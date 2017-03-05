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Refah Sınır Kapısı 'geçici' olarak açılacak
Refah Sınır Kapısı 'geçici' olarak açılacak

Refah Sınır Kapısı, yarından başlamak üzere 3 gün boyunca açık tutulacak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Mısır makamlarının, Refah Sınır Kapısı'nı yarından başlamak üzere 3 gün çift yönlü açacağı bildirildi.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı'na bağlı Sınır Kapıları İdaresi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Mısır yönetiminin, Refah Sınır Kapısı'nı pazartesinden çarşambaya kadar çift yönlü olarak açacağı bilgisini kendilerine ilettiği belirtildi.

Sınır Kapısı'ndan geçmek için bekleyenlerin sayısının 16 bini bulduğu ifade ediliyor.

Mısır yönetimi, 3 Temmuz 2013'teki askeri darbenin ardından kapattığı Refah Sınır Kapısı'nı zaman zaman kısa süreliğine açıyor.



İlgili Konular Mısır Refah sınır kapısı
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