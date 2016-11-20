16:21, 04 Mart 2017 Cumartesi

BaÅŸbakan, Merkel ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Almanya ile yaÅŸanan diplomatik krizin sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ bugÃ¼n, "Almanya BaÅŸbakanÄ± Merkel ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼m, 1 saatlik gÃ¶rÃ¼ÅŸme verimli geÃ§ti." aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±.

YÄ±ldÄ±rÄ±m: "(Almanya BaÅŸbakanÄ± Merkel'le telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi) PlanladÄ±ÄŸÄ±mÄ±zdan biraz uzun sÃ¼rdÃ¼. Tabii son gÃ¼nlerde Almanya'da halk oylamasÄ±na yÃ¶nelik yapÄ±lacak vatandaÅŸlarla buluÅŸmalara kÄ±sÄ±tlama getirilmesi, iptal edilmesi konusunu SayÄ±n Merkel'le konuÅŸtum. Bundan sonraki programlar iÃ§in biraz daha farklÄ± bir yol izleyeceÄŸiz. Ä°nÅŸallah Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki hafta iÃ§erisinde iki Ã¼lkenin DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlarÄ± bir araya gelecekler, bu konuya da bir aÃ§Ä±klÄ±k getirecekler." dedi.

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m CHP'li Baykal'Ä±n Almanya programÄ±nÄ± iptal etmesi ile ilgili olarak da "SayÄ±n Baykal ne sebeple iptal etti bilmiyorum ama orada tatsÄ±z bir durumla karÅŸÄ±laÅŸmamasÄ± iÃ§in bÃ¶yle bir karar almÄ±ÅŸ olabilir veya TÃ¼rkiye'ye karÅŸÄ± bÃ¶yle bir tutum ortaya konmasÄ±na tepki olarak bu kararÄ± almÄ±ÅŸ olabilir. Tabii ki eÄŸer bÃ¶yleyse SayÄ±n Baykal'a teÅŸekkÃ¼r ederiz." dedi