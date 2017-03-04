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17:59, 04 Mart 2017 Cumartesi
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GÃ¼ncelleme: 15:15, 04 Mart 2017 Cumartesi

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Musulâ€™da 'kimyasal silah kullanÄ±ldÄ±' iddiasÄ±
Musulâ€™da 'kimyasal silah kullanÄ±ldÄ±' iddiasÄ±

Irak Ordusuâ€™nun Musul'da DEAÅž karÅŸÄ±tÄ± operasyonlarda â€˜kimyasal silah kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±â€™ iddialarÄ± sonrasÄ±nda, BirleÅŸmiÅŸ Milletler iddialarÄ±n araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD desteÄŸinde Irak Ordusuâ€™nun (DEAÅž) IÅžÄ°Dâ€™in iÅŸgali altÄ±ndaki Musul kentini kurtarmak iÃ§in baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± operasyonda meydana gelen Ã§atÄ±ÅŸmalarda â€˜kimyasal silah kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±â€™ iddialarÄ± sonrasÄ±nda, BirleÅŸmiÅŸ Milletler iddialarÄ±n araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istedi.

1 Mart tarihinden bu yana doÄŸu Musulâ€™da aralarÄ±nda kadÄ±n ve Ã§ocuklarÄ±n da olduÄŸu, kimyasal silahlara maruz kalan 12 kiÅŸinin Erbilâ€™de tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtilen aÃ§Ä±klamada â€˜â€˜Kimyasal silahlarÄ± kimlerin kullandÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±karÄ±lmalÄ±dÄ±râ€™â€™ denildi.

BirleÅŸmiÅŸ Milletlerâ€™in Irakâ€™taki insani yardÄ±m koordinatÃ¶rÃ¼ Lise Grande, kimyasal silah kullanÄ±mÄ± iddialarÄ± Ã¼zerine â€˜â€˜Bu korkunÃ§ bir olay. EÄŸer iddia edilen kimyasal silah kullaÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ispatlanÄ±rsa bu uluslararasÄ± hukuka aykÄ±rÄ± ciddi bir savaÅŸ suÃ§udurâ€™â€™ dedi.



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