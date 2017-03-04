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15:44, 04 Mart 2017 Cumartesi
OrtadoÄŸu
14:39, 04 Mart 2017 Cumartesi

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Esed rejiminden Hama'ya hava saldÄ±rÄ±sÄ±
Esed rejiminden Hama'ya hava saldÄ±rÄ±sÄ±

Suriye ordusuna ait savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ±n Hama'nÄ±n AkÄ±rabat beldesine dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±da 10 sivil Ã¶ldÃ¼, 20'si yaralandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Suriye rejiminin, Hama'nÄ±n AkÄ±rabat beldesine dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ± sonucu 10 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi, 20'sinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Hama ve Humus Medya Merkezi Koordinasyon Ã¼yesi Halid Homs yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, AkÄ±rabat beldesindeki bir hayvan pazarÄ±nÄ±n rejim gÃ¼Ã§lerine ait savaÅŸ uÃ§aklarÄ± tarafÄ±ndan bombalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

SaldÄ±rÄ±da 10 sivilin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸini, 20'sinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Homs, rejim gÃ¼Ã§lerinin Hama ve Humus kÄ±rsalÄ±nda muhaliflerin kontrolÃ¼nde bulunan bÃ¶lgeleri kara ve havadan sÃ¼rekli bombaladÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

Hama'ya baÄŸlÄ± AkÄ±rabat beldesi DEAÅž'Ä±n kontrolÃ¼nde bulunuyor.



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