YÄ±ldÄ±z DaÄŸÄ±'nda Ã§Ä±ÄŸ tatbikatÄ±

18:18, 04 Mart 2017 Cumartesi

Yıldız Dağı'nda çığ tatbikatı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Sivas Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde çığ tatbikatı gerçekleştirildi.

Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği, Yıldız Dağı'na gelen 10 kişilik dağcı ekibinden 3'ü çığ düşmesi sonucu kar altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen 30 kişilik AFAD ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) kar altında kalan 3 dağcıyı aradı. Ekipler tarafından yapılan aramalar sonucunda dağcılardan 2'si yaralı,1'i ise hayatını kaybetmiş olarak kar altından çıkartıldı.

Tatbikat ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sivas Valisi Davut Gül, afetlerle her an karşılaşabileceğini belirti.

Afetlerin, kimi zaman deprem, kimi zaman sel, kimi zamansa çığ olarak insanların karşısına çıkabileceğine dikkati çeken Vali Gül, "Bizim millet ve devlet olarak afetlere hazırlıklı olmamız lazım. Bunun için de her ilde AFAD il müdürlükleri var. AFAD Sivas İl Müdürlüğü çığ kurtarma tatbikatı yaptı. Normalde Yıldız Dağı'nda çığ düşme tehlikesi yok ancak Yıldız Dağı'nda olmasa da başka bir yerde olabilir. Sonuçta ülkenin her tarafında çığ zaman zaman her yere düşüyor. Bununla ilgili AFAD'ın kendi personelleri ve gönüllülerin desteğiyle bir tatbikat yapıldı. İnşallah gerçeğini yaşamayız."

Vali Gül, tatbikatta emeği geçenlere teşekkür etti.

AFAD İl Müdürü Nazif Ekici ise tatbikatta temel amaçlarının afet bilincinin oluşması ve doğal afetlere dikkati çekmek olduğunu belirterek, "Doğal afetin bir türü olan çığ ile ilgili de bugün burada bir tatbikat gerçekleştirdik. Fakat burada özellikle üzerine basa basa söylüyoruz ki Yıldız Dağı'nda böyle bir risk yok. Bu sadece gerçekten bir kesit." ifadesini kullandı.

Gül ve beraberindekiler daha sonra AFAD ekipleri tarafından yapılan kardan evi gezdi.