hayri Ã‡iÃ§ekdaÄŸÄ±, Baykal'Ä±n iptal kararÄ±nÄ± doÄŸruladÄ±. Ã‡iÃ§ekdaÄŸÄ±, Deniz Baykal'Ä±n iptal kararÄ± almasÄ±nda Almanya'nÄ±n iki bakanÄ±n toplantÄ±larÄ±nÄ± iptal etmesi Ã¼zerine, kendisinin katÄ±lmasÄ±na izin verilmesinin iÃ§ siyasete alet edileceÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼ncesinin etkili olduÄŸunu sÃ¶yledi.

CHP olarak AK Partililerin de gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini aÃ§Ä±klayabilmelerinden yana olduklarÄ±nÄ± kaydeden Dr. Hayri Ã‡iÃ§ekdaÄŸÄ±, "Biz TÃ¼rkiye'de bize yapÄ±lan engellemelerin burada AK Partililere yapÄ±lmasÄ±nÄ± doÄŸru bulmuyoruz. Zaten sÃ¶yleyecek sÃ¶zleri yoktu. Neyi anlatacaklardÄ±? " diye konuÅŸtu.