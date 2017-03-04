Hatay'da savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ± dÃ¼ÅŸtÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Hatay'Ä±n samandaÄŸ ilÃ§esi'nde bir savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ ve pilotlarÄ±n paraÅŸÃ¼tle atladÄ±ÄŸÄ± ihbarÄ± yapÄ±ldÄ±.
Ä°lÃ§eye baÄŸlÄ± YaylacÄ±k Mahallesi kÄ±rsalÄ±na saat 18.30 sÄ±ralarÄ±nda bÃ¼yÃ¼k bir gÃ¼rÃ¼ltÃ¼ duyduklarÄ±nÄ± sÃ¶yleyen kÃ¶ylÃ¼ler jandarmaya bilgi verdi. Ä°ddiaya gÃ¶re, Amanos DaÄŸlarÄ± eteklerindeki kÄ±rsal alana bir savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ± dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ pilotlarÄ±nÄ±n da paraÅŸÃ¼tle atladÄ±ÄŸÄ± ihbarÄ±nÄ± alan Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ve Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, bÃ¶lgeye sevk edildi.
YILDIRIM'DAN AÃ‡IKLAMA
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Sabah'a yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada dÃ¼ÅŸen uÃ§aÄŸÄ±n "Suriye rejimine ait MÄ°G 23 model savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±" olduÄŸunu sÃ¶yledi.
YÄ±ldÄ±rm, arama kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.
Bakan Fikri IÅŸÄ±k da yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "UÃ§aÄŸÄ±n muhalifler tarafÄ±ndan vurulan Suriye rejimine ait bir savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±" dedi.
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Resmi Gazete'de geÃ§en yÄ±l yayÄ±mlanarak yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe giren Gayrimenkul SertifikasÄ±'nÄ±n ilk uygulamasÄ±, TOKÄ° Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde Makro Ä°nÅŸaat'Ä±n Park Mavera Projesi'nde gerÃ§ekleÅŸtirilecek
KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n genÃ§ sanatÃ§Ä±larÄ±n desteklenmesi iÃ§in baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± GENÃ‡DES Projesi'ne baÅŸvurular yarÄ±n sona erecek
Maliye BakanÄ± AÄŸbal, "KDV'yi yerli Ã¼retim Ã¼zerinde baskÄ± olmaktan, caydÄ±rÄ±cÄ± unsur olmaktan Ã§Ä±karacaÄŸÄ±z. KDV Kanununu baÅŸtan sona yeniden dizayn edeceÄŸiz." dedi
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, TÃ¼rkiye olarak DoÄŸu Afrika ve Yemen'de yardÄ±ma muhtaÃ§lara yÃ¶nelik, "Ä°nsanlÄ±ÄŸÄ±n #UmuduOl" yardÄ±m kampanyasÄ± baÅŸlattÄ±klarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
Hatay'Ä±n merkez Antakya ilÃ§esi YaylacÄ±k Mahallesi kÄ±rsalÄ±na dÃ¼ÅŸen Suriye'ye ait savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±ndan paraÅŸÃ¼tle atlayan pilot bulunarak, hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±
KÄ±ÅŸ mevsimin hala etkisini hissettirdiÄŸi Tunceli'de, yaban hayatÄ±nÄ±n korunmasÄ± iÃ§in doÄŸaya yem bÄ±rakÄ±ldÄ±.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, "3 Mart 2017'de yayÄ±mlanan son raporun Ã¼lkemizle ilgili kÄ±sÄ±mlarÄ±nÄ±n kabul edilemeyecek iddialar, yanlÄ±ÅŸ tanÄ±mlamalar ve gerÃ§ekten uzak yorumlar iÃ§erdiÄŸi gÃ¶rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼r" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Cuma gÃ¼nleri namazdan Ã¶nce okunan Cuma Hutbesi'nin iÅŸitme engelliler tarafÄ±ndan anlaÅŸÄ±lmasÄ± iÃ§in iÅŸaret dili uygulamasÄ±nÄ± baÅŸlattÄ±
Suriye'ye ait Mig21 tipi bir savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ± Ä°dlibâ€™in kuzeyinde dÃ¼ÅŸtÃ¼
Eski MHP Milletvekili OÄŸan'Ä±n konuÅŸtuÄŸu kÃ¼rsÃ¼yÃ¼ deviren kiÅŸi, salonda bulunanlar tarafÄ±ndan uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±
AFAD ve UMKE ekiplerince gerÃ§ekleÅŸtirilen tatbikatta senaryo gereÄŸi Ã§Ä±ÄŸ altÄ±nda kalan 3 daÄŸcÄ±dan 2'si yaralÄ±, 1'i ise Ã¶lÃ¼ olarak kar altÄ±ndan Ã§Ä±kartÄ±ldÄ±
KÃ¶rfez ilÃ§esinde bir oto kuafÃ¶rÃ¼nden kazÄ±lan tÃ¼nelle petrol boru hattÄ±ndan akaryakÄ±t Ã§aldÄ±ÄŸÄ± belirlenin ÅŸÃ¼phelilerin yakalanmasÄ±na Ã§alÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor
Konya'nÄ±n IlgÄ±n ve KadÄ±nhanÄ± ilÃ§esinde MHP Ä°lÃ§e TeÅŸkilatÄ±, genel merkezce gÃ¶revden alÄ±ndÄ±.
AdÄ±yaman'da yaÅŸanan 5,5 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki depremde, merkezde bulunan camilerin minarelerinin alem kÄ±smÄ±nda hasar onarÄ±lÄ±yor
Tunceli'de kent merkezi, OvacÄ±k, PÃ¼lÃ¼mÃ¼r, Hozat ve NazÄ±miye ilÃ§elerindeki bazÄ± alanlarÄ±n 16 Mart'a kadar Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi ilan edildi
BaÅŸbakan Almanya BaÅŸbakanÄ± Merkel ile 1 saatlik verimli bir gÃ¶rÃ¼ÅŸme yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi