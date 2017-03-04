14:50, 04 Mart 2017 Cumartesi

MÄ±sÄ±r ile Etiyopya'yÄ± karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya getiren "Hedasi BarajÄ±"

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Etiyopya'nÄ±n Nil Nehri Ã¼zerinde inÅŸa ettiÄŸi Hedasi (Nahda) BarajÄ±'nÄ±n yapÄ±mÄ±nda sona yaklaÅŸÄ±lÄ±rken, Nil sularÄ± Ã¼zerindeki hakkÄ±nÄ±n azalacaÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼nde gÃ¼Ã§lÃ¼ endiÅŸeleri bulunan MÄ±sÄ±r'Ä±n Ã¶nÃ¼nde oldukÃ§a zor seÃ§eneklerin bulunduÄŸu belirtiliyor.

MÄ±sÄ±rlÄ± uzmanlar, bu konuda MÄ±sÄ±r'Ä±n "mÃ¼zakere, diplomatik baskÄ± ve yazÄ±lÄ± gÃ¼vence isteme" seÃ§eneklerinin yanÄ± sÄ±ra "askeri mÃ¼dahaleyi" de gÃ¶zardÄ± etmemesi gerektiÄŸini ifade etti.

Emekli TuÄŸgeneral Talat Muslim, Hedasi BarajÄ± nedeniyle ortaya Ã§Ä±kan "MÄ±sÄ±r'Ä±n su hakkÄ±nÄ±n korunmasÄ±" meselesinde fÄ±rsat ve Ã§Ã¶zÃ¼mlerin henÃ¼z tÃ¼kenmediÄŸini, bu konuda Ã¼lkesinin izleyebileceÄŸi Ã¼Ã§ mÃ¼cadele yolunun olduÄŸunu sÃ¶yledi.

"DÄ°PLOMATÄ°K BASKI YADA ULUSLARARASI DAVA"

Bu meselede "uluslararasÄ± ara bulucularÄ±n kullanÄ±larak diplomatik baskÄ± yapÄ±lmasÄ± veya uluslararasÄ± mahkemelerde dava aÃ§Ä±lmasÄ±nÄ±n" yanÄ± sÄ±ra yakÄ±n bir ihtimal olarak gÃ¶rmemekle birlikte "askeri Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼n" de mevcut olduÄŸunu kaydeden Muslim, "Hedasi BarajÄ±'nÄ± doÄŸrudan hedef alan askeri Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ yakÄ±n bir ihtimal olarak gÃ¶rmÃ¼yorum. Ancak MÄ±sÄ±r'Ä±n ulusal gÃ¼venliÄŸi ile ilgili bir durum sÃ¶z konusu olduÄŸu iÃ§in diÄŸer tÃ¼m seÃ§enekler tÃ¼kendiÄŸinde askeri seÃ§enek de gÃ¶zardÄ± edilemez." dedi.

Muslim ayrÄ±ca MÄ±sÄ±r'a yÃ¶neltilen "Etiyopya'daki isyancÄ± hareketlere destek verdiÄŸi" yÃ¶nÃ¼ndeki suÃ§lamalarÄ± kesin bir dille reddederek, "MÄ±sÄ±r, baÅŸta Etiyopya olmak Ã¼zere diÄŸer Ã¼lkelerin iÃ§ iÅŸlerine karÄ±ÅŸÄ±lmasÄ± fikrini kesinlikle kabul etmez." ifadelerini kullandÄ±.

Arap Strateji ve Siyaset AraÅŸtÄ±rmalarÄ± Merkezi BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Muhtar GabaÅŸi ise mÃ¼zakerelerin baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±ÄŸa mahkum olduÄŸunu Ã¶ne sÃ¼rerek bu konuda daha Ã§ok askeri seÃ§enekten yana bir gÃ¶rÃ¼ÅŸ dile getirdi.

MÄ±sÄ±r'Ä±n uluslararasÄ± mahkemelere baÅŸvurmasÄ±nÄ±n etkin bir getirisi olup olmayacaÄŸÄ± hakkÄ±nda ÅŸÃ¼pheleri olduÄŸunu sÃ¶yleyen GabaÅŸi, "UluslararasÄ± mahkemeler ve bunun gibi senaryolar bir tarafa mÃ¼zakereler baÅŸarÄ±sÄ±z olmaya mahkum. BunlarÄ±n en bÃ¼yÃ¼k baÅŸarÄ±sÄ± ise baraj inÅŸa edildiÄŸinde zararÄ±nÄ±n azaltÄ±lmasÄ± ya da Nil yataÄŸÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸtirilmesi olur." diye konuÅŸtu.

Hedasi BarajÄ± konusunda Etiyopya ile gerÃ§ekleÅŸtirilen mÃ¼zakerelere iliÅŸkin, "Etiyopya tarafÄ±nÄ±n MÄ±sÄ±rla mÃ¼zakereleri bana Ä°srail'in Filistin ile yaptÄ±ÄŸÄ± mÃ¼zakereleri hatÄ±rlatÄ±yor. SÃ¼rekli ertelenen, sonuÃ§ veya fayda saÄŸlamayan mÃ¼zakereler." deÄŸerlendirmesinde bulunan GabaÅŸi, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"AyrÄ±ca baraja askeri mÃ¼dahale yapÄ±lÄ±p yapÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± tam olarak kestiremiyorum. Ancak buna raÄŸmen bÃ¼tÃ¼n seÃ§eneklerin masada olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Ã‡Ã¼nkÃ¼ siyasilerin aÃ§Ä±klamalarÄ±na gÃ¶re bu konu hayat memat meselesi."

YAZILI GÃœVENCE

Kahire Ãœniversitesi Su KaynaklarÄ± Ã–ÄŸretim Ãœyesi Nadir Nureddin ise MÄ±sÄ±r'Ä±n Ã¶nÃ¼ndeki tek seÃ§eneÄŸin Nil sularÄ±ndaki hakkÄ±nÄ±n korunmasÄ± konusunda Etiyopya ile bir anlaÅŸma imzalamak olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Nureddin, "MÄ±sÄ±r'Ä±n Ã¶nÃ¼nde Etiyopya ile anlaÅŸma imzalamaktan baÅŸka yol yok. Ä°ki Ã¼lke, MÄ±sÄ±r'Ä±n Nil sularÄ± Ã¼zerindeki hakkÄ±nÄ±n meÅŸruluÄŸu ve Mavi Nil Ã¼zerinden MÄ±sÄ±r'a giren suyun baraj inÅŸasÄ±nÄ±n tamamlanmasÄ±ndan sonra azalmamasÄ± Ã¼zerine sÃ¶zlÃ¼ olarak deÄŸil yazÄ±lÄ± bir metinde anlaÅŸmalÄ±." dedi.

Taraflarda, ÅŸu an iÃ§in baraj inÅŸasÄ± konusunda bir ihtilaf olmamakla birlikte, barajÄ±n MÄ±sÄ±r'a etkileri ve Ã§alÄ±ÅŸma sistemine dair ilgili kurumlardan rapor beklendiÄŸini sÃ¶yleyen Nureddin, "MÄ±sÄ±r'Ä±n en dikkat etmesi gereken nokta baraj yapÄ±ldÄ±ktan sonra Nil sularÄ±nÄ±n azalmamasÄ± konusunda Etiyopya'dan garanti almasÄ±dÄ±r. Etiyopya, barajÄ±n MÄ±sÄ±r ya da Sudan'a zarar vermeyeceÄŸini yineliyor ancak bunu resmi olarak ortaya koymasÄ± istendiÄŸinde bundan kaÃ§Ä±yor." diye konuÅŸtu.

Kahire yÃ¶netimi, Hedasi BarajÄ±'nÄ± yÄ±llÄ±k 55,5 milyar metrekÃ¼p olan Ã¼lkenin tek su kaynaÄŸÄ± durumundaki Nil sularÄ±ndaki payÄ±na muhtemel olumsuz etkilerinden dolayÄ± endiÅŸe ediyor. Etiyopya tarafÄ± ise barajÄ±n Ã¶zellikle enerji alanÄ±nda getirisi olacaÄŸÄ±nÄ±, Sudan ve MÄ±sÄ±r gibi Ã¼lkeler iÃ§in herhangi bir zarar teÅŸkil etmeyeceÄŸini savunuyor.

Etiyopya'nÄ±n 2011'de Nil'in iki kolundan birini teÅŸkil eden Mavi Nil'in yataÄŸÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirerek Hedasi BarajÄ±'nÄ±n inÅŸasÄ±na baÅŸlamasÄ±yla bÃ¶lge Ã¼lkeleri arasÄ±nda nehrin sularÄ±nÄ±n kullanÄ±mÄ± konusunda tartÄ±ÅŸmalar yaÅŸanmÄ±ÅŸtÄ±. Etiyopya, MÄ±sÄ±r ve Sudan arasÄ±nda yÃ¼rÃ¼tÃ¼len mÃ¼zakereler sonucu 6 Mart 2015'te Hedasi BarajÄ± ile ilgili "Ä°lkeler AnlaÅŸmasÄ±" imzalandÄ±ÄŸÄ± bildirilmiÅŸ, anlaÅŸmanÄ±n ayrÄ±ntÄ±larÄ±na iliÅŸkin bilgi verilmemiÅŸti.

MÄ±sÄ±r, Etiyopya ve Sudan, ayrÄ±ca, 20 EylÃ¼l 2016'da Hedasi BarajÄ± projesinde "hidroelektrik Ã¼retim sistemi, modelleme, su kaynaklarÄ± simÃ¼lasyonu ile bunlarÄ±n Ã§evresel, sosyal ve ekonomik etkileri" Ã¼zerine incelemeler yapÄ±lmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren bir anlaÅŸma imzalamÄ±ÅŸtÄ±.