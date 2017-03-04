Tunceli'de yaban hayvanlarÄ± iÃ§in doÄŸaya yem bÄ±rakÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
DoÄŸa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne baÄŸlÄ± ekip, Munzur Vadisi'nde karla kaplÄ± bÃ¶lgelerde yaban hayvanlarÄ±nÄ±n aÃ§ kalmamasÄ± iÃ§in yemleme Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yaptÄ±.
DoÄŸa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Åžube MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ali Haydar GÃ¼rsÃ¶nmez yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Tunceli'de zorlu kÄ±ÅŸ ÅŸartlarÄ±nÄ±n bazÄ± bÃ¶lgelerde etkisini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi.
GÃ¼rsÃ¶nmez, yaban hayvanlarÄ± iÃ§in 7 ton yem alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve kÄ±ÅŸ ÅŸartlarÄ±nÄ±n devam ettiÄŸi bÃ¶lgelerde ekiplerin yemleme Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ anlattÄ±. GÃ¼rsÃ¶nmez, 2016 AralÄ±k ayÄ±ndan bu yana yÃ¼rÃ¼ttÃ¼kleri yemleme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n yaban hayvanlarÄ±nÄ±n doÄŸal beslenme sÃ¼reci baÅŸlayÄ±ncaya kadar devam edeceÄŸini kaydetti.
BirleÅŸmiÅŸ Milletler Genel Kurulunun, yaban hayatÄ±nÄ±n deÄŸerlerinin ve yaÅŸam aÄŸÄ±nÄ±n sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir kalkÄ±nmaya ve insanlarÄ±n refahÄ±na saÄŸladÄ±ÄŸÄ± katkÄ±ya dikkat Ã§ekmek iÃ§in 3 Mart'Ä± "DÃ¼nya Yaban HayatÄ± GÃ¼nÃ¼" olarak ilan ettiÄŸini anÄ±msatan GÃ¼rsÃ¶nmez, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:
"3 Mart, Nesli Tehlike AltÄ±nda Olan Yaban Hayvan ve Bitki TÃ¼rlerinin UluslararasÄ± Ticaretine Ä°liÅŸkin SÃ¶zleÅŸmesi'nin (CITES) 1973 yÄ±lÄ±nda imzalandÄ±ÄŸÄ± gÃ¼n olmasÄ± nedeniyle Ã¶zel bir Ã¶nem taÅŸÄ±yor. DÃ¼n ve bugÃ¼n ekiplerimiz tarafÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yemleme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ±n bu tarihe denk gelmesi ayrÄ±ca mutluluk verici. Yaban hayatÄ±nÄ±n korunmasÄ± iÃ§in kurumsal olarak Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zdan aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z destekle devam ediyor. TÃ¼m vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n 3 Mart DÃ¼nya Yaban HayatÄ± GÃ¼nÃ¼'nÃ¼ kutluyorum. Tunceli'de vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zda son zamanlarda yaban hayatÄ±nÄ±n korumasÄ± ve geliÅŸtirilmesi iÃ§in bir hassasiyet geliÅŸtiÄŸini gÃ¶rÃ¼yoruz. Bu durum bizleri son derece mutlu ediyor. Bu konuda bizlere destek veren tÃ¼m vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za duyarlÄ±lÄ±klarÄ±ndan dolayÄ± teÅŸekkÃ¼rlerimizi sunuyorum."
DoÄŸa ve yaban hayatÄ± konusunda bilgi almak isteyen herkesi DoÄŸa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne beklediklerini ifade eden GÃ¼rsÃ¶nmez, yaban hayatÄ±nÄ±n korunmasÄ± ve gelecek nesillere aktarÄ±lmasÄ±nÄ±n her bireyin Ã¼zerine dÃ¼ÅŸeni yapmasÄ±yla mÃ¼mkÃ¼n olacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
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KÄ±ÅŸ mevsimin hala etkisini hissettirdiÄŸi Tunceli'de, yaban hayatÄ±nÄ±n korunmasÄ± iÃ§in doÄŸaya yem bÄ±rakÄ±ldÄ±.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, "3 Mart 2017'de yayÄ±mlanan son raporun Ã¼lkemizle ilgili kÄ±sÄ±mlarÄ±nÄ±n kabul edilemeyecek iddialar, yanlÄ±ÅŸ tanÄ±mlamalar ve gerÃ§ekten uzak yorumlar iÃ§erdiÄŸi gÃ¶rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼r" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Cuma gÃ¼nleri namazdan Ã¶nce okunan Cuma Hutbesi'nin iÅŸitme engelliler tarafÄ±ndan anlaÅŸÄ±lmasÄ± iÃ§in iÅŸaret dili uygulamasÄ±nÄ± baÅŸlattÄ±
Suriye'ye ait Mig21 tipi bir savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ± Ä°dlibâ€™in kuzeyinde dÃ¼ÅŸtÃ¼
Eski MHP Milletvekili OÄŸan'Ä±n konuÅŸtuÄŸu kÃ¼rsÃ¼yÃ¼ deviren kiÅŸi, salonda bulunanlar tarafÄ±ndan uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±
AFAD ve UMKE ekiplerince gerÃ§ekleÅŸtirilen tatbikatta senaryo gereÄŸi Ã§Ä±ÄŸ altÄ±nda kalan 3 daÄŸcÄ±dan 2'si yaralÄ±, 1'i ise Ã¶lÃ¼ olarak kar altÄ±ndan Ã§Ä±kartÄ±ldÄ±
KÃ¶rfez ilÃ§esinde bir oto kuafÃ¶rÃ¼nden kazÄ±lan tÃ¼nelle petrol boru hattÄ±ndan akaryakÄ±t Ã§aldÄ±ÄŸÄ± belirlenin ÅŸÃ¼phelilerin yakalanmasÄ±na Ã§alÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor
Konya'nÄ±n IlgÄ±n ve KadÄ±nhanÄ± ilÃ§esinde MHP Ä°lÃ§e TeÅŸkilatÄ±, genel merkezce gÃ¶revden alÄ±ndÄ±.
AdÄ±yaman'da yaÅŸanan 5,5 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki depremde, merkezde bulunan camilerin minarelerinin alem kÄ±smÄ±nda hasar onarÄ±lÄ±yor
Tunceli'de kent merkezi, OvacÄ±k, PÃ¼lÃ¼mÃ¼r, Hozat ve NazÄ±miye ilÃ§elerindeki bazÄ± alanlarÄ±n 16 Mart'a kadar Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi ilan edildi
BaÅŸbakan Almanya BaÅŸbakanÄ± Merkel ile 1 saatlik verimli bir gÃ¶rÃ¼ÅŸme yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
ÅžanlÄ±urfa'da dÃ¼zenlenen UluslararasÄ± Ä°slam Bilgeleri Zirvesi'nde konuÅŸan Rusya MÃ¼slÃ¼manlarÄ± Temsilcisi Reis Yangli Ã‡ev, "Ä°slamofobi sadece Rusya'da veya Avrupa'da olan bir sorun deÄŸil kÃ¼resel bir sorun. AsÄ±l mesele MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n kendilerini gÃ¼zel bir ÅŸekilde tanÄ±tabilmeleri" dedi
Ã‡anakkale DamÄ±zlÄ±k Koyun, KeÃ§i YetiÅŸtiricileri BirliÄŸi BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ulus, "SÃ¼t Ã¼retici birlikleri ve yem fabrikalarÄ±nÄ±n da destekleriyle yaklaÅŸÄ±k 10 ton yemi birlik Ã¼yesi Ã¼reticilerimize daÄŸÄ±tÄ±yoruz" dedi
ÅžanlÄ±urfa BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi ÅŸehirde dÃ¼n akÅŸam baÅŸlayan aÅŸÄ±rÄ± yaÄŸÄ±ÅŸ sebebiyle BalÄ±klÄ±gÃ¶l'de sel baskÄ±nÄ± olduÄŸunu ancak HalilÃ¼r-Rahman'da ve Ayn Zeliha gÃ¶lÃ¼nde herhangi bir balÄ±ÄŸÄ±n telef olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan AÄŸustos ayÄ±ndan sonra 10 bin Ã¶ÄŸretmen atamasÄ± daha yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
CHP Almanya BasÄ±n YayÄ±n ve Sosyal Medya Sorumlusu Dr. Hayri Ã‡iÃ§ekdaÄŸÄ±, Deniz Baykal'Ä±n Almanya programÄ±nÄ±n iptal edildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±