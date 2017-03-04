19:02, 04 Mart 2017 Cumartesi

Camilerde cuma hutbeleri iÅŸaret diliyle anlatÄ±lacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

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Cuma namazlarÄ± Ã¶ncesinde okunan Cuma Hutbesi, Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n yeni uygulamasÄ± kapsamÄ±nda iÅŸaret dili uzmanÄ± bir kiÅŸi tarafÄ±ndan anlatÄ±lacak.

Ä°ÅŸitme engellilerin de camilerde rahatlÄ±kla ibadet edilmesi iÃ§in yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe konulan uygulamada, her cuma namazÄ± Ã¶ncesi okunan Cuma Hutbesi, eÅŸzamanlÄ± olarak iÅŸitme engellilere Ã¶zel olarak bir uzman tarafÄ±ndan minberin Ã¶nÃ¼nden iÅŸaret diliyle anlatÄ±lacak.

TÃœRKÄ°YE GENELÄ°NDE 60 CAMÄ°DE VAR

Ä°ÅŸitme engellilerin ibadet etmek iÃ§in camiye geldiklerinde cuma hutbesi hakkÄ±nda bilgi sahibi olmamalarÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§mek iÃ§in adÄ±m atan Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, TÃ¼rkiye genelinde 60 camide "Ä°ÅŸaret Dili ile Cuma Hutbesi" uygulamasÄ±nÄ± devreye soktu.

Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde minberin Ã¶nÃ¼ne geÃ§en ve iÅŸaret diliyle Cuma Hutbesi'ni iÅŸitme engellilere anlatan Mahmut KÃ¼Ã§Ã¼k, "Ä°ÅŸitme engelliler de dinin yolunu bilsin, kendi yollarÄ±nÄ± Ã§izebilsin diye onlarÄ±n ana dili olan iÅŸaret dili ile gÃ¶nÃ¼llerine girebiliyoruz. KonuÅŸarak anlatsak anlamalarÄ± mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil, ancak iÅŸaret diliyle anlattÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda rahatlÄ±kla iletiÅŸim kurabiliyoruz" dedi.

"YÄ±llarca gidip geliyoruz, anlayamÄ±yor ve sinirleniyorduk" diyen iki iÅŸitme engelli Dursun Ä°lhan ve Ahmet Hulusi Ã‡etin uygulama hakkÄ±nda mutluluk vesilesi diye bahsediyor ve uygulamadan oldukÃ§a memnun.

Diyanet Ä°ÅŸleri, aynÄ± zamanda internet Ã¼zerinden yayÄ±nlanan videolarla da iÅŸitme engellilere iÅŸaret diliyle Cuma Hutbesi'ni anlatÄ±yor. Diyanet'in YouTube kanalÄ± olan Diyanet TV'den her hafta Cuma Hutbesi video ÅŸeklinde iÅŸaret dili ile yayÄ±nlanacak.

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