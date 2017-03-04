DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
11:23, 05 Mart 2017 Pazar
DÄ±ÅŸ Politika
18:56, 04 Mart 2017 Cumartesi

  • PaylaÅŸ
Hatay'da savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ± dÃ¼ÅŸtÃ¼
Hatay'da savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ± dÃ¼ÅŸtÃ¼

Suriye'ye ait Mig21 tipi bir savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ± Ä°dlibâ€™in kuzeyinde dÃ¼ÅŸtÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Hatay'Ä±n samandaÄŸ ilÃ§esi'nde bir savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ ve pilotlarÄ±n paraÅŸÃ¼tle atladÄ±ÄŸÄ± ihbarÄ± yapÄ±ldÄ±.

Ä°lÃ§eye baÄŸlÄ± YaylacÄ±k Mahallesi kÄ±rsalÄ±na saat 18.30 sÄ±ralarÄ±nda bÃ¼yÃ¼k bir gÃ¼rÃ¼ltÃ¼ duyduklarÄ±nÄ± sÃ¶yleyen kÃ¶ylÃ¼ler jandarmaya bilgi verdi. Ä°ddiaya gÃ¶re, Amanos DaÄŸlarÄ± eteklerindeki kÄ±rsal alana bir savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ± dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ pilotlarÄ±nÄ±n da paraÅŸÃ¼tle atladÄ±ÄŸÄ± ihbarÄ±nÄ± alan Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ve Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, bÃ¶lgeye sevk edildi.

YILDIRIM'DAN AÃ‡IKLAMA

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Sabah'a yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada dÃ¼ÅŸen uÃ§aÄŸÄ±n "Suriye rejimine ait MÄ°G 23 model savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±" olduÄŸunu sÃ¶yledi.

YÄ±ldÄ±rm, arama kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Bakan Fikri IÅŸÄ±k da yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "UÃ§aÄŸÄ±n muhalifler tarafÄ±ndan vurulan Suriye rejimine ait bir savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±" dedi.

Â 



Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

DÄ±ÅŸ Politika Haberleri
Gayrimenkul SertifikasÄ±'nÄ±n ilk uygulamasÄ± baÅŸlÄ±yor
Gayrimenkul SertifikasÄ±'nÄ±n ilk uygulamasÄ± baÅŸlÄ±yor

Resmi Gazete'de geÃ§en yÄ±l yayÄ±mlanarak yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe giren Gayrimenkul SertifikasÄ±'nÄ±n ilk uygulamasÄ±, TOKÄ° Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde Makro Ä°nÅŸaat'Ä±n Park Mavera Projesi'nde gerÃ§ekleÅŸtirilecek
GENÃ‡DES baÅŸvurularÄ± iÃ§in yarÄ±n son gÃ¼n
GENÃ‡DES baÅŸvurularÄ± iÃ§in yarÄ±n son gÃ¼n

KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n genÃ§ sanatÃ§Ä±larÄ±n desteklenmesi iÃ§in baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± GENÃ‡DES Projesi'ne baÅŸvurular yarÄ±n sona erecek
KDV yerli Ã¼retim Ã¼zerinde caydÄ±rÄ±cÄ± unsur olmaktan Ã§Ä±kacak
KDV, yerli Ã¼retim Ã¼zerinde caydÄ±rÄ±cÄ± unsur olmaktan Ã§Ä±kacak

Maliye BakanÄ± AÄŸbal, "KDV'yi yerli Ã¼retim Ã¼zerinde baskÄ± olmaktan, caydÄ±rÄ±cÄ± unsur olmaktan Ã§Ä±karacaÄŸÄ±z. KDV Kanununu baÅŸtan sona yeniden dizayn edeceÄŸiz." dedi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan yardÄ±m kampanyasÄ± duyurusu
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan yardÄ±m kampanyasÄ± duyurusu

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, TÃ¼rkiye olarak DoÄŸu Afrika ve Yemen'de yardÄ±ma muhtaÃ§lara yÃ¶nelik, "Ä°nsanlÄ±ÄŸÄ±n #UmuduOl" yardÄ±m kampanyasÄ± baÅŸlattÄ±klarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
Hatay'a dÃ¼ÅŸen savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n pilotu bulundu
Hatay'a dÃ¼ÅŸen savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n pilotu bulundu

Hatay'Ä±n merkez Antakya ilÃ§esi YaylacÄ±k Mahallesi kÄ±rsalÄ±na dÃ¼ÅŸen Suriye'ye ait savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±ndan paraÅŸÃ¼tle atlayan pilot bulunarak, hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±
Tunceli'de yaban hayvanlarÄ± iÃ§in doÄŸaya yem bÄ±rakÄ±ldÄ±
Tunceli'de yaban hayvanlarÄ± iÃ§in doÄŸaya yem bÄ±rakÄ±ldÄ±

KÄ±ÅŸ mevsimin hala etkisini hissettirdiÄŸi Tunceli'de, yaban hayatÄ±nÄ±n korunmasÄ± iÃ§in doÄŸaya yem bÄ±rakÄ±ldÄ±.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan ABD'nin Ä°nsan HaklarÄ± Raporu'na tepki
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan ABD'nin Ä°nsan HaklarÄ± Raporu'na tepki

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, "3 Mart 2017'de yayÄ±mlanan son raporun Ã¼lkemizle ilgili kÄ±sÄ±mlarÄ±nÄ±n kabul edilemeyecek iddialar, yanlÄ±ÅŸ tanÄ±mlamalar ve gerÃ§ekten uzak yorumlar iÃ§erdiÄŸi gÃ¶rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼r" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
Camilerde cuma hutbeleri iÅŸaret diliyle anlatÄ±lacak
Camilerde cuma hutbeleri iÅŸaret diliyle anlatÄ±lacak

Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Cuma gÃ¼nleri namazdan Ã¶nce okunan Cuma Hutbesi'nin iÅŸitme engelliler tarafÄ±ndan anlaÅŸÄ±lmasÄ± iÃ§in iÅŸaret dili uygulamasÄ±nÄ± baÅŸlattÄ±
Hatay'da savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ± dÃ¼ÅŸtÃ¼
Hatay'da savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ± dÃ¼ÅŸtÃ¼

Suriye'ye ait Mig21 tipi bir savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ± Ä°dlibâ€™in kuzeyinde dÃ¼ÅŸtÃ¼
Sinan OÄŸan'a protesto
Sinan OÄŸan'a protesto

Eski MHP Milletvekili OÄŸan'Ä±n konuÅŸtuÄŸu kÃ¼rsÃ¼yÃ¼ deviren kiÅŸi, salonda bulunanlar tarafÄ±ndan uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±
YÄ±ldÄ±z DaÄŸÄ±'nda Ã§Ä±ÄŸ tatbikatÄ±
YÄ±ldÄ±z DaÄŸÄ±'nda Ã§Ä±ÄŸ tatbikatÄ±

AFAD ve UMKE ekiplerince gerÃ§ekleÅŸtirilen tatbikatta senaryo gereÄŸi Ã§Ä±ÄŸ altÄ±nda kalan 3 daÄŸcÄ±dan 2'si yaralÄ±, 1'i ise Ã¶lÃ¼ olarak kar altÄ±ndan Ã§Ä±kartÄ±ldÄ±
Kocaeli'de petrol boru hattÄ±ndan hÄ±rsÄ±zlÄ±k
Kocaeli'de petrol boru hattÄ±ndan hÄ±rsÄ±zlÄ±k

KÃ¶rfez ilÃ§esinde bir oto kuafÃ¶rÃ¼nden kazÄ±lan tÃ¼nelle petrol boru hattÄ±ndan akaryakÄ±t Ã§aldÄ±ÄŸÄ± belirlenin ÅŸÃ¼phelilerin yakalanmasÄ±na Ã§alÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor
MHP'nin Konya'daki 2 ilÃ§e yÃ¶netimi gÃ¶revden alÄ±ndÄ±
MHP'nin Konya'daki 2 ilÃ§e yÃ¶netimi gÃ¶revden alÄ±ndÄ±

Konya'nÄ±n IlgÄ±n ve KadÄ±nhanÄ± ilÃ§esinde MHP Ä°lÃ§e TeÅŸkilatÄ±, genel merkezce gÃ¶revden alÄ±ndÄ±.
AdÄ±yaman'da depremde zarar gÃ¶ren minareler onarÄ±lÄ±yor
AdÄ±yaman'da depremde zarar gÃ¶ren minareler onarÄ±lÄ±yor

AdÄ±yaman'da yaÅŸanan 5,5 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki depremde, merkezde bulunan camilerin minarelerinin alem kÄ±smÄ±nda hasar onarÄ±lÄ±yor
Tunceli'de bazÄ± alanlar quot Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi quot ilan edildi
Tunceli'de bazÄ± alanlar "Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi" ilan edildi

Tunceli'de kent merkezi, OvacÄ±k, PÃ¼lÃ¼mÃ¼r, Hozat ve NazÄ±miye ilÃ§elerindeki bazÄ± alanlarÄ±n 16 Mart'a kadar Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi ilan edildi
BaÅŸbakan Merkel ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
BaÅŸbakan, Merkel ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

BaÅŸbakan Almanya BaÅŸbakanÄ± Merkel ile 1 saatlik verimli bir gÃ¶rÃ¼ÅŸme yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi





TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k
EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
DÃ¼nyada Ramazan
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 