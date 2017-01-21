DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan ABD'nin Ä°nsan HaklarÄ± Raporu'na tepki

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 2016 Ä°nsan HaklarÄ± Raporu'nda TÃ¼rkiye ile ilgili kÄ±sÄ±mlarÄ±nÄ±n kabul edilemeyecek iddialar ve yanlÄ±ÅŸ tanÄ±mlamalar iÃ§erdiÄŸine dikkati Ã§ekerek, "15 Temmuz darbe giriÅŸimi hakkÄ±nda (FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼) FETÃ– unsurlarÄ±nÄ±n rolÃ¼ne ve FETÃ– lider kadrosunun ABDâ€™de ikamet ettiÄŸine hiÃ§ deÄŸinilmemesi manidar bulunmuÅŸtur. PKK terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne karÅŸÄ± yÃ¼rÃ¼tÃ¼len mÃ¼cadelemizin 'iÃ§ Ã§atÄ±ÅŸma' olarak nitelendirilmesi ise hiÃ§bir ÅŸekilde kabul edilemez." deÄŸerlendirmesinde bulundu.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan dÃ¼n yayÄ±mlanan 2016 Ä°nsan HaklarÄ± Raporu'ndaki TÃ¼rkiye'ye iliÅŸkin iddialar hakkÄ±nda yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klama yaptÄ±.
Ä°nsan hak ve Ã¶zgÃ¼rlÃ¼klerinin korunmasÄ±, daha da ileriye gÃ¶tÃ¼rÃ¼lmesi ve en Ã¼st uluslararasÄ± standartlara eriÅŸilmesinin TÃ¼rkiye'nin temel hedefleri arasÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ± belirtilen aÃ§Ä±klamada, bugÃ¼ne kadar gerÃ§ekleÅŸtirilmiÅŸ kapsamlÄ± reformlarÄ±n da bunun teyidi olduÄŸu kaydedildi.
AÃ§Ä±klamada, ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n raporunun, her yÄ±l ABD Kongresine sunulmak Ã¼zere 190â€™dan fazla Ã¼lke iÃ§in hazÄ±rlanan mutat belgelerden birini oluÅŸturduÄŸu hatÄ±rlatÄ±larak, dÃ¼n yayÄ±nlanan son raporun TÃ¼rkiye ile ilgili kÄ±sÄ±mlarÄ±nÄ±n "kabul edilemeyecek iddialar, yanlÄ±ÅŸ tanÄ±mlamalar ve gerÃ§ekten uzak yorumlar iÃ§erdiÄŸinin gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼" belirtildi.
AÃ§Ä±klamada, ÅŸu ifadelere yer verildi:
"Devletimizin ve ulusumuzun varlÄ±ÄŸÄ±na yÃ¶nelik emsali gÃ¶rÃ¼lmemiÅŸ terÃ¶r tehditleriyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bu dÃ¶nemde, FETÃ–/PDY, PKK, DHKP-C ve DEAÅž baÅŸta olmak Ã¼zere, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleriyle haklÄ± mÃ¼cadelemizin gerÃ§eklerle Ã¶rtÃ¼ÅŸmeyen biÃ§imde yansÄ±tÄ±lmasÄ± derin hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± yaratmÄ±ÅŸtÄ±r. Bu baÄŸlamda, 15 Temmuz darbe giriÅŸimi hakkÄ±nda FETÃ– unsurlarÄ±nÄ±n rolÃ¼ne ve FETÃ– lider kadrosunun ABDâ€™de ikamet ettiÄŸine hiÃ§ deÄŸinilmemesi manidar bulunmuÅŸtur.
PKK terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne karÅŸÄ± yÃ¼rÃ¼tÃ¼len mÃ¼cadelemizin 'iÃ§ Ã§atÄ±ÅŸma' olarak nitelendirilmesi ise hiÃ§bir ÅŸekilde kabul edilemez."
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±nda, ÅŸÃ¶yle devam edildi:
"Raporun, vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n temel hak ve Ã¶zgÃ¼rlÃ¼klerinin korunmasÄ±na matuf olarak alÄ±nan tedbirlerin gerekliliÄŸini, ayrÄ±ca tÃ¼m bu koÅŸullar altÄ±nda bÃ¼yÃ¼k Ã§oÄŸunluÄŸunu Suriyelilerin oluÅŸturduÄŸu toplam 3,2 milyon sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±ya yÃ¶nelik eÅŸi gÃ¶rÃ¼lmemiÅŸ Ã§abalarÄ±mÄ±zÄ± da idrak etmekten geri kaldÄ±ÄŸÄ± esefle karÅŸÄ±lanmÄ±ÅŸtÄ±r.
YapÄ±cÄ± iÅŸbirliÄŸi anlayÄ±ÅŸÄ± iÃ§inde makamlarÄ±mÄ±zca sunulan bilgi ve gÃ¶rÃ¼ÅŸleri yok sayan bu raporun nesnellik konusunda hiÃ§bir dayanaÄŸÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±ktÄ±r. Sadece raporun itibarÄ±nÄ± azaltmaya hizmet edecek bu tÃ¼r bir yaklaÅŸÄ±mÄ±n, ÅŸimdiye kadar raporlarÄ±n yazÄ±mÄ±nda sergileye geldiÄŸimiz iÅŸ birliÄŸinin devamÄ± konusunda Ã¶nemli sonuÃ§larÄ± olacaktÄ±r."
AÃ§Ä±klamada, baÅŸlÄ± baÅŸÄ±na bir insan haklarÄ± ihlali olan terÃ¶rizmle mÃ¼cadelenin kararlÄ±lÄ±kla sÃ¼rdÃ¼rÃ¼leceÄŸi belirtilerek, temel hak ve Ã¶zgÃ¼rlÃ¼klerin daha da gÃ¼Ã§lendirilmesine yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n kesintisiz devam edeceÄŸi vurgulandÄ±.
KÄ±ÅŸ mevsimin hala etkisini hissettirdiÄŸi Tunceli'de, yaban hayatÄ±nÄ±n korunmasÄ± iÃ§in doÄŸaya yem bÄ±rakÄ±ldÄ±.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, "3 Mart 2017'de yayÄ±mlanan son raporun Ã¼lkemizle ilgili kÄ±sÄ±mlarÄ±nÄ±n kabul edilemeyecek iddialar, yanlÄ±ÅŸ tanÄ±mlamalar ve gerÃ§ekten uzak yorumlar iÃ§erdiÄŸi gÃ¶rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼r" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Cuma gÃ¼nleri namazdan Ã¶nce okunan Cuma Hutbesi'nin iÅŸitme engelliler tarafÄ±ndan anlaÅŸÄ±lmasÄ± iÃ§in iÅŸaret dili uygulamasÄ±nÄ± baÅŸlattÄ±
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