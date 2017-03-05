10:52, 05 Mart 2017 Pazar

Gayrimenkul SertifikasÄ±'nÄ±n ilk uygulamasÄ± baÅŸlÄ±yor



Foto: ArÅŸiv

Resmi Gazete'de geÃ§en yÄ±l yayÄ±mlanarak yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe giren Gayrimenkul SertifikasÄ±'nÄ±n ilk uygulamasÄ±, TOKÄ° Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde Makro Ä°nÅŸaat'Ä±n Park Mavera Projesi'nde gerÃ§ekleÅŸtirilecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi TOKÄ° BaÅŸkanÄ± Turan, Resmi Gazete'de geÃ§en yÄ±l yayÄ±mlanarak yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe giren Gayrimenkul SertifikasÄ±'nÄ±n ilk uygulamasÄ±nÄ±n, TOKÄ° Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde Makro Ä°nÅŸaat'Ä±n Park Mavera Projesi'nde gerÃ§ekleÅŸtirileceÄŸini sÃ¶yledi. HÃ¼kÃ¼metin 2016 yÄ±lÄ± eylem planÄ±nda yer alan ve geÃ§en yÄ±l Resmi Gazete'de yayÄ±mlanarak yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe giren Gayrimenkul SertifikasÄ± uygulamasÄ±nÄ±n ilki, BaÅŸbakanlÄ±k Toplu Konut Ä°daresi (TOKÄ°) Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde, Makro Ä°nÅŸaat'a ait BaÅŸakÅŸehir Park Mavera 3 Projesi'nde gerÃ§ekleÅŸtirilecek. HABERÄ°N DEVAMI Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYIN Â

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.