09:17, 05 Mart 2017 Pazar

TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n | 5 Mart 2017

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

1-Â CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Ä°stanbul'da Abdi Ä°pekÃ§i Spor Salonu'nda dÃ¼zenlenecek KadÄ±n ve Demokrasi BuluÅŸmasÄ± ProgramÄ± ile Yahya Kemal BeyatlÄ± GÃ¶steri Merkezi'ndeki TokatlÄ±lar Gecesi'ne katÄ±lacak.Â

2-Â Â AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ve BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, BingÃ¶l'de ValiliÄŸi ziyaret edecek ve partisinin 15 Temmuz DemokrasiÌ‡ MeydanÄ±'ndaki mitinginde halka hitap edecek.

- YÄ±ldÄ±rÄ±m, daha sonra partisinin BelediÌ‡ye MeydanÄ±'nda dÃ¼zenlenecek mitingine katÄ±lacak ve ValiliÄŸi ziyaret edecek.

YASAMA YÃœRÃœTME SÄ°YASET

1- BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± TuÄŸrul TÃ¼rkeÅŸ, Ä°ngiltere ziyareti kapsamÄ±nda TÃ¼rk toplumu temsilcileriyle Londra'da bir araya gelecek.

2- Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ, Yozgat'ta SaÄŸlÄ±k-Sen Ä°l Divan ToplantÄ±sÄ±, Ä°mam Hatip Liseleri ArasÄ± Kur'an-Ä± Kerim Okuma YarÄ±ÅŸmasÄ± Ã–dÃ¼l TÃ¶reni ve CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± HÃ¼kÃ¼met Sistemi Halk OylamasÄ± Kampanya TanÄ±tÄ±m ToplantÄ±sÄ±'na katÄ±lacak.

3- Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanÄ± Mehmet MÃ¼ezzinoÄŸlu, Bursa'da Balkan-Rumeli Ã‡alÄ±ÅŸtayÄ±'na veÂ AK Parti Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± DanÄ±ÅŸma Meclisi'ne iÅŸtirak edecek.Â

4- GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Akif Ã‡aÄŸatay KÄ±lÄ±Ã§, Samsun'da AK Parti Ä°l YÃ¶netim Kurulu Ã¼yeleri, ilÃ§e belediye baÅŸkanlarÄ± ve partisininÂ ilÃ§e baÅŸkanlarÄ±yla bir araya gelecek, partisinin GenÃ§lik KollarÄ±nÄ±n "GenÃ§ KÃ¼rsÃ¼ ProgramÄ±"nda konuÅŸacak.

5- Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu, Mardin'in KÄ±zÄ±ltepe, Nusaybin ve Midyat ilÃ§elerinde Ã§eÅŸitli temaslarda bulunacak, Midyat mitingine katÄ±lacak ve AK Parti Mardin Ä°l DanÄ±ÅŸma Meclisi'ne katÄ±lacak.

6- Milli EÄŸitim BakanÄ± Ä°smet YÄ±lmaz, Tarsus ilÃ§esinde muhtarlarla kahvaltÄ±da buluÅŸacak, Mersin SivaslÄ±lar DerneÄŸini ve ValiliÄŸi ziyaret edecek.

7- Orman ve Su Ä°ÅŸleri BakanÄ± Veysel EroÄŸlu, Antalya kent merkezi, GazipaÅŸa ve Manavgat ilÃ§elerinde DSÄ° tarafÄ±ndan inÅŸa edilen tesislerin toplu temel atma ve aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renleri ile "Okullar Hayat Olsun Projesi" kapsamÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilecek fidan dikim programÄ±na katÄ±lacak, Valilik ile GazipaÅŸa ve Serik belediyelerini ziyaret edecek, GazipaÅŸa HacÄ± Musa Ã‡ayÄ±'nda incelemelerde bulunacak.

EKONOMÄ°

1- BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Nurettin Canikli, Hatay'da ValiliÄŸi ziyaret edecek, sanayici ve iÅŸ adamlarÄ±yla toplantÄ±da bir araya gelecek, AK Parti Ä°skenderun Ä°lÃ§e BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda ve akÅŸam yemeÄŸinde partililerle buluÅŸacak.

2- Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanÄ± Faruk Ã–zlÃ¼, Bilecik'te ValiliÄŸi, AK Parti Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Belediye'yi, TSO'yu ve Åžeyh Edebali TÃ¼rbesi'ni ziyaret edecek, AK Parti SÃ¶ÄŸÃ¼t Ä°lÃ§e DanÄ±ÅŸma Meclisi'ne iÅŸtirak edecek.

3- Ekonomi BakanÄ± Nihat Zeybekci, Avrupa Denizlililer DerneÄŸi ve TRT tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan "Ã–zay GÃ¶nlÃ¼m'Ã¼ Anma ProgramÄ±"na ve Almanya'da AK Parti YurtdÄ±ÅŸÄ± SeÃ§im Koordinasyon Merkezi tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan programa katÄ±lacak,Â Almanya'ya hareketi Ã¶ncesinde Denizli Ã‡ardak HavalimanÄ±'nda basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenleyecek.

4- KalkÄ±nma BakanÄ± LÃ¼tfi Elvan, Karaman'da ValiliÄŸi ziyaret edecek, iÅŸ adamlarÄ±, meslek odalarÄ± ve STK temsilcileriyle toplantÄ± yapacak, Belediye'ye, AK Parti Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na, esnafa ve MÃœSÄ°AD BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na ziyarette bulunacak.

5- Maliye BakanÄ± Naci AÄŸbal, Sakarya'da Serbest Muhasebeci Mali MÃ¼ÅŸavirler OdasÄ± yetkilileriyleÂ bir araya gelecek, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Kongresi'ne katÄ±lacak, TSOÂ yetkilileri ile toplantÄ±da buluÅŸacak, esnaf ziyareti yapacak ve AkyazÄ± ilÃ§esindeki TopaÄŸaÃ§ Mahalle BuluÅŸmasÄ±'na iÅŸtirak edecek.

6- UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan, Ä°stanbul'da UluslararasÄ± Nakliyeciler DerneÄŸi Genel Kuruluna katÄ±lacak, kanaat Ã¶nderleri ile toplantÄ± yapacak, Prof. Dr. Necmettin Erbakan ParkÄ± KÃ¼ltÃ¼r Merkezi'nde genÃ§lerle bir araya gelecek ve STK temsilcileri ile buluÅŸacak.

DÃœNYA-DÄ°PLOMASÄ°

1- DEAÅž'Ä±n elinde tuttuÄŸu Musul'u kurtarma operasyonuna iliÅŸkin geliÅŸmeler izleniyor.

2- Suriye iÃ§ savaÅŸÄ±ndaki geliÅŸmeler ve FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± takip ediliyor.

3- Yemen'deki iÃ§ savaÅŸla ilgili geliÅŸmeler izleniyor.

KÃœLTÃœR SANAT

1- KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Nabi AvcÄ±, Ä°stanbul LÃ¼tfi KÄ±rdar Kongre Merkezi'nde dÃ¼zenlenen 3. Milli KÃ¼ltÃ¼r ÅžurasÄ±'nÄ±n sonuÃ§ raporunun okunacaÄŸÄ± kapanÄ±ÅŸ tÃ¶renine katÄ±lacak.

SPOR

1- Avrupa Salon Atletizm ÅžampiyonasÄ±, SÄ±rbistan'da sona erecek.

2- Spor Toto SÃ¼per Lig'de 23. haftaya Medipol BaÅŸakÅŸehir-Aytemiz Alanyaspor, Adanaspor-Atiker Konyaspor, FenerbahÃ§e-OsmanlÄ±spor, Kayserispor-KasÄ±mpaÅŸa maÃ§larÄ±yla devam edilecek.

3- Spor Toto Basketbol SÃ¼per Ligi'nin 20. haftasÄ±, Muratbey UÅŸak-Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor ve Trabzonspor Medical Park-Galatasaray OdeabankÂ

mÃ¼sabakalarÄ±yla sÃ¼recek.

4- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 19. haftasÄ±, Seramiksan-EczacÄ±baÅŸÄ±Â VitrA ve NilÃ¼fer Belediyespor-BeÅŸiktaÅŸ karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ±yla sona erecek.

5- Voleybolda Efeler Ligi'nin 18. haftasÄ±, Tokat Belediye Plevne-Ziraat BankasÄ±,Â Ä°negÃ¶l Belediyespor-BeÅŸiktaÅŸ, Halkbank-Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor ve Galatasaray HDI Sigorta-FenerbahÃ§e maÃ§larÄ±yla tamamlanacak.

6- TFF 1. Lig'de 23. haftaya Denizlispor-Samsunspor, Ãœmraniyespor-Giresunspor,Â BalÄ±kesirspor-Evkur Yeni Malatyaspor ve Manisaspor-BandÄ±rmaspor maÃ§larÄ±ylaÂ devam edilecek.

7- Spor Toto 2. Lig'de 25, Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta 28, 2 ve 3. gruplarda daÂ 25. hafta mÃ¼sabakalarÄ± oynanacak.Â

Ã–ZEL HABER

1-Â "TÃ¼rksat 6A'yÄ± milli ve yerli katkÄ±larla Ã¼lkemizde Ã¼retmiÅŸ olacaÄŸÄ±z"

- UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan:

"(TÃ¼rkiye Uzay AjansÄ± kurulmasÄ±na iliÅŸkin) TÃ¼rksat 5A ve 5B ile birlikte yerli Ã¼rÃ¼n katkÄ±sÄ±nÄ±, milli Ã¼rÃ¼n katkÄ±sÄ±nÄ± artÄ±rarak Ã¼lkemizde de artÄ±k uydu parÃ§alarÄ±nÄ± Ã¼retebilir hale geleceÄŸiz ve TÃ¼rksat 6A'yÄ± inÅŸallah tamamen milli ve yerli katkÄ±larla Ã¼lkemizde Ã¼retmiÅŸ olacaÄŸÄ±z"

- "DolayÄ±sÄ±yla TÃ¼rkiye Uzay AjansÄ±yla birlikte bundan sonra uydu Ã¼reten, uydu fÄ±rlatan ama bununla yetinmeyip uydu ihraÃ§ eden bir Ã¼lke haline gelmek istiyoruz. Tabii sadece uydu yapmak yetmiyor. BunlarÄ±n fÄ±rlatÄ±labilme kapasitesi ve kabiliyeti de Ã¼lkeler iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli. Biz de inÅŸallah TÃ¼rkiye Uzay AjansÄ±yla birlikte artÄ±k fÄ±rlatma kabiliyetine de haiz bir Ã¼lke olacaÄŸÄ±z"

2- Ãœreticiye "sÃ¼per" teÅŸvikler yolda

- GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanÄ± BÃ¼lent TÃ¼fenkci:

- "Sebze ve meyve tiÌ‡caretiÌ‡ndeki lojiÌ‡stiÌ‡k altyapÄ±nÄ±n geliÌ‡ÅŸtiÌ‡riÌ‡lmesiÌ‡ne yÃ¶nelik 17 ilde teÅŸvik verilecek"

- "250 bin lira ile 2 milyon lira arasÄ±nda deÄŸiÅŸen teÅŸvikler kapsamÄ±nda bu alandaki yatÄ±rÄ±mlarÄ±n azamiÌ‡ yÃ¼zde 75'iÌ‡ karÅŸÄ±lanacak"

- "AltyapÄ± desteÄŸiÌ‡ne ek olarak uygun ve yeterliÌ‡ personel iÌ‡stiÌ‡hdamÄ±na yÃ¶neliÌ‡k teÅŸviÌ‡klerle de Ã¼reticilerimizin yanÄ±nda yer alacaÄŸÄ±z"

- "2017 yÄ±lÄ±nda liÌ‡sanslÄ± depo kapasiÌ‡temiÌ‡ziÌ‡ yÃ¼zde 100 oranÄ±nda artÄ±racaÄŸÄ±z"

3-Â Borsa Ä°stanbul'daki ÅŸirketlerin deÄŸeri 700 milyar liraya dayandÄ±Â

- GeÃ§en yÄ±lÄ±n sonunda Borsa Ä°stanbul'daki ÅŸirketlerin toplam piyasa deÄŸeri yaklaÅŸÄ±k 616 milyar lira olurken, bu rakam 3 Mart 2017 kapanÄ±ÅŸÄ± itibarÄ±yla 699 milyar lira olarak hesaplandÄ±

- Piyasa deÄŸeri 2016 sonu itibarÄ±yla en yÃ¼ksek 20 ÅŸirketten, deÄŸer artÄ±ÅŸÄ±nÄ±n ÅŸampiyonu 6 milyar 794 milyon lira ile Ä°ÅŸ BankasÄ± oldu

- HalihazÄ±rda listenin zirvesinde yer alan KoÃ§ Holding'in piyasa deÄŸeri 38 milyar 545 milyon liraya Ã§Ä±karak, 40 milyar lira sÄ±nÄ±rÄ±na dayandÄ±

- Borsa Ä°stanbul'un 2016 sonunda en deÄŸerli 20 ÅŸirketinin 8'ini bankalar oluÅŸtururken, bu rakam Denizbank'Ä±n listeden Ã§Ä±kmasÄ±yla 7'ye geriledi

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