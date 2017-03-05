09:59, 05 Mart 2017 Pazar

KDV, yerli Ã¼retim Ã¼zerinde caydÄ±rÄ±cÄ± unsur olmaktan Ã§Ä±kacak





Maliye BakanÄ± AÄŸbal, "KDV'yi yerli Ã¼retim Ã¼zerinde baskÄ± olmaktan, caydÄ±rÄ±cÄ± unsur olmaktan Ã§Ä±karacaÄŸÄ±z. KDV Kanununu baÅŸtan sona yeniden dizayn edeceÄŸiz." dedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Maliye BakanÄ± Naci AÄŸbal, Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali MÃ¼ÅŸavirler OdasÄ±'nÄ± ziyaretinde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, meslek mensuplarÄ±nÄ±n kazanÄ±mlarÄ±nÄ± arttÄ±ran, onlarÄ± gÃ¼Ã§lendiren gÃ¼venceleri getirmeleri gerektiÄŸini anlattÄ±. BakanlÄ±k olarak vergi mÃ¼kellefleri bakÄ±mÄ±ndan Ã§ok sayÄ±da yasal dÃ¼zenleme yaptÄ±klarÄ±nÄ±, bunu vergiyi tam ve zamanÄ±nda almak iÃ§in yaptÄ±klarÄ±nÄ± kaydeden AÄŸbal, bunun da getirdiÄŸi bir takÄ±m sÃ¼reÃ§ler olduÄŸunu dile getirerek, bu durumdan muhasebecilerin birinci derecede etkilendiÄŸini bildirdi. HABERÄ°N DEVAMI Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYIN

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