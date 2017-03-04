Güncelleme: 00:01, 05 Mart 2017 Pazar

Tunus'tan İtalya'ya yasa dışı göç

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Tunus'ta 2011'de gerçekleşen devrimin beklentileri tam olarak karşılamaması nedeniyle Akdeniz üzerinden Avrupa'ya yasa dışı göçün özellikle gençler arasında "umut" olarak görülmeye devam ettiği belirtiliyor.

"Tunus Ekonomik ve Sosyal Haklar Forumu" isimli sivil toplum kuruluşunun yayımladığı "Tunus'ta gençler ve yasa dışı göç" raporu, Tunus'tan Avrupa'ya uzanan göç tablosuna ışık tuttu.

Raporda, 14 Ocak 2011 Devrimi sonrasında yaklaşık 30 bin kişinin Tunus'tan İtalya'ya yasa dışı yollardan göç ettiği belirtildi.

Tunus ve İtalya açıklarında düzensiz göç girişimi sırasında geçen yıl toplam bin 656 kişinin yakalandığı ifade edilirken, yetkililerin elinden kurtularak İtalya'ya ulaşan kaçak Tunuslu göçmenlerin ise tahminen en az 5 bin kişi olduğu aktarıldı.

Rapora göre Ocak 2017'de 87 Tunuslu, İtalyan sahil güvenliği tarafından ülkeye kaçak yollardan girmeye çalışırken yakalandı. Bunun 2015'in aynı dönemine göre yüzde 135 artışa işaret ettiği vurgulandı.

COĞRAFİ KONUM ETKİLİ

Tunus'tan İtalya'ya yasa dışı göçün en yaygın hareket merkezleri olarak Nabil, Safaks, Monastir, ve Mehdiye vilayetlerindeki sahilleri gösteriliyor. Göç, buradan kayık ve botlarla gerçekleştiriliyor.

Coğrafi konum Tunus'tan İtalya'ya göçü cazip hale getirirken, iki ülke arasındaki mesafenin 70 kilometreye kadar düştüğü Nabil vilayeti, yasa dışı göçün en yoğun yaşandığı bölge olarak tanınıyor.

Tunus sahillerinden başlayan yasa dışı göç faaliyeti genellikle İtalya'nın Sicilya, Lampedusa ve Pantellaria adalarında son buluyor.

GENÇ NÜFUS GÖÇ YANLISI

Raporda yasa dışı göçteki artışla ülkedeki protestolar arasında da paralellik bulunduğuna dikkat çekildi.

Tunus'ta 2015'te 4 bin 900 gösteri kayda geçerken 2016'da bu sayının 9 bin 500'e yani yaklaşık iki katına yükseldiği belirtildi.

Devrimin, beklentileri tam olarak karşılamaması ve artan işsizlik nedeniyle protestoların arttığı ve yasa dışı göçün özellikle gençler arasında "umut" olarak görüldüğü kaydedildi.

Raporda 2016'da Tunus genelinde yapılan bir alan çalışmasına da yer verildi. Söz konusu ankette 6 vilayette 18-34 yaş aralığında bin 162 kişiye ülkeden yasal ya da yasa dışı yollarla göç etmeyi düşünüp düşünmedikleri soruldu. Buna göre, 2016'da herhangi bir şekilde göçü düşünenlerin oranı ankete katılanların yüzde 55'i olarak tespit edildi. Devrim öncesinde yüzde 36 olan bu oranın, devrim sırasında yüzde 30'a indiği hatırlatıldı.

Ayrıca devrim sırasında üniversite mezunlarının yüzde 22'si göçü düşünürken, 2016'da bu oranın yüzde 52'ye yükseldiği ifade edildi.

FRANSA İLK HEDEF

Çalışmaya göre, Tunus'tan herhangi bir şekilde göç etmeyi planlayanların ulaşmak istedikleri ülkeler arasında yüzde 19,5'le Fransa ilk sırada yer aldı. Ardından birbirine yakın oranlarda İtalya, Kanada, ABD, Hollanda ve Libya sıralandı.

Göç etmek isteyenlerin yüzde 23'ü işsizliği neden gösterirken, yüzde 21'i maddi imkansızlıklar, yüzde 13,6'sı sosyal sorunlar, yüzde 11,8'i eğitim, yüzde 9,6'u güvenlik sıkıntıları ve yüzde 9,3'ü ailevi sorunlar sebebiyle ülke dışında yaşamak istediğini dile getirdi.