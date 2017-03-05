Somali’de son iki günde 110 kişi açlıktan öldü

Somali Başbakanı Hasan Ali Hayri, Ulusal Kuraklık Komitesi ile düzenlediği toplantıda, kuraklık sebebiyle son 2 günde Bay bölgesinde 110 kişinin öldüğünü açıkladı.
Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu, salı günü ülke genelinde etkili olmaya başlayan kuraklığın yol açtığı insani krizle mücadele için "ulusal felaket" ilan etmişti. Fermacu, Somali'de yaşanabilecek insani trajedinin önüne geçilebilmesi ve kuraklıktan etkilenen ailelere yardım ulaştırılabilmesi için uluslararası kamuoyunun desteğini istemişti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye olarak Doğu Afrika ve Yemen'de yardıma muhtaçlara yönelik, "İnsanlığın #UmuduOl" yardım kampanyası başlatmıştı.
ABD eski Başkanı Obama, başkanlık seçiminden önce yeni Başkan Trump'ın telefon görüşmelerini dinlediği yönündeki iddiaları yalanladı
Refah Sınır Kapısı, yarından başlamak üzere 3 gün boyunca açık tutulacak
Somali’nin güney batısındaki Bay bölgesinde son 2 günde 110 kişi açlıktan hayatını kaybetti
ABD'deki birçok eyalette gerçekleştirilen "Trump için yürü" gösterilerinde karşıt görüşlü gruplar arasında kavga çıktı
14 Ocak 2011 Devrimi sonrasında yaklaşık 30 bin kişi, Tunus'tan İtalya'ya yasa dışı yollardan göç etti
DSÖ, DEAŞ'a yönelik çatışmaların şiddetlendiği Musul kentinde kimyasal saldırıya maruz kalan 12 sivilin tedavi altına alındığını duyurdu
Afganistan'da yaklaşık iki ay önce DEAŞ tarafından kaçırılan 12 medrese hocası serbest bırakıldı.
İdlib ve Humus'a düzenlenen hava saldırılarında 9 sivil hayatını kaybetti, 27 sivil yaralandı
Rusya Federasyonu, işgal ettiği Kırım yarımadasının batı bölgesinde “Triumf” adlı S-400 hava savunma sistemi konuşlandırmayı planlıyor.
İngiltere'nin başkenti Londra'da 200 bin kişi, Ulusal Sağlık Sistemi'ni (NHS) savunmak için bir araya geldi
Bulgaristan’da 3 Mart Ulusal Bayramı arifesinde bir cami kundaklandı
FDHKC Siyasi Büro Üyesi Nası, “Devlet Başkanı Mahmut Abbas’ı, tüm ulusal ve İslami güçlere danışarak, tam yetkiye sahip, uzlaşı görüşmelerden çıkan sonuçların uygulandığı ve ayrılığı bitirecek ulusal birlik hükümeti kurmaya çağırıyoruz” dedi
BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Eide, "(Enosis kararı) Müzakerelerde ciddi problem yarattı. Bunun üstesinden gelmenin yollarını arıyoruz" dedi
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Mogherini, "Sırbistan ile Kosova arasındaki diyaloğun alternatifi yok. Brüksel'de varılan anlaşmaların gerçekleşmesinde garantör işlevi göreceğim" dedi
İran Meclisi Ehl-i Sünnet Fraksiyonu milletvekilleri, dört halifeye ve Ehl-i Sünnet mukaddesatına hakaret ettiği gerekçesiyle muhafazakar vekil Kuddusi hakkında soruşturma açılmasını talep etti
Irak Ordusu’nun Musul'da DEAŞ karşıtı operasyonlarda ‘kimyasal silah kullanıldığı’ iddiaları sonrasında, Birleşmiş Milletler iddiaların araştırılmasını istedi