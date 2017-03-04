18:18, 04 Mart 2017 Cumartesi

YÄ±ldÄ±z DaÄŸÄ±'nda Ã§Ä±ÄŸ tatbikatÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Sivas YÄ±ldÄ±z DaÄŸÄ± KÄ±ÅŸ SporlarÄ± ve Turizm Merkezi'nde Ã§Ä±ÄŸ tatbikatÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildi.

Sivas ValiliÄŸinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Ä°l Afet ve Acil Durum MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ (AFAD) tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirilen tatbikatta, senaryo gereÄŸi, YÄ±ldÄ±z DaÄŸÄ±'na gelen 10 kiÅŸilik daÄŸcÄ± ekibinden 3'Ã¼ Ã§Ä±ÄŸ dÃ¼ÅŸmesi sonucu kar altÄ±nda kaldÄ±. Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine gelen 30 kiÅŸilik AFAD ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) kar altÄ±nda kalan 3 daÄŸcÄ±yÄ± aradÄ±. Ekipler tarafÄ±ndan yapÄ±lan aramalar sonucunda daÄŸcÄ±lardan 2'si yaralÄ±,1'i ise hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ olarak kar altÄ±ndan Ã§Ä±kartÄ±ldÄ±.

Tatbikat ardÄ±ndan basÄ±n mensuplarÄ±na aÃ§Ä±klamalarda bulunan Sivas Valisi Davut GÃ¼l, afetlerle her an karÅŸÄ±laÅŸabileceÄŸini belirti.

Afetlerin, kimi zaman deprem, kimi zaman sel, kimi zamansa Ã§Ä±ÄŸ olarak insanlarÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kabileceÄŸine dikkati Ã§eken Vali GÃ¼l, "Bizim millet ve devlet olarak afetlere hazÄ±rlÄ±klÄ± olmamÄ±z lazÄ±m. Bunun iÃ§in de her ilde AFAD il mÃ¼dÃ¼rlÃ¼kleri var. AFAD Sivas Ä°l MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Ã§Ä±ÄŸ kurtarma tatbikatÄ± yaptÄ±. Normalde YÄ±ldÄ±z DaÄŸÄ±'nda Ã§Ä±ÄŸ dÃ¼ÅŸme tehlikesi yok ancak YÄ±ldÄ±z DaÄŸÄ±'nda olmasa da baÅŸka bir yerde olabilir. SonuÃ§ta Ã¼lkenin her tarafÄ±nda Ã§Ä±ÄŸ zaman zaman her yere dÃ¼ÅŸÃ¼yor. Bununla ilgili AFAD'Ä±n kendi personelleri ve gÃ¶nÃ¼llÃ¼lerin desteÄŸiyle bir tatbikat yapÄ±ldÄ±. Ä°nÅŸallah gerÃ§eÄŸini yaÅŸamayÄ±z."

Vali GÃ¼l, tatbikatta emeÄŸi geÃ§enlere teÅŸekkÃ¼r etti.

AFAD Ä°l MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Nazif Ekici ise tatbikatta temel amaÃ§larÄ±nÄ±n afet bilincinin oluÅŸmasÄ± ve doÄŸal afetlere dikkati Ã§ekmek olduÄŸunu belirterek, "DoÄŸal afetin bir tÃ¼rÃ¼ olan Ã§Ä±ÄŸ ile ilgili de bugÃ¼n burada bir tatbikat gerÃ§ekleÅŸtirdik. Fakat burada Ã¶zellikle Ã¼zerine basa basa sÃ¶ylÃ¼yoruz ki YÄ±ldÄ±z DaÄŸÄ±'nda bÃ¶yle bir risk yok. Bu sadece gerÃ§ekten bir kesit." ifadesini kullandÄ±.

GÃ¼l ve beraberindekiler daha sonra AFAD ekipleri tarafÄ±ndan yapÄ±lan kardan evi gezdi.