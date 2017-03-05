09:30, 05 Mart 2017 Pazar

Hatay'a dÃ¼ÅŸen savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n pilotu bulundu





Hatay'Ä±n merkez Antakya ilÃ§esi YaylacÄ±k Mahallesi kÄ±rsalÄ±na dÃ¼ÅŸen Suriye'ye ait savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±ndan paraÅŸÃ¼tle atlayan pilot bulunarak, hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Hatay'Ä±n merkezÂ Antakya ilÃ§esi YaylacÄ±k MahallesiÂ kÄ±rsalÄ±na dÃ¼ÅŸenÂ Suriye'ye ait savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±ndan paraÅŸÃ¼tle atlayanÂ pilot bulunarak, hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±.Â AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±n dÃ¼ÅŸmesinin ardÄ±ndan, gÃ¶rgÃ¼ tanÄ±klarÄ±nÄ±n ifadesi doÄŸrultusunda paraÅŸÃ¼tle atladÄ±ÄŸÄ± belirlenen pilotun bulunabilmesi iÃ§in havadan ve karadan arama Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yapÄ±ldÄ±. Polis ve jandarma Ã¶zel harekat timlerinin yanÄ± sÄ±ra arama kurtarma kÃ¶peklerinin de katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmada, Fatikli Mahallesi'ndeki Ayvaderesi mevkisinde pilotun paraÅŸÃ¼tÃ¼nÃ¼n bulunmasÄ± Ã¼zerine, Ã§alÄ±ÅŸmalar bu alanda yoÄŸunlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±. YaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle bÃ¶lgenin Ã§amurlu olmasÄ± ve pilotun ayak izlerinin kaybolmasÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± gÃ¼Ã§leÅŸtirdi. Pilotun yÃ¼ksek yerlere Ã§Ä±karak, telsiz baÄŸlantÄ±sÄ± kurabileceÄŸini deÄŸerlendiren ekipler, Ayvaderesi mevkisinin tepelik alanlarÄ±nda aramalara aÄŸÄ±rlÄ±k verdi. PÄ°LOT, 9 SAATLÄ°K Ã‡ALIÅžMANIN ARDINDAN BULUNDU Ekipler, uÃ§aÄŸÄ±n pilotunu 9 saatlik Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan, paraÅŸÃ¼tÃ¼n bulunduÄŸu yerden yaklaÅŸÄ±k 500 metre uzakta bitkin halde buldu. Suriye uyruklu olduÄŸu Ã¶ÄŸrenilen ve ismi henÃ¼z belirtilmeyen pilot, ekiplerce AltÄ±nÃ¶zÃ¼ Ä°lÃ§e Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Burada ambulansta ilk mÃ¼dahalesi yapÄ±lan pilot, daha sonra Hatay Devlet Hastanesi'nde tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±. UÃ§aÄŸÄ±n tek kiÅŸilik olduÄŸu ve baÅŸka pilot bulunmadÄ±ÄŸÄ±, bÃ¶lgedeki arama tarama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n sonlandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

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