Filistinli gruplara, ayrılığa son verilmesi çağrısı

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Filistin Demokratik (Halk) Kurtuluş Cephesi (FDHKC) Siyasi Büro Üyesi Salih Nasır, "Devlet Başkanı Mahmut Abbas’ı, tüm ulusal ve İslami güçlere danışarak, tam yetkiye sahip, uzlaşı görüşmelerden çıkan sonuçların uygulandığı ve ayrılığı bitirecek ulusal birlik hükümeti kurmaya çağırıyoruz.” dedi.
Gazze Şeridi’nde onlarca Filistinli, Filistinli gruplar arasındaki ayrılığın sonlandırılması ve İsrail’in uyguladığı ablukanın kaldırılmasını için gösteri düzenledi.
FDHKC tarafından, örgütün kuruluşunun 22. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen yürüyüşe katılan onlarca Filistinli gösterici, Hamas ile Fetih hareketleri arasındaki ayrılığın sona ermesi ve İsrail’in Gazze’ye uyguladığı ablukanın kalkmasını istedi.
FDHKC Siyasi Büro Üyesi Salih Nasır, yaptığı açıklamada, Hamas ile Fetih hareketlerine “iç birliği” sağlama ve aralarındaki ayrılığa son verme çağrısı yaptı.
Ayrılığın sonlandırılmasının, Gazze’ye uygulanan ablukayı kırmanın tek yolu olduğunu vurgulayan Nasır, “Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas’ı, tüm ulusal ve İslami tüm danışarak, tam yetkiye sahip, uzlaşı görüşmelerden çıkan sonuçların uygulandığı ve ayrılığı bitirecek ulusal birlik hükümeti kurmaya çağırıyoruz.”dedi.
Nasır, Filistin halkının 1967 sınırları üzerinde bağımsız devletini kurma hakkına karşı ABD ile İsrail yönetimleri arasındaki iş birliğini kınadı.
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FDHKC Siyasi Büro Üyesi Nası, “Devlet Başkanı Mahmut Abbas’ı, tüm ulusal ve İslami güçlere danışarak, tam yetkiye sahip, uzlaşı görüşmelerden çıkan sonuçların uygulandığı ve ayrılığı bitirecek ulusal birlik hükümeti kurmaya çağırıyoruz” dedi
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