18:56, 04 Mart 2017 Cumartesi

Hatay'da savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ± dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ iddiasÄ±





Suriye'ye ait Mig21 tipi bir savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ± Ä°dlibâ€™in kuzeyinde dÃ¼ÅŸtÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Hatay'Ä±n samandaÄŸ ilÃ§esi'nde bir savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ ve pilotlarÄ±n paraÅŸÃ¼tle atladÄ±ÄŸÄ± ihbarÄ± yapÄ±ldÄ±. Ä°lÃ§eye baÄŸlÄ± YaylacÄ±k Mahallesi kÄ±rsalÄ±na saat 18.30 sÄ±ralarÄ±nda bÃ¼yÃ¼k bir gÃ¼rÃ¼ltÃ¼ duyduklarÄ±nÄ± sÃ¶yleyen kÃ¶ylÃ¼ler jandarmaya bilgi verdi. Ä°ddiaya gÃ¶re, Amanos DaÄŸlarÄ± eteklerindeki kÄ±rsal alana bir savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ± dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ pilotlarÄ±nÄ±n da paraÅŸÃ¼tle atladÄ±ÄŸÄ± ihbarÄ±nÄ± alan Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ve Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, bÃ¶lgeye sevk edildi. YILDIRIM'DAN AÃ‡IKLAMA BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Sabah'a yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada dÃ¼ÅŸen uÃ§aÄŸÄ±n "Suriye rejimine ait MÄ°G 23 model savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±" olduÄŸunu sÃ¶yledi. YÄ±ldÄ±rm, arama kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. Bakan Fikri IÅŸÄ±k da yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "UÃ§aÄŸÄ±n muhalifler tarafÄ±ndan vurulan Suriye rejimine ait bir savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±" dedi. Â

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