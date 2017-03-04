19:26, 04 Mart 2017 Cumartesi

Rusya, Kırım’daki S-400’lerin sayısını arttıracak





Rusya Federasyonu, işgal ettiği Kırım yarımadasının batı bölgesinde “Triumf” adlı S-400 hava savunma sistemi konuşlandırmayı planlıyor.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Rusya Federasyonu, işgal ettiği Kırım yarımadasının batı bölgesinde konuşlandırmayı planladığı “Triumf” adlı S-400 hava savunma sistemlerinin 2017 yılının ikinci yarısında devreye sokulacağı iddia edildi. Kırım Haber Ajansı'nın, Kremlin’in kontrolü altında bulunan medyalara dayandırdığı habere göre, Rusya Savunma Bakanlığı’ndaki kaynağa atıfla bildirdiğine göre, Kırım savunması S-400 hava savunma sistemleriyle güçlendirilecek.



Açıklamada, “Kırım’ın hava savunması, 2017 yılının ikinci yarısında S-400 hava savunma sistemleri sayesinde güçlendirilecek. Söz konusu sistemler, yarımadanın batı bölgesine konuşlandırılacak” denildi. Bunun dışında Rusya Savunma Bakanlığı’nın 2018 yılına kadar, Kırım’da konuşlandırılacak iki füze alayına bağlı üçüncü bir tümenin dahil edilmesi planlandığı belirtildi.



Rusya tarafından işgal edilen Kırım’da Rus silahlı kuvvetleri tarafından konuşlandırılmış Triumf S- 400 tipi hava savunma sistemlerinin 13 Ocak tarihinde törenle devreye girdiği bildirilmişti.



Bunun dışında işgalcilerin Akyar (Sivastopol)-Kefe uçaksavar füze alayı, 2016 yılında Triumf S-400 tipi hava savunma sistemiyle donatılmıştı.



Rusya'nın en güçlü yerden havaya füze savunma sistemi olan Triumf S-400, 400 kilometre menzile sahip. Sistem, balistik füzeler ve Cruise füzeleri dahil menzili dahilinde havadaki tüm hedefleri yok edebiliyor.

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