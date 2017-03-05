10:40, 05 Mart 2017 Pazar

GENÃ‡DES baÅŸvurularÄ± iÃ§in yarÄ±n son gÃ¼n

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

GenÃ§lerin kÃ¼ltÃ¼rel ve sanatsal faaliyetlere katÄ±lÄ±mÄ±nÄ± artÄ±rmak amacÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtirilen ve baÅŸvurularÄ± 30 Ocak'ta baÅŸlayan GENÃ‡DES Projesi'ne 6 Mart'a kadar mÃ¼racaat edilebilecek. BaÅŸvurular BakanlÄ±ÄŸÄ±n internet sitesi Ã¼zerinden yapÄ±lacak.Â

Proje kapsamÄ±ndaÂ bu yÄ±l "Eser Ãœretim DesteÄŸi", "Etkinlik ve Proje DesteÄŸi" ve "Sanatsal Faaliyet DesteÄŸi" baÅŸlÄ±klarÄ±nda, 14-29 yaÅŸ arasÄ± genÃ§ler ile genÃ§lere ve Ã§ocuklara yÃ¶nelik etkinlik ve projeler yapan gerÃ§ek ve tÃ¼zel kiÅŸilere destek verilecek.

Proje iÃ§in BakanlÄ±k bÃ¼tÃ§esinden 53,6 milyon lira kaynak ayrÄ±ldÄ±.Â

2016'da baÅŸlatÄ±lan GENÃ‡DES Projesi kapsamÄ±nda geÃ§en yÄ±l 91 projeye 8,3 milyon lira destek verilmiÅŸti.Â