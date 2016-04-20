MHP'nin Konya'daki 2 ilÃ§e yÃ¶netimi gÃ¶revden alÄ±ndÄ±

UluslararasÄ± Ä°slam Bilgeleri Zirvesi

ÅžanlÄ±urfa'da dÃ¼zenlenen UluslararasÄ± Ä°slam Bilgeleri Zirvesi'nde konuÅŸan Rusya MÃ¼slÃ¼manlarÄ± Temsilcisi Reis Yangli Ã‡ev, "Ä°slamofobi sadece Rusya'da veya Avrupa'da olan bir sorun deÄŸil kÃ¼resel bir sorun. AsÄ±l mesele MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n kendilerini gÃ¼zel bir ÅŸekilde tanÄ±tabilmeleri" dedi