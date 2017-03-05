09:48, 05 Mart 2017 Pazar

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan yardÄ±m kampanyasÄ± duyurusu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Sosyal paylaÅŸÄ±m sitesiÂ Twitter'daki hesabÄ±ndan TÃ¼rkÃ§e, Ä°ngilizce ve ArapÃ§a paylaÅŸÄ±mlarda bulunanÂ CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, "DoÄŸu Afrika Ã¼lkeleri Somali, Etiyopya, Kenya ve GÃ¼ney Sudan ile birlikte Yemen'de bÃ¼yÃ¼k bir insani kriz riski bulunuyor." ifadesini kullandÄ±.

KuraklÄ±ÄŸa baÄŸlÄ± aÃ§lÄ±k tehdidinin ciddi boyutlara ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bu Ã¼lkelerin yardÄ±m Ã§aÄŸrÄ±larÄ±na asla kayÄ±tsÄ±z kalamayacaklarÄ±nÄ± aktaran ErdoÄŸan, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"TÃ¼rkiye olarak DoÄŸu Afrika ve Yemen'de yardÄ±ma muhtaÃ§ kardeÅŸlerimize yÃ¶nelik bir yardÄ±m kampanyasÄ± baÅŸlatÄ±yoruz. Ä°nsanlÄ±ÄŸÄ±n #UmuduOl. DoÄŸu Afrika ya da Yemen yazÄ±p 2868'e SMS gÃ¶nderin, @TurkKizilayi'nÄ±n yardÄ±m kampanyasÄ±na 10 lira ile destek olun. Ä°nsanlÄ±ÄŸÄ±n #UmuduOl"