DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Rusya MÃ¼slÃ¼manlarÄ± Temsilcisi Reis Yangli Ã‡ev, "Ä°slamofobi sadece Rusya'da veya Avrupa'da olan bir sorun deÄŸil kÃ¼resel bir sorun. AsÄ±l mesele MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n kendilerini gÃ¼zel bir ÅŸekilde tanÄ±tabilmeleri." dedi.
ÅžanlÄ±urfa ValiliÄŸi, BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi, Harran Ãœniversitesi ve Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n iÅŸ birliÄŸiyle dÃ¼zenlenen UluslararasÄ± Ä°slam Bilgeleri Zirvesi'nin ikinci gÃ¼nÃ¼nde konuÅŸmacÄ±lar, Ä°slamofobi hakkÄ±nda deÄŸerlendirmelerde bulundu.
Rusya MÃ¼slÃ¼manlarÄ± Temsilcisi Yangli Ã‡ev, Rusya coÄŸrafyasÄ±nda TatarlarÄ±n MÃ¼slÃ¼manlÄ±ÄŸÄ± ilk kabul eden halk olduÄŸunu ve bugÃ¼ne kadar yapÄ±lan baskÄ±lara raÄŸmen dinlerinden vazgeÃ§mediklerini sÃ¶yledi.
Rusya'da yaÅŸanan Ä°slamofobinin sebebinin bizzat Rusya olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bunda Avrupa'da yayÄ±n yapan haber kanallarÄ±nÄ±n da etkisinin bulunduÄŸunu aktaran Yangli Ã‡ev, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:
"Ã–nemli konulardan bir tanesi baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼. AyrÄ±ca cami yapÄ±lÄ±p yapÄ±lamamasÄ± da Ã¶nemli konulardan. MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n yoÄŸun olarak yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lgelerde Ã¶zgÃ¼rlÃ¼kler bakÄ±mÄ±ndan yasak yok. Ä°nsanlar Ã¶zgÃ¼rce dinlerini yaÅŸayabiliyorlar. Okullara baÅŸÃ¶rtÃ¼lÃ¼ olarak gidebiliyorlar. MÃ¼slÃ¼manlar, azÄ±nlÄ±k olarak yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lgelerde maalesef bu haklarÄ±ndan mahrum kalÄ±yorlar. Zamanla bu sorunlarÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼leceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Ä°slamofobi sadece Rusya'da veya Avrupa'da olan bir sorun deÄŸil kÃ¼resel bir sorun. AsÄ±l mesele MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n kendilerini gÃ¼zel bir ÅŸekilde tanÄ±tabilmeleri. Ã‡Ã¼nkÃ¼ genÃ§lerimiz Ä°slam'Ä±n imajÄ±nÄ± bozuyorlar. GayrimÃ¼slimler ister istemez MÃ¼slÃ¼manlar hakkÄ±nda yanlÄ±ÅŸ intibalar ediniyorlar. Bunu Ã§Ã¶zmek bizim elimizde."
Ä°stanbul Åžehir Ãœniversitesi Ä°nsan ve Toplum Bilimleri FakÃ¼ltesi Ã–ÄŸretim Ãœyesi DoÃ§. Dr. Nurullah ArdÄ±Ã§ da son dÃ¶nemde birÃ§ok Ã¼lkede MÃ¼slÃ¼manlara karÅŸÄ± saldÄ±rÄ±lar gerÃ§ekleÅŸtiÄŸine deÄŸindi.
ArdÄ±Ã§, bunun Ã¶nÃ¼ne geÃ§ilmesi iÃ§in Ã§aba harcanmasÄ± gerektiÄŸini vurguladÄ±.
KÃ¶rfez ilÃ§esinde bir oto kuafÃ¶rÃ¼nden kazÄ±lan tÃ¼nelle petrol boru hattÄ±ndan akaryakÄ±t Ã§aldÄ±ÄŸÄ± belirlenin ÅŸÃ¼phelilerin yakalanmasÄ±na Ã§alÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor
Konya'nÄ±n IlgÄ±n ve KadÄ±nhanÄ± ilÃ§esinde MHP Ä°lÃ§e TeÅŸkilatÄ±, genel merkezce gÃ¶revden alÄ±ndÄ±.
AdÄ±yaman'da yaÅŸanan 5,5 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki depremde, merkezde bulunan camilerin minarelerinin alem kÄ±smÄ±nda hasar onarÄ±lÄ±yor
Tunceli'de kent merkezi, OvacÄ±k, PÃ¼lÃ¼mÃ¼r, Hozat ve NazÄ±miye ilÃ§elerindeki bazÄ± alanlarÄ±n 16 Mart'a kadar Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi ilan edildi
BaÅŸbakan Almanya BaÅŸbakanÄ± Merkel ile 1 saatlik verimli bir gÃ¶rÃ¼ÅŸme yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
ÅžanlÄ±urfa'da dÃ¼zenlenen UluslararasÄ± Ä°slam Bilgeleri Zirvesi'nde konuÅŸan Rusya MÃ¼slÃ¼manlarÄ± Temsilcisi Reis Yangli Ã‡ev, "Ä°slamofobi sadece Rusya'da veya Avrupa'da olan bir sorun deÄŸil kÃ¼resel bir sorun. AsÄ±l mesele MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n kendilerini gÃ¼zel bir ÅŸekilde tanÄ±tabilmeleri" dedi
Ã‡anakkale DamÄ±zlÄ±k Koyun, KeÃ§i YetiÅŸtiricileri BirliÄŸi BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ulus, "SÃ¼t Ã¼retici birlikleri ve yem fabrikalarÄ±nÄ±n da destekleriyle yaklaÅŸÄ±k 10 ton yemi birlik Ã¼yesi Ã¼reticilerimize daÄŸÄ±tÄ±yoruz" dedi
ÅžanlÄ±urfa BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi ÅŸehirde dÃ¼n akÅŸam baÅŸlayan aÅŸÄ±rÄ± yaÄŸÄ±ÅŸ sebebiyle BalÄ±klÄ±gÃ¶l'de sel baskÄ±nÄ± olduÄŸunu ancak HalilÃ¼r-Rahman'da ve Ayn Zeliha gÃ¶lÃ¼nde herhangi bir balÄ±ÄŸÄ±n telef olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan AÄŸustos ayÄ±ndan sonra 10 bin Ã¶ÄŸretmen atamasÄ± daha yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
CHP Almanya BasÄ±n YayÄ±n ve Sosyal Medya Sorumlusu Dr. Hayri Ã‡iÃ§ekdaÄŸÄ±, Deniz Baykal'Ä±n Almanya programÄ±nÄ±n iptal edildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
DiyarbakÄ±r ve ÅžÄ±rnak'ta bazÄ± aÅŸiretlerin temsilcileri, 16 Nisan'daki cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± hÃ¼kÃ¼met sistemine iliÅŸkin halk oylamasÄ±nda "evet" oyu kullanacaklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
Hollanda'nÄ±n TÃ¼rkiye'deki referandum ile ilgili etkinlik yapmasÄ±na izin vermeyeceÄŸini aÃ§Ä±klamasÄ± Ã¼zerine Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "Ä°stediÄŸimiz yerde toplantÄ± yaparÄ±z" dedi
BrÃ¼ksel BaÅŸkonsolosu KaraoÄŸlu, "VatandaÅŸlarÄ±mÄ±z sadece baÄŸlÄ± bulunduklarÄ± temsilciliklerde deÄŸil, arzu ettikleri tÃ¼m temsilciliklerde oy kullanma imkanÄ±na kavuÅŸtu. VatandaÅŸlarÄ±mÄ±z, BrÃ¼ksel BaÅŸkonsolosluÄŸuna baÄŸlÄ± olsalar da oy kullanmayÄ± arzu ettikleri gÃ¼n baÅŸka bir temsilciliÄŸe yakÄ±nlarsa o temsilciliÄŸe gidip oy kullanabilecekler" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
YÃ–K BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. SaraÃ§, sosyal medya sayfalarÄ±ndan YÃ–KDÄ°L sÄ±navÄ±na girecek adaylara baÅŸarÄ±lar diledi
Adana'da silahlÄ± kavgaya mÃ¼dahale iÃ§in olay yerine giden sivil polis aracÄ±na ateÅŸ aÃ§tÄ±klarÄ± iddia edilen 5 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Milli Savunma BakanÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "PYD'nin, Suriye'deki KÃ¼rtleri temsil ettiÄŸi de Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir yalandÄ±r. Åžu anda Suriye'de KÃ¼rtlere karÅŸÄ± en fazla cinayeti iÅŸleyen Ã¶rgÃ¼t PYD'dir. " dedi