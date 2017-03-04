18:51, 04 Mart 2017 Cumartesi

Bulgaristan’da bir cami kundaklandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Plevne’nin Kruşovitsa (Armutçuk) köyündeki cami, perşembe günü kundaklandı.

Yetkili güvenlik makamlarına yapılan ihbar üzerine Perşembe günü yapılan inceleme sonucunda polisler olayı bir vandallık eylemi olarak niteledi ve vandalların camiyi kundakladığını tespit etti.

Olaya yakın bir yerde ikamet eden bir kişinin verdiği ifadelere göre Salı günü saat 4.00 sularında cam kırma sesleri duyuldu. Olay yerinde bulunan maddi kanıtlar, caminin pencere camlarının büyük bir taşla kırıldığını ve ondan sonra da içine ev yapımı bir bomba atıldığını gösterdi. Patlamayla birlikte çıkan yangının camiye ciddi hasar verdiği anlaşıldı. Bir süre sonra yangının kendiliğinden sönmesiyle caminin tamamen yanmaktan kurtulduğu ortaya çıktı.

Köyde imamlık yapan Sevgin Salim’in görev icabı köy dışında bulunmasından dolayı son haftalarda cami kilitliydi. Bu durum suç failinin vandallık eyleminde bulunması için ek bir motivasyon oldu.

Suçun failinin kimliği belli değil. Kruşovitsa Cami Derneği Başkanı, Dolni Dıbnik kasabasında bulunan Polis Merkezine şikayette bulundu.