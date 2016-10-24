ErdoÄŸan: 10 bin Ã¶ÄŸretmen atamasÄ± daha yapÄ±lacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, HaliÃ§ Kongre Merkezi'nde Hak-Ä°ÅŸ 6. UluslararasÄ± KadÄ±n BuluÅŸmasÄ±'nda konuÅŸtu.
ErdoÄŸan konuÅŸmasÄ±nda, "Ã–ÄŸretmenlere yÃ¶nelik 20 bin kadro aÃ§Ä±ldÄ± bunun adÄ±mÄ± atÄ±ldÄ±. AÄŸustos'tan sonra 10 bin ilave edilecek. Ä°ÅŸÃ§iler noktasÄ±nda taÅŸeronlar noktasÄ±nda BaÅŸbakan'Ä±n ifade ettiÄŸi gibi talimatlarÄ± verdim dedi takip edeceÄŸiz" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan AÄŸustos ayÄ±ndan sonra 10 bin Ã¶ÄŸretmen atamasÄ± daha yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
CHP Almanya BasÄ±n YayÄ±n ve Sosyal Medya Sorumlusu Dr. Hayri Ã‡iÃ§ekdaÄŸÄ±, Deniz Baykal'Ä±n Almanya programÄ±nÄ±n iptal edildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
DiyarbakÄ±r ve ÅžÄ±rnak'ta bazÄ± aÅŸiretlerin temsilcileri, 16 Nisan'daki cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± hÃ¼kÃ¼met sistemine iliÅŸkin halk oylamasÄ±nda "evet" oyu kullanacaklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
Hollanda'nÄ±n TÃ¼rkiye'deki referandum ile ilgili etkinlik yapmasÄ±na izin vermeyeceÄŸini aÃ§Ä±klamasÄ± Ã¼zerine Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "Ä°stediÄŸimiz yerde toplantÄ± yaparÄ±z" dedi
BrÃ¼ksel BaÅŸkonsolosu KaraoÄŸlu, "VatandaÅŸlarÄ±mÄ±z sadece baÄŸlÄ± bulunduklarÄ± temsilciliklerde deÄŸil, arzu ettikleri tÃ¼m temsilciliklerde oy kullanma imkanÄ±na kavuÅŸtu. VatandaÅŸlarÄ±mÄ±z, BrÃ¼ksel BaÅŸkonsolosluÄŸuna baÄŸlÄ± olsalar da oy kullanmayÄ± arzu ettikleri gÃ¼n baÅŸka bir temsilciliÄŸe yakÄ±nlarsa o temsilciliÄŸe gidip oy kullanabilecekler" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
YÃ–K BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. SaraÃ§, sosyal medya sayfalarÄ±ndan YÃ–KDÄ°L sÄ±navÄ±na girecek adaylara baÅŸarÄ±lar diledi
Adana'da silahlÄ± kavgaya mÃ¼dahale iÃ§in olay yerine giden sivil polis aracÄ±na ateÅŸ aÃ§tÄ±klarÄ± iddia edilen 5 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Milli Savunma BakanÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "PYD'nin, Suriye'deki KÃ¼rtleri temsil ettiÄŸi de Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir yalandÄ±r. Åžu anda Suriye'de KÃ¼rtlere karÅŸÄ± en fazla cinayeti iÅŸleyen Ã¶rgÃ¼t PYD'dir. " dedi
DBP'li BeytÃ¼ÅŸÅŸebap Belediye BaÅŸkanÄ± Nurettin Ataman ile 2 yakÄ±nÄ± serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±
Narkotik kÃ¶peklerinin katÄ±lÄ±mÄ±yla bir tÄ±rÄ±n dorsesinde yapÄ±lan aramada 129 kilo 160 gram eroin bulundu
Valilik, kentin bazÄ± noktalarÄ±nda gÃ¶steri yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼, basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±, toplantÄ±, imza standÄ± aÃ§ma ve Ã§adÄ±r kurma gibi faaliyetleri mart ayÄ± boyunca yasakladÄ±
Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanÄ± MÃ¼ezzinoÄŸlu, 1 milyon 433 bin 290 bin emekliye promosyon Ã¶demesinin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Almanya'daki etkinliklerin iptal edilmesine iliÅŸkin, "TerÃ¶re yardÄ±m ve yataklÄ±k yapmaktan bunlarÄ±n yargÄ±lanmasÄ± gerekir. Olay bu kadar aÃ§Ä±k ortadadÄ±r" dedi
AdÄ±yaman'Ä±n Samsat ilÃ§esinde Ã¶nceki gÃ¼n etkili olan 5,5 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki depremin ardÄ±ndan bu kez de dÃ¼n saat 23.51 sularÄ±nda 3,7 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde bir deprem meydana geldi
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimine iliÅŸkin soruÅŸturma kapsamÄ±nda ÅžÄ±rnak'ta 49'u tutuklu 385 asker hakkÄ±nda, 3'er kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet ile 15 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istemiyle iddianame hazÄ±rlandÄ±
Ekonomi BakanÄ± Zeybekci'nin Almanya'nÄ±n Frechen beldesinde katÄ±lacaÄŸÄ± etkinliÄŸin, salonu iÅŸleten ÅŸirket tarafÄ±ndan iptal edildiÄŸi bildirildi