15:59, 04 Mart 2017 Cumartesi

Ã‡anakkale'de depremzedelere Ã¼cretsiz yem

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ã‡anakkale DamÄ±zlÄ±k Koyun, KeÃ§i YetiÅŸtiricileri BirliÄŸince, AyvacÄ±k ilÃ§esindeki depremden zarar gÃ¶ren Birlik Ã¼yesi hayvan Ã¼reticilerine, yaklaÅŸÄ±k 10 ton Ã¼cretsiz hayvan yemi daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±.

Ã‡anakkale DamÄ±zlÄ±k Koyun, KeÃ§i YetiÅŸtiricileri BirliÄŸi BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ä°lhan Ulus, gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, deprem nedeniyle ilÃ§edeki ev ve aÄŸÄ±llarda zarar oluÅŸtuÄŸunu, o dÃ¶nem etkili olan yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n da hayvan yemlerinin zarar gÃ¶rmesine yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Ulus, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"6 Åžubat'tan bu yana bÃ¶lgede Ã§ok sayÄ±da artÃ§Ä± deprem yaÅŸanÄ±yor. Bu depremler sonrasÄ±nda ise YukarÄ±kÃ¶y kÃ¶yÃ¼ ve Ã§evresinde birÃ§ok yapÄ± hasar gÃ¶rdÃ¼. Devletimiz burada vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za sahip Ã§Ä±ktÄ± ve her tÃ¼rlÃ¼ desteÄŸi verdi. Biz de Birlik olarak yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z incelemelerde aÄŸÄ±llarÄ±n zarar gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ tespit ettik. Yemlerin de yaÄŸmurdan zarar gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirledik. Bunun Ã¼zerine yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Ã§alÄ±ÅŸmalar sonucunda Ã‡an ve Biga sÃ¼t Ã¼reticileri birlikleri ve yem fabrikalarÄ±nÄ±n da destekleriyle yaklaÅŸÄ±k 10 ton (bin 800 Ã§uval) yemi birlik Ã¼yesi Ã¼reticilerimize daÄŸÄ±tÄ±yoruz."