10:06, 05 Mart 2017 Pazar

Somali’de son iki günde 110 kişi açlıktan öldü





Somali’nin güney batısındaki Bay bölgesinde son 2 günde 110 kişi açlıktan hayatını kaybetti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Somali Başbakanı Hasan Ali Hayri, Ulusal Kuraklık Komitesi ile düzenlediği toplantıda, kuraklık sebebiyle son 2 günde Bay bölgesinde 110 kişinin öldüğünü açıkladı. Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu, salı günü ülke genelinde etkili olmaya başlayan kuraklığın yol açtığı insani krizle mücadele için "ulusal felaket" ilan etmişti. Fermacu, Somali'de yaşanabilecek insani trajedinin önüne geçilebilmesi ve kuraklıktan etkilenen ailelere yardım ulaştırılabilmesi için uluslararası kamuoyunun desteğini istemişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye olarak Doğu Afrika ve Yemen'de yardıma muhtaçlara yönelik, "İnsanlığın #UmuduOl" yardım kampanyası başlatmıştı.

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