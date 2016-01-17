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17:59, 04 Mart 2017 Cumartesi
Balkanlar
16:54, 04 Mart 2017 Cumartesi

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AB YÃ¼ksek Temsilcisi Mogherini Kosova'da
AB YÃ¼ksek Temsilcisi Mogherini Kosova'da

AB DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler ve GÃ¼venlik PolitikasÄ± YÃ¼ksek Temsilcisi Mogherini, "SÄ±rbistan ile Kosova arasÄ±ndaki diyaloÄŸun alternatifi yok. BrÃ¼ksel'de varÄ±lan anlaÅŸmalarÄ±n gerÃ§ekleÅŸmesinde garantÃ¶r iÅŸlevi gÃ¶receÄŸim" dedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Avrupa BirliÄŸi (AB) DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler ve GÃ¼venlik PolitikasÄ± YÃ¼ksek Temsilcisi Federica Mogherini, SÄ±rbistan ile Kosova arasÄ±ndaki diyaloÄŸun alternatifi bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek BrÃ¼ksel'de varÄ±lan anlaÅŸmalarÄ±n gerÃ§ekleÅŸmesinde kendisinin garantÃ¶r iÅŸlevi gÃ¶receÄŸini sÃ¶yledi.

BatÄ± Balkan Ã¼lkelerine yaptÄ±ÄŸÄ± ziyaretler kapsamÄ±nda Kosova'nÄ±n baÅŸkenti PriÅŸtine'de BaÅŸbakan Ä°sa Mustafa ile gÃ¶rÃ¼ÅŸen Mogherini, KosovalÄ± siyasilere, SÄ±rbistan'la yaÅŸanan tren krizindeki yapÄ±cÄ± ve olumlu tutumlarÄ± nedeniyle teÅŸekkÃ¼r etti.

Mogherini, gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ardÄ±ndan dÃ¼zenlenen ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, "SÄ±rbistan ile Kosova arasÄ±ndaki diyaloÄŸun alternatifi yok. BrÃ¼ksel'de varÄ±lan anlaÅŸmalarÄ±n gerÃ§ekleÅŸmesinde garantÃ¶r iÅŸlevi gÃ¶receÄŸim." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Kosova'dan ayrÄ±lmadan Ã¶nce Mitrovica'daki kÃ¶prÃ¼yÃ¼ ziyaret edeceÄŸini ifade eden Mogherini, "Mitrovica'daki kÃ¶prÃ¼, artÄ±k Ã§atÄ±ÅŸma ve ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±n deÄŸil, Kosova'da yaÅŸayan Arnavutlarla SÄ±rplar arasÄ±nda kurulacak yeni iliÅŸkilerin sembolÃ¼ olacak." dedi.

AB'nin desteÄŸi ile onarÄ±lan kÃ¶prÃ¼nÃ¼n Mitrovica halkÄ± iÃ§in Ã¶nemine dikkati Ã§eken Mogherini, "KÃ¶prÃ¼ ve Kral Petar SokaÄŸÄ±'nÄ±n yeniden canlandÄ±rÄ±lmasÄ±, SÄ±rplarla Arnavutlar arasÄ±nda karÅŸÄ±lÄ±klÄ± anlayÄ±ÅŸa, diyalogla baÄŸdaÅŸtÄ±rÄ±labilecek her alana katkÄ± saÄŸlayacaktÄ±r." ifadelerini kullandÄ±.

Kosova ile KaradaÄŸ arasÄ±ndaki sÄ±nÄ±r anlaÅŸmasÄ±na da deÄŸinen Mogherini, Kosova'ya vize serbestisi iÃ§in ÅŸart koÅŸulan anlaÅŸmanÄ±n onaylanma vaktinin geldiÄŸini vurguladÄ±.

Mogherini, vize serbestisi iÃ§in iki ÅŸartÄ±n daha yerine getirilmesi gerektiÄŸinin geÃ§en mayÄ±s ayÄ±nda aÃ§Ä±k bir ÅŸekilde belirtildiÄŸini anÄ±msatarak Kosova'nÄ±n, bu ÅŸartlardan biri olan organize suÃ§ ve yolsuzlukla mÃ¼cadele konusunda ilerleme kaydettiÄŸini sÃ¶yledi.

Mogherini, Kosova vatandaÅŸlarÄ±na vize serbestisinin uygulanmasÄ±nÄ±n diÄŸer ÅŸartÄ± olan KaradaÄŸ ile sÄ±nÄ±r anlaÅŸmasÄ± ÅŸartÄ±nÄ±n da bir an Ã¶nce Kosova meclisinde kabul edilmesi iÃ§in siyasi partilere Ã§aÄŸrÄ±da bulundu.

Kosova BaÅŸbakanÄ± Mustafa da Kosova'nÄ±n SÄ±rbistan ile diyalog sÃ¼recini devam ettirmeye hazÄ±r olduÄŸunu belirterek, "Kosova meclisindeki SÄ±rp bakan ve milletvekillerini esir gibi avucunda tutan SÄ±rbistan'Ä±n hazÄ±r olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yoruz." dedi.

Mustafa, Mogherini ve Avrupa Komisyonundan, KaradaÄŸ ile sÄ±nÄ±r anlaÅŸmasÄ±ndaki sorunlarÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼lmesi konusunda yardÄ±m istediklerini aktararak muhalefet de dahil olmak Ã¼zere parlamentonun bir kÄ±smÄ±nÄ±n karÅŸÄ± gelmesi ve mecliste SÄ±rp temsilcilerin eksikliÄŸinin, ÅŸartÄ±n yerine getirilmesine engel olduÄŸunu kaydetti.

Mustafa, Kosova vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n, bu kriterin esiri olduÄŸunu ve AB'de serbest dolaÅŸÄ±m hakkÄ±na sahip olamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.

Mogherini, PriÅŸtine'deki temaslarÄ± kapsamÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ± HaÅŸim ThaÃ§i ve Meclis BaÅŸkanÄ± Kadri Veseli ile de gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.



Ä°lgili Konular AB DÄ±ÅŸiÅŸleri YÃ¼ksek Temsilcisi Federica Mogherini kosova sÄ±rbistan
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