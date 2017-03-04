Esed rejiminden Hama'ya hava saldÄ±rÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Suriye rejiminin, Hama'nÄ±n AkÄ±rabat beldesine dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ± sonucu 10 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi, 20'sinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Hama ve Humus Medya Merkezi Koordinasyon Ã¼yesi Halid Homs yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, AkÄ±rabat beldesindeki bir hayvan pazarÄ±nÄ±n rejim gÃ¼Ã§lerine ait savaÅŸ uÃ§aklarÄ± tarafÄ±ndan bombalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
SaldÄ±rÄ±da 10 sivilin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸini, 20'sinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Homs, rejim gÃ¼Ã§lerinin Hama ve Humus kÄ±rsalÄ±nda muhaliflerin kontrolÃ¼nde bulunan bÃ¶lgeleri kara ve havadan sÃ¼rekli bombaladÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.
Hama'ya baÄŸlÄ± AkÄ±rabat beldesi DEAÅž'Ä±n kontrolÃ¼nde bulunuyor.
Emekli TuÄŸgeneral Muslim, "Hedasi BarajÄ±'nÄ± doÄŸrudan hedef alan askeri Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ yakÄ±n bir ihtimal olarak gÃ¶rmÃ¼yorum. Ancak MÄ±sÄ±r'Ä±n ulusal gÃ¼venliÄŸi ile ilgili bir durum sÃ¶z konusu olduÄŸu iÃ§in diÄŸer tÃ¼m seÃ§enekler tÃ¼kendiÄŸinde askeri seÃ§enek de gÃ¶zardÄ± edilemez" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu
Suriye ordusuna ait savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ±n Hama'nÄ±n AkÄ±rabat beldesine dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±da 10 sivil Ã¶ldÃ¼, 20'si yaralandÄ±
Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Boris Johnson, Ã¼st dÃ¼zey gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde bulunmak Ã¼zere Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki haftalarda Rusya'ya ziyarette bulunacak.
Suu Ã‡ii, BarÄ±ÅŸ Komisyonu aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla barÄ±ÅŸ sÃ¼recini gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere UWSA liderini davet etti
Afganistan gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin havadan ve karadan dÃ¼zenlenen operasyonda yanlÄ±ÅŸlÄ±kla sivillerin evinin bombalandÄ±. SaldÄ±rÄ±da 7 Ã§ocuk ile 2 kadÄ±nÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybetti
Yemen'deki El Kaide varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ABD'nin hava saldÄ±rÄ±larÄ± ile yok etmeye Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n bÃ¶lgede savaÅŸÄ± tÄ±rmandÄ±racaÄŸÄ± belirtildi
Asya KalkÄ±nma BankasÄ± Ã–zbekistan'la ortak projelerin hayata geÃ§irilmesi planlanÄ±rken Ã¼lkeye 2,6 milyar dolarlÄ±k kredi ayrÄ±lmasÄ± ele alÄ±ndÄ±
Ä°ran, kara sularÄ±nÄ± ihlal ettiÄŸi gerekÃ§esiyle Basra KÃ¶rfezi'nde BAE'ye ait iki tekneye el koyarak, teknelerdeki 9 kiÅŸiyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±
Ä°srail askerlerinin, Gazze Åžeridi'nin sÄ±nÄ±r bÃ¶lgesinde aÃ§tÄ±ÄŸÄ± ateÅŸ sonucu 2 Filistinlinin yaralandÄ±.
2008 yÄ±lÄ±nda SÄ±rbistan'dan tek taraflÄ± olarak baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilan eden Kosova BelÃ§ika'nÄ±n yardÄ±mlarÄ± ile DÃ¼nya GÃ¼mrÃ¼kler Ã–rgÃ¼tÃ¼ne kabul edildi
Almanya'da yaÅŸanan BozdaÄŸ'Ä±n etkinliÄŸinin iptal vakasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Hollanda da Rotterdam'da yapÄ±lacak referandum etkinliÄŸine izin vermeyeceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
Ä°sviÃ§re'nin Cenevre kentinde 23 Åžubat'ta baÅŸlayan Suriye konulu 4. tur gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri sona erdi
AvusturyalÄ± ressam Gustav Klimt'in "Bauerngarten (Ã‡iÃ§ek BahÃ§esi )" adlÄ± eseri, Ä°ngiltere'nin baÅŸkenti Londra'da dÃ¼zenlenen aÃ§Ä±k artÄ±rmada rekor fiyata alÄ±cÄ± buldu
Almanya BaÅŸbakanÄ± Merkel, kaÃ§ak gÃ¶Ã§menlere iliÅŸkin "Ãœlkemizde oturma izni olmayanlar Ã¼lkeyi terk etmelidir. Gerekirse bunu gÃ¼Ã§ kullanarak yaparÄ±z." dedi.
ÃœnlÃ¼ aktÃ¶r Robert De Niro'nun, oÄŸlunun otizmli olmasÄ±nÄ± "tiyomersal" iÃ§eren aÅŸÄ±ya baÄŸlamasÄ± civalÄ± aÅŸÄ± tartÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± yeniden kÃ¶rÃ¼kledi
PYD mensuplarÄ±nÄ±n, Haseke'ye baÄŸlÄ± KamÄ±ÅŸlÄ± kentindeki S-KDP ve SKBP binalarÄ±nÄ± basÄ±p ateÅŸe verdi