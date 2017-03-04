Afganistan'da DEAŞ'ın kaçırdığı 12 hoca serbest

Mısır ile Etiyopya'yı karşı karşıya getiren "Hedasi Barajı"

Emekli Tuğgeneral Muslim, "Hedasi Barajı'nı doğrudan hedef alan askeri çözümü yakın bir ihtimal olarak görmüyorum. Ancak Mısır'ın ulusal güvenliği ile ilgili bir durum söz konusu olduğu için diğer tüm seçenekler tükendiğinde askeri seçenek de gözardı edilemez" açıklamasında bulundu