AdÄ±yaman'da depremde zarar gÃ¶ren minareler onarÄ±lÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
AdÄ±yaman'Ä±n Samsat ilÃ§esinde yaÅŸanan depremde zarar gÃ¶ren ÅŸehir merkezindeki minareler onarÄ±lmaya baÅŸlandÄ±.
Ä°lÃ§ede 2 Mart PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ meydana gelen 5,5 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki depremde, merkezde bulunan camilerin minarelerinin alem kÄ±smÄ±nda hasar oluÅŸtu.
VakÄ±flar BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne baÄŸlÄ± yÃ¼klenici firma kontrolÃ¼nde AdÄ±yaman Belediyesine baÄŸlÄ± itfaiye ekiplerinin desteÄŸiyle minarelere Ã§Ä±karÄ±lan iÅŸÃ§iler, onarÄ±ma baÅŸladÄ±.
AdÄ±yamanâ€™Ä±n en eski tarihi yapÄ±larÄ±ndan Ulu Cami, yapÄ±lan restorasyon sonrasÄ± geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde ibadete aÃ§Ä±lmÄ±ÅŸtÄ±.
KÃ¶rfez ilÃ§esinde bir oto kuafÃ¶rÃ¼nden kazÄ±lan tÃ¼nelle petrol boru hattÄ±ndan akaryakÄ±t Ã§aldÄ±ÄŸÄ± belirlenin ÅŸÃ¼phelilerin yakalanmasÄ±na Ã§alÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor
Konya'nÄ±n IlgÄ±n ve KadÄ±nhanÄ± ilÃ§esinde MHP Ä°lÃ§e TeÅŸkilatÄ±, genel merkezce gÃ¶revden alÄ±ndÄ±.
AdÄ±yaman'da yaÅŸanan 5,5 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki depremde, merkezde bulunan camilerin minarelerinin alem kÄ±smÄ±nda hasar onarÄ±lÄ±yor
Tunceli'de kent merkezi, OvacÄ±k, PÃ¼lÃ¼mÃ¼r, Hozat ve NazÄ±miye ilÃ§elerindeki bazÄ± alanlarÄ±n 16 Mart'a kadar Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi ilan edildi
BaÅŸbakan Almanya BaÅŸbakanÄ± Merkel ile 1 saatlik verimli bir gÃ¶rÃ¼ÅŸme yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
ÅžanlÄ±urfa'da dÃ¼zenlenen UluslararasÄ± Ä°slam Bilgeleri Zirvesi'nde konuÅŸan Rusya MÃ¼slÃ¼manlarÄ± Temsilcisi Reis Yangli Ã‡ev, "Ä°slamofobi sadece Rusya'da veya Avrupa'da olan bir sorun deÄŸil kÃ¼resel bir sorun. AsÄ±l mesele MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n kendilerini gÃ¼zel bir ÅŸekilde tanÄ±tabilmeleri" dedi
Ã‡anakkale DamÄ±zlÄ±k Koyun, KeÃ§i YetiÅŸtiricileri BirliÄŸi BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ulus, "SÃ¼t Ã¼retici birlikleri ve yem fabrikalarÄ±nÄ±n da destekleriyle yaklaÅŸÄ±k 10 ton yemi birlik Ã¼yesi Ã¼reticilerimize daÄŸÄ±tÄ±yoruz" dedi
ÅžanlÄ±urfa BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi ÅŸehirde dÃ¼n akÅŸam baÅŸlayan aÅŸÄ±rÄ± yaÄŸÄ±ÅŸ sebebiyle BalÄ±klÄ±gÃ¶l'de sel baskÄ±nÄ± olduÄŸunu ancak HalilÃ¼r-Rahman'da ve Ayn Zeliha gÃ¶lÃ¼nde herhangi bir balÄ±ÄŸÄ±n telef olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan AÄŸustos ayÄ±ndan sonra 10 bin Ã¶ÄŸretmen atamasÄ± daha yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
CHP Almanya BasÄ±n YayÄ±n ve Sosyal Medya Sorumlusu Dr. Hayri Ã‡iÃ§ekdaÄŸÄ±, Deniz Baykal'Ä±n Almanya programÄ±nÄ±n iptal edildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
DiyarbakÄ±r ve ÅžÄ±rnak'ta bazÄ± aÅŸiretlerin temsilcileri, 16 Nisan'daki cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± hÃ¼kÃ¼met sistemine iliÅŸkin halk oylamasÄ±nda "evet" oyu kullanacaklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
Hollanda'nÄ±n TÃ¼rkiye'deki referandum ile ilgili etkinlik yapmasÄ±na izin vermeyeceÄŸini aÃ§Ä±klamasÄ± Ã¼zerine Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "Ä°stediÄŸimiz yerde toplantÄ± yaparÄ±z" dedi
BrÃ¼ksel BaÅŸkonsolosu KaraoÄŸlu, "VatandaÅŸlarÄ±mÄ±z sadece baÄŸlÄ± bulunduklarÄ± temsilciliklerde deÄŸil, arzu ettikleri tÃ¼m temsilciliklerde oy kullanma imkanÄ±na kavuÅŸtu. VatandaÅŸlarÄ±mÄ±z, BrÃ¼ksel BaÅŸkonsolosluÄŸuna baÄŸlÄ± olsalar da oy kullanmayÄ± arzu ettikleri gÃ¼n baÅŸka bir temsilciliÄŸe yakÄ±nlarsa o temsilciliÄŸe gidip oy kullanabilecekler" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
YÃ–K BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. SaraÃ§, sosyal medya sayfalarÄ±ndan YÃ–KDÄ°L sÄ±navÄ±na girecek adaylara baÅŸarÄ±lar diledi
Adana'da silahlÄ± kavgaya mÃ¼dahale iÃ§in olay yerine giden sivil polis aracÄ±na ateÅŸ aÃ§tÄ±klarÄ± iddia edilen 5 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Milli Savunma BakanÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "PYD'nin, Suriye'deki KÃ¼rtleri temsil ettiÄŸi de Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir yalandÄ±r. Åžu anda Suriye'de KÃ¼rtlere karÅŸÄ± en fazla cinayeti iÅŸleyen Ã¶rgÃ¼t PYD'dir. " dedi