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23:56, 04 Mart 2017 Cumartesi
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GÃ¼ncelleme: 23:12, 04 Mart 2017 Cumartesi

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Tunceli'de yaban hayvanlarÄ± iÃ§in doÄŸaya yem bÄ±rakÄ±ldÄ±
Tunceli'de yaban hayvanlarÄ± iÃ§in doÄŸaya yem bÄ±rakÄ±ldÄ±

KÄ±ÅŸ mevsimin hala etkisini hissettirdiÄŸi Tunceli'de, yaban hayatÄ±nÄ±n korunmasÄ± iÃ§in doÄŸaya yem bÄ±rakÄ±ldÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DoÄŸa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne baÄŸlÄ± ekip, Munzur Vadisi'nde karla kaplÄ± bÃ¶lgelerde yaban hayvanlarÄ±nÄ±n aÃ§ kalmamasÄ± iÃ§in yemleme Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yaptÄ±.

DoÄŸa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Åžube MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ali Haydar GÃ¼rsÃ¶nmez yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Tunceli'de zorlu kÄ±ÅŸ ÅŸartlarÄ±nÄ±n bazÄ± bÃ¶lgelerde etkisini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi.

GÃ¼rsÃ¶nmez, yaban hayvanlarÄ± iÃ§in 7 ton yem alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve kÄ±ÅŸ ÅŸartlarÄ±nÄ±n devam ettiÄŸi bÃ¶lgelerde ekiplerin yemleme Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ anlattÄ±. GÃ¼rsÃ¶nmez, 2016 AralÄ±k ayÄ±ndan bu yana yÃ¼rÃ¼ttÃ¼kleri yemleme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n yaban hayvanlarÄ±nÄ±n doÄŸal beslenme sÃ¼reci baÅŸlayÄ±ncaya kadar devam edeceÄŸini kaydetti.

BirleÅŸmiÅŸ Milletler Genel Kurulunun, yaban hayatÄ±nÄ±n deÄŸerlerinin ve yaÅŸam aÄŸÄ±nÄ±n sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir kalkÄ±nmaya ve insanlarÄ±n refahÄ±na saÄŸladÄ±ÄŸÄ± katkÄ±ya dikkat Ã§ekmek iÃ§in 3 Mart'Ä± "DÃ¼nya Yaban HayatÄ± GÃ¼nÃ¼" olarak ilan ettiÄŸini anÄ±msatan GÃ¼rsÃ¶nmez, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"3 Mart, Nesli Tehlike AltÄ±nda Olan Yaban Hayvan ve Bitki TÃ¼rlerinin UluslararasÄ± Ticaretine Ä°liÅŸkin SÃ¶zleÅŸmesi'nin (CITES) 1973 yÄ±lÄ±nda imzalandÄ±ÄŸÄ± gÃ¼n olmasÄ± nedeniyle Ã¶zel bir Ã¶nem taÅŸÄ±yor. DÃ¼n ve bugÃ¼n ekiplerimiz tarafÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yemleme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ±n bu tarihe denk gelmesi ayrÄ±ca mutluluk verici. Yaban hayatÄ±nÄ±n korunmasÄ± iÃ§in kurumsal olarak Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zdan aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z destekle devam ediyor. TÃ¼m vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n 3 Mart DÃ¼nya Yaban HayatÄ± GÃ¼nÃ¼'nÃ¼ kutluyorum. Tunceli'de vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zda son zamanlarda yaban hayatÄ±nÄ±n korumasÄ± ve geliÅŸtirilmesi iÃ§in bir hassasiyet geliÅŸtiÄŸini gÃ¶rÃ¼yoruz. Bu durum bizleri son derece mutlu ediyor. Bu konuda bizlere destek veren tÃ¼m vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za duyarlÄ±lÄ±klarÄ±ndan dolayÄ± teÅŸekkÃ¼rlerimizi sunuyorum."

DoÄŸa ve yaban hayatÄ± konusunda bilgi almak isteyen herkesi DoÄŸa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne beklediklerini ifade eden GÃ¼rsÃ¶nmez, yaban hayatÄ±nÄ±n korunmasÄ± ve gelecek nesillere aktarÄ±lmasÄ±nÄ±n her bireyin Ã¼zerine dÃ¼ÅŸeni yapmasÄ±yla mÃ¼mkÃ¼n olacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

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Ä°lgili Konular yaban hayatÄ± koruma Tunceli
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