Afganistan'da DEAŞ'ın kaçırdığı 12 hoca serbest

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Afganistan'ın doğusunda Nangarhar vilayetinin Deh Bala ilçesinde yaklaşık iki ay önce DEAŞ tarafından kaçırılan 12 medrese hocası serbest bırakıldı.
Afganistan Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, yaklaşık iki ay önce DEAŞ üyelerince kaçırılan medrese hocalarının, kanaat önderlerinin arabuluculuğu sonucu serbest kaldığı bildirildi.
Açıklamada, hocaların sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi.
DEAŞ üyeleri, yaklaşık iki ay önce Deh Bala ilçesindeki Mişir Mullah Sahip Medresesi'nde ders veren 12 kişiyle iki medrese çalışanını kaçırmıştı.
Afganistan'da yaklaşık iki ay önce DEAŞ tarafından kaçırılan 12 medrese hocası serbest bırakıldı.
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