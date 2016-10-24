ErdoÄŸan: 10 bin Ã¶ÄŸretmen atamasÄ± daha yapÄ±lacak

AdÄ±yaman Samsat bir kez daha sallandÄ±

AdÄ±yaman'Ä±n Samsat ilÃ§esinde Ã¶nceki gÃ¼n etkili olan 5,5 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki depremin ardÄ±ndan bu kez de dÃ¼n saat 23.51 sularÄ±nda 3,7 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde bir deprem meydana geldi