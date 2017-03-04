MÄ±sÄ±r ile Etiyopya'yÄ± karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya getiren "Hedasi BarajÄ±"

Emekli TuÄŸgeneral Muslim, "Hedasi BarajÄ±'nÄ± doÄŸrudan hedef alan askeri Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ yakÄ±n bir ihtimal olarak gÃ¶rmÃ¼yorum. Ancak MÄ±sÄ±r'Ä±n ulusal gÃ¼venliÄŸi ile ilgili bir durum sÃ¶z konusu olduÄŸu iÃ§in diÄŸer tÃ¼m seÃ§enekler tÃ¼kendiÄŸinde askeri seÃ§enek de gÃ¶zardÄ± edilemez" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu