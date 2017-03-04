16:11, 04 Mart 2017 Cumartesi

UluslararasÄ± Ä°slam Bilgeleri Zirvesi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Rusya MÃ¼slÃ¼manlarÄ± Temsilcisi Reis Yangli Ã‡ev, "Ä°slamofobi sadece Rusya'da veya Avrupa'da olan bir sorun deÄŸil kÃ¼resel bir sorun. AsÄ±l mesele MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n kendilerini gÃ¼zel bir ÅŸekilde tanÄ±tabilmeleri." dedi.

ÅžanlÄ±urfa ValiliÄŸi, BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi, Harran Ãœniversitesi ve Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n iÅŸ birliÄŸiyle dÃ¼zenlenen UluslararasÄ± Ä°slam Bilgeleri Zirvesi'nin ikinci gÃ¼nÃ¼nde konuÅŸmacÄ±lar, Ä°slamofobi hakkÄ±nda deÄŸerlendirmelerde bulundu.

Rusya MÃ¼slÃ¼manlarÄ± Temsilcisi Yangli Ã‡ev, Rusya coÄŸrafyasÄ±nda TatarlarÄ±n MÃ¼slÃ¼manlÄ±ÄŸÄ± ilk kabul eden halk olduÄŸunu ve bugÃ¼ne kadar yapÄ±lan baskÄ±lara raÄŸmen dinlerinden vazgeÃ§mediklerini sÃ¶yledi.

Rusya'da yaÅŸanan Ä°slamofobinin sebebinin bizzat Rusya olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bunda Avrupa'da yayÄ±n yapan haber kanallarÄ±nÄ±n da etkisinin bulunduÄŸunu aktaran Yangli Ã‡ev, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"Ã–nemli konulardan bir tanesi baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼. AyrÄ±ca cami yapÄ±lÄ±p yapÄ±lamamasÄ± da Ã¶nemli konulardan. MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n yoÄŸun olarak yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lgelerde Ã¶zgÃ¼rlÃ¼kler bakÄ±mÄ±ndan yasak yok. Ä°nsanlar Ã¶zgÃ¼rce dinlerini yaÅŸayabiliyorlar. Okullara baÅŸÃ¶rtÃ¼lÃ¼ olarak gidebiliyorlar. MÃ¼slÃ¼manlar, azÄ±nlÄ±k olarak yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lgelerde maalesef bu haklarÄ±ndan mahrum kalÄ±yorlar. Zamanla bu sorunlarÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼leceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Ä°slamofobi sadece Rusya'da veya Avrupa'da olan bir sorun deÄŸil kÃ¼resel bir sorun. AsÄ±l mesele MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n kendilerini gÃ¼zel bir ÅŸekilde tanÄ±tabilmeleri. Ã‡Ã¼nkÃ¼ genÃ§lerimiz Ä°slam'Ä±n imajÄ±nÄ± bozuyorlar. GayrimÃ¼slimler ister istemez MÃ¼slÃ¼manlar hakkÄ±nda yanlÄ±ÅŸ intibalar ediniyorlar. Bunu Ã§Ã¶zmek bizim elimizde."

Ä°stanbul Åžehir Ãœniversitesi Ä°nsan ve Toplum Bilimleri FakÃ¼ltesi Ã–ÄŸretim Ãœyesi DoÃ§. Dr. Nurullah ArdÄ±Ã§ da son dÃ¶nemde birÃ§ok Ã¼lkede MÃ¼slÃ¼manlara karÅŸÄ± saldÄ±rÄ±lar gerÃ§ekleÅŸtiÄŸine deÄŸindi.

ArdÄ±Ã§, bunun Ã¶nÃ¼ne geÃ§ilmesi iÃ§in Ã§aba harcanmasÄ± gerektiÄŸini vurguladÄ±.