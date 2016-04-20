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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
17:59, 04 Mart 2017 Cumartesi
GÃ¼ncel
17:10, 04 Mart 2017 Cumartesi

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MHP'nin Konya'daki 2 ilÃ§e yÃ¶netimi gÃ¶revden alÄ±ndÄ±
MHP'nin Konya'daki 2 ilÃ§e yÃ¶netimi gÃ¶revden alÄ±ndÄ±

Konya'nÄ±n IlgÄ±n ve KadÄ±nhanÄ± ilÃ§esinde MHP Ä°lÃ§e TeÅŸkilatÄ±, genel merkezce gÃ¶revden alÄ±ndÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

MHP Konya Ä°l BaÅŸkanÄ± Murat Ã‡iÃ§ek yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, referandum sÃ¼recinde parti disiplinine aykÄ±rÄ± davranÄ±ÅŸta bulunan IlgÄ±n ve KadÄ±nhanÄ± ilÃ§e yÃ¶netimlerinin Genel Merkez tarafÄ±ndan gÃ¶revden alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

TeÅŸkilatÄ±n IlgÄ±n Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na Harun Ok'un atamasÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Ã‡iÃ§ek, KadÄ±nhanÄ±'na da Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde atamanÄ±n gerÃ§ekleÅŸtirileceÄŸini ifade etti.

Ã‡iÃ§ek, devlet, millet ve TÃ¼rklÃ¼ÄŸÃ¼n bekasÄ± iÃ§in 'Evet' diyeceklerini dile getirerek, Ã§alÄ±ÅŸmalara aktif ÅŸekilde baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ± vurguladÄ±.



Ä°lgili Konular MHP Konya
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