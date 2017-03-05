Hatay'a dÃ¼ÅŸen savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n pilotu bulundu

Hatay'Ä±n merkezÂ Antakya ilÃ§esi YaylacÄ±k MahallesiÂ kÄ±rsalÄ±na dÃ¼ÅŸenÂ Suriye'ye ait savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±ndan paraÅŸÃ¼tle atlayanÂ pilot bulunarak, hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±.Â
AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±n dÃ¼ÅŸmesinin ardÄ±ndan, gÃ¶rgÃ¼ tanÄ±klarÄ±nÄ±n ifadesi doÄŸrultusunda paraÅŸÃ¼tle atladÄ±ÄŸÄ± belirlenen pilotun bulunabilmesi iÃ§in havadan ve karadan arama Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yapÄ±ldÄ±.
Polis ve jandarma Ã¶zel harekat timlerinin yanÄ± sÄ±ra arama kurtarma kÃ¶peklerinin de katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmada, Fatikli Mahallesi'ndeki Ayvaderesi mevkisinde pilotun paraÅŸÃ¼tÃ¼nÃ¼n bulunmasÄ± Ã¼zerine, Ã§alÄ±ÅŸmalar bu alanda yoÄŸunlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.
YaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle bÃ¶lgenin Ã§amurlu olmasÄ± ve pilotun ayak izlerinin kaybolmasÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± gÃ¼Ã§leÅŸtirdi.
Pilotun yÃ¼ksek yerlere Ã§Ä±karak, telsiz baÄŸlantÄ±sÄ± kurabileceÄŸini deÄŸerlendiren ekipler, Ayvaderesi mevkisinin tepelik alanlarÄ±nda aramalara aÄŸÄ±rlÄ±k verdi.
Ekipler, uÃ§aÄŸÄ±n pilotunu 9 saatlik Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan, paraÅŸÃ¼tÃ¼n bulunduÄŸu yerden yaklaÅŸÄ±k 500 metre uzakta bitkin halde buldu.
Suriye uyruklu olduÄŸu Ã¶ÄŸrenilen ve ismi henÃ¼z belirtilmeyen pilot, ekiplerce AltÄ±nÃ¶zÃ¼ Ä°lÃ§e Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
Burada ambulansta ilk mÃ¼dahalesi yapÄ±lan pilot, daha sonra Hatay Devlet Hastanesi'nde tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±.
UÃ§aÄŸÄ±n tek kiÅŸilik olduÄŸu ve baÅŸka pilot bulunmadÄ±ÄŸÄ±, bÃ¶lgedeki arama tarama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n sonlandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.
Resmi Gazete'de geÃ§en yÄ±l yayÄ±mlanarak yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe giren Gayrimenkul SertifikasÄ±'nÄ±n ilk uygulamasÄ±, TOKÄ° Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde Makro Ä°nÅŸaat'Ä±n Park Mavera Projesi'nde gerÃ§ekleÅŸtirilecek
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Maliye BakanÄ± AÄŸbal, "KDV'yi yerli Ã¼retim Ã¼zerinde baskÄ± olmaktan, caydÄ±rÄ±cÄ± unsur olmaktan Ã§Ä±karacaÄŸÄ±z. KDV Kanununu baÅŸtan sona yeniden dizayn edeceÄŸiz." dedi
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, TÃ¼rkiye olarak DoÄŸu Afrika ve Yemen'de yardÄ±ma muhtaÃ§lara yÃ¶nelik, "Ä°nsanlÄ±ÄŸÄ±n #UmuduOl" yardÄ±m kampanyasÄ± baÅŸlattÄ±klarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
Hatay'Ä±n merkez Antakya ilÃ§esi YaylacÄ±k Mahallesi kÄ±rsalÄ±na dÃ¼ÅŸen Suriye'ye ait savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±ndan paraÅŸÃ¼tle atlayan pilot bulunarak, hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±
KÄ±ÅŸ mevsimin hala etkisini hissettirdiÄŸi Tunceli'de, yaban hayatÄ±nÄ±n korunmasÄ± iÃ§in doÄŸaya yem bÄ±rakÄ±ldÄ±.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, "3 Mart 2017'de yayÄ±mlanan son raporun Ã¼lkemizle ilgili kÄ±sÄ±mlarÄ±nÄ±n kabul edilemeyecek iddialar, yanlÄ±ÅŸ tanÄ±mlamalar ve gerÃ§ekten uzak yorumlar iÃ§erdiÄŸi gÃ¶rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼r" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
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