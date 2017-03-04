15:45, 04 Mart 2017 Cumartesi

Tarihi BalÄ±klÄ±gÃ¶l'deki temizlik Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ÅžanlÄ±urfa BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi, etkili olan yaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle Ã§evredeki sularÄ±n aktÄ±ÄŸÄ± tarihi BalÄ±klÄ±gÃ¶l'de herhangi bir balÄ±k Ã¶lÃ¼mlerinin yaÅŸanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

Belediyeden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, kentte dÃ¼n akÅŸam saatlerinde meydana gelen ani ve kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸtan etkilenen BalÄ±klÄ±gÃ¶l'de de yoÄŸun Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ± yerinde inceleyen ÅžanlÄ±urfa BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi Genel Sekreteri AbdÃ¼lkadir AÃ§ar, ilgililerden bilgi aldÄ±.

AÃ§Ä±klamada gÃ¶rÃ¼ÅŸlerine yere verilen AÃ§ar, BalÄ±klÄ±gÃ¶l'Ã¼n ÅžanlÄ±urfa'nÄ±n markasÄ± olduÄŸunu belirterek, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"DÃ¼n akÅŸam saat 17.00 itibariyle ilimizde yaÄŸÄ±ÅŸ baÅŸladÄ±. Bu aÅŸÄ±rÄ± yaÄŸÄ±ÅŸla birlikte ÅŸehrin birÃ§ok noktasÄ±nda su baskÄ±nlarÄ± meydana gelmiÅŸtir. Bu yaÄŸÄ±ÅŸtan dolayÄ± BalÄ±klÄ±gÃ¶l'de de sel baskÄ±nÄ± olmuÅŸtur. BÃ¼yÃ¼kÅŸehir belediyemizin yanÄ± sÄ±ra EyyÃ¼biye, Haliliye ve KarakÃ¶prÃ¼ Belediyelerimizin su tankerlerinin tamamÄ±nÄ± devreye alÄ±p kuyulardan su taÅŸÄ±ma iÅŸlemi baÅŸladÄ±.

Yine sahada su taÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ± yapan traktÃ¶rler temin edilerek su takviyesi yapÄ±lmaya baÅŸlandÄ±. Åžebeke suyunda klor olmasÄ± ve balÄ±klarÄ± etkileyebileceÄŸinden dolayÄ±, BalÄ±klÄ±gÃ¶l temizlenene kadar kuyu suyundan takviye yapÄ±lacak. Suyun oksijeninin saÄŸlamak iÃ§in gÃ¶lÃ¼n iÃ§erisine oksijen tÃ¼pleri konuldu ve devir daim yapÄ±lÄ±yor. HalkÄ±mÄ±zÄ±n mÃ¼sterih olmasÄ±nÄ± istiyoruz, gerek HalilÃ¼r-Rahman'da gerekse Ayn Zeliha gÃ¶lÃ¼nde herhangi bir balÄ±k telef olmamÄ±ÅŸtÄ±r. BalÄ±klÄ±gÃ¶l'deki suyun temizliÄŸi tamamen saÄŸlanana kadar Ã§alÄ±ÅŸmalar ve Ã¶lÃ§Ã¼mler devam edecektir."