18:44, 04 Mart 2017 Cumartesi

Sinan OÄŸan'a protesto





Eski MHP Milletvekili OÄŸan'Ä±n konuÅŸtuÄŸu kÃ¼rsÃ¼yÃ¼ deviren kiÅŸi, salonda bulunanlar tarafÄ±ndan uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Eski MHP IÄŸdÄ±r Milletvekili Sinan OÄŸan'Ä±n konuÅŸtuÄŸu kÃ¼rsÃ¼yÃ¼ deviren bir kiÅŸi, salonda bulunanlar ve Ã¶zel gÃ¼venlik gÃ¶revlileri tarafÄ±ndan uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±. BeÅŸiktaÅŸ'taki Ã¶zel bir Ã¼niversitede katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± panelde konuÅŸan OÄŸan, konuÅŸmasÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼rken dinleyiciler arasÄ±nda bulunan bir kiÅŸi tepki gÃ¶sterdi. HÄ±zla sahneye Ã§Ä±kÄ±p OÄŸan'Ä±n yanÄ±na giderek kÃ¼rsÃ¼yÃ¼ deviren kiÅŸi, salondakiler ve okulun Ã¶zel gÃ¼venlik gÃ¶revlileri tarafÄ±ndan oradan uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±. Sinan OÄŸan, olayÄ±n ardÄ±ndan konuÅŸmasÄ±na devam ederek, "Bu genÃ§ arkadaÅŸÄ±mÄ±zÄ± kandÄ±rÄ±p buraya gÃ¶nderenler asÄ±l partimize zarar veriyorlar." dedi. OÄŸan'Ä±n protestocu genÃ§ten ÅŸikayetÃ§i olmadÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.

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