Güncelleme: 19:14, 04 Mart 2017 Cumartesi

İngiltere'de Ulusal Sağlık Sistemi protestosu





İngiltere'nin başkenti Londra'da 200 bin kişi, Ulusal Sağlık Sistemi'ni (NHS) savunmak için bir araya geldi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İngiltere tarihinin gelmiş geçmiş en büyük sağlık protestosu bugün başkent Londra'da gerçekleştirildi. Hükümetin Ulusal Sağlık Sistemi'ni (NHS) özelleştirme çabalarına karşı, yüz binlerce kişi, NHS'e sahip çıktı. ​'NHS yürüyüşümüz' sloganı ile Halk Meclisi ve UNITE sendikası tarafından örgütlenen gösteride, Theresa May hükümetinin NHS'e yönelik kesinti, özelleştirme ve hastane kapatma adımları protesto edildi. Uzman doktor, asistan doktor, hemşire ve hasta bakıcıların ülke çapında katılım sağladığı gösteride, 'Kirli ellerinizi hastanelerimizden çekin' sloganları atıldı. Tavistock Meydanı'nda başlayan yürüyüş Parlamento Meydanı'na kadar sürdü ve burada düzenlenen mitingle sona erdi. İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn'in de katıldığı gösteride, Sağlık Bakanı Jeremy Hunt'a yönelik tepkiler öne çıktı. Protestonun, İngiltere tarihinde şimdiye kadar düzenlenmiş en büyük NHS gösterisi olduğu bildirildi.

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