Musulâ€™da 'kimyasal silah kullanÄ±ldÄ±' iddiasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
ABD desteÄŸinde Irak Ordusuâ€™nun (DEAÅž) IÅžÄ°Dâ€™in iÅŸgali altÄ±ndaki Musul kentini kurtarmak iÃ§in baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± operasyonda meydana gelen Ã§atÄ±ÅŸmalarda â€˜kimyasal silah kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±â€™ iddialarÄ± sonrasÄ±nda, BirleÅŸmiÅŸ Milletler iddialarÄ±n araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istedi.
1 Mart tarihinden bu yana doÄŸu Musulâ€™da aralarÄ±nda kadÄ±n ve Ã§ocuklarÄ±n da olduÄŸu, kimyasal silahlara maruz kalan 12 kiÅŸinin Erbilâ€™de tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtilen aÃ§Ä±klamada â€˜â€˜Kimyasal silahlarÄ± kimlerin kullandÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±karÄ±lmalÄ±dÄ±râ€™â€™ denildi.
BirleÅŸmiÅŸ Milletlerâ€™in Irakâ€™taki insani yardÄ±m koordinatÃ¶rÃ¼ Lise Grande, kimyasal silah kullanÄ±mÄ± iddialarÄ± Ã¼zerine â€˜â€˜Bu korkunÃ§ bir olay. EÄŸer iddia edilen kimyasal silah kullaÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ispatlanÄ±rsa bu uluslararasÄ± hukuka aykÄ±rÄ± ciddi bir savaÅŸ suÃ§udurâ€™â€™ dedi.
BM Genel Sekreteri'nin KÄ±brÄ±s Ã–zel DanÄ±ÅŸmanÄ± Eide, "(Enosis kararÄ±) MÃ¼zakerelerde ciddi problem yarattÄ±. Bunun Ã¼stesinden gelmenin yollarÄ±nÄ± arÄ±yoruz" dedi
AB DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler ve GÃ¼venlik PolitikasÄ± YÃ¼ksek Temsilcisi Mogherini, "SÄ±rbistan ile Kosova arasÄ±ndaki diyaloÄŸun alternatifi yok. BrÃ¼ksel'de varÄ±lan anlaÅŸmalarÄ±n gerÃ§ekleÅŸmesinde garantÃ¶r iÅŸlevi gÃ¶receÄŸim" dedi
Ä°ran Meclisi Ehl-i SÃ¼nnet Fraksiyonu milletvekilleri, dÃ¶rt halifeye ve Ehl-i SÃ¼nnet mukaddesatÄ±na hakaret ettiÄŸi gerekÃ§esiyle muhafazakar vekil Kuddusi hakkÄ±nda soruÅŸturma aÃ§Ä±lmasÄ±nÄ± talep etti
Irak Ordusuâ€™nun Musul'da DEAÅž karÅŸÄ±tÄ± operasyonlarda â€˜kimyasal silah kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±â€™ iddialarÄ± sonrasÄ±nda, BirleÅŸmiÅŸ Milletler iddialarÄ±n araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istedi
Emekli TuÄŸgeneral Muslim, "Hedasi BarajÄ±'nÄ± doÄŸrudan hedef alan askeri Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ yakÄ±n bir ihtimal olarak gÃ¶rmÃ¼yorum. Ancak MÄ±sÄ±r'Ä±n ulusal gÃ¼venliÄŸi ile ilgili bir durum sÃ¶z konusu olduÄŸu iÃ§in diÄŸer tÃ¼m seÃ§enekler tÃ¼kendiÄŸinde askeri seÃ§enek de gÃ¶zardÄ± edilemez" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu
Suriye ordusuna ait savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ±n Hama'nÄ±n AkÄ±rabat beldesine dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±da 10 sivil Ã¶ldÃ¼, 20'si yaralandÄ±
Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Boris Johnson, Ã¼st dÃ¼zey gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde bulunmak Ã¼zere Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki haftalarda Rusya'ya ziyarette bulunacak.
Suu Ã‡ii, BarÄ±ÅŸ Komisyonu aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla barÄ±ÅŸ sÃ¼recini gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere UWSA liderini davet etti
Afganistan gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin havadan ve karadan dÃ¼zenlenen operasyonda yanlÄ±ÅŸlÄ±kla sivillerin evinin bombalandÄ±. SaldÄ±rÄ±da 7 Ã§ocuk ile 2 kadÄ±nÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybetti
Yemen'deki El Kaide varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ABD'nin hava saldÄ±rÄ±larÄ± ile yok etmeye Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n bÃ¶lgede savaÅŸÄ± tÄ±rmandÄ±racaÄŸÄ± belirtildi
Asya KalkÄ±nma BankasÄ± Ã–zbekistan'la ortak projelerin hayata geÃ§irilmesi planlanÄ±rken Ã¼lkeye 2,6 milyar dolarlÄ±k kredi ayrÄ±lmasÄ± ele alÄ±ndÄ±
Ä°ran, kara sularÄ±nÄ± ihlal ettiÄŸi gerekÃ§esiyle Basra KÃ¶rfezi'nde BAE'ye ait iki tekneye el koyarak, teknelerdeki 9 kiÅŸiyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±
Ä°srail askerlerinin, Gazze Åžeridi'nin sÄ±nÄ±r bÃ¶lgesinde aÃ§tÄ±ÄŸÄ± ateÅŸ sonucu 2 Filistinlinin yaralandÄ±.
2008 yÄ±lÄ±nda SÄ±rbistan'dan tek taraflÄ± olarak baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilan eden Kosova BelÃ§ika'nÄ±n yardÄ±mlarÄ± ile DÃ¼nya GÃ¼mrÃ¼kler Ã–rgÃ¼tÃ¼ne kabul edildi
Almanya'da yaÅŸanan BozdaÄŸ'Ä±n etkinliÄŸinin iptal vakasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Hollanda da Rotterdam'da yapÄ±lacak referandum etkinliÄŸine izin vermeyeceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
Ä°sviÃ§re'nin Cenevre kentinde 23 Åžubat'ta baÅŸlayan Suriye konulu 4. tur gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri sona erdi